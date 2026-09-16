Zvezdnica šokirala s priznanjem: »Privlačijo me vsi spoli.«

Gillian Anderson, zvezdnica kultnih serij Dosjeji X in Spolna vzgoja, je odkrito spregovorila o svoji spolnosti in prvič jasno povedala, da se identificira kot panseksualna oseba. V pogovoru za avstralske medije je 58-letna igralka pojasnila, da jo privlačijo osebe vseh spolov. O svojih zvezah z ženskami je govorila že prej, vendar doslej še ni tako neposredno uporabila izraza, s katerim bi opisala spolno usmerjenost, piše portal news.com.au.

Zvezo je morala skrivati

Andersonova se je spomnila, da je bila že v srednji šoli v zvezi s starejšo deklico. V takratnem okolju se ji je ta odnos zdel skrivnosten in prepovedan, zato sta morali čustva skrivati. »Ena mojih prvih zvez je bila s starejšo deklico v srednji šoli, vendar je bilo vse skupaj videti skrivnostno, nedovoljeno in napačno. Morali sva se skrivati,« je povedala igralka. Dodala je, da jo je pozneje, ko je izvedel za to zvezo, zapustil fant. Pojasnila je, da v mladosti ni imela dovolj znanja niti ustreznih besed, s katerimi bi lahko opisala to, kar čuti. Danes odkrito govori, da njena privlačnost ni odvisna od spola osebe.

V zvezi je z ustvarjalcem serije Krona

Igralka je trenutno v dolgoletni zvezi s Petrom Morganom, scenaristom in ustvarjalcem serije Krona. Opisuje ga kot življenjskega partnerja, vendar poudarja, da njen odnos do osebe, ki jo ljubi, ne bi bil drugačen, če bi bila ta oseba drugega spola. Meni, da številne ženske v zrelejšem obdobju življenja ponovno odkrivajo svojo čutnost in pridobivajo svobodo, ki je morda niso čutile, ko so bile mlajše.

Tudi sama danes govori o večjem občutku samozavesti, osebne svobode in sprejemanja lastne identitete. Na njeno bolj odprto raziskovanje teh tem je vplivala vloga spolne terapevtke Jean Milburn v seriji Spolna vzgoja. Pozneje je uredila zbirke anonimnih izpovedi žensk o željah, spolnosti in intimnih izkušnjah. Panseksualnost označuje čustveno ali spolno privlačnost do osebe ne glede na njen spol ali spolno identiteto.