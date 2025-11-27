Zvezdnici Ameriške pite podtaknili drogo, po enem požirku izgubila zavest! Kamera ujela vse (VIDEO)

Ameriška igralka Tara Reid, zvezdnica filma Ameriška pita in serije Mladi zdravniki, je doživela pravo nočno moro v hotelskem baru v Chicagu. Kot je povedala policiji, je po le enem kozarcu pijače nenadoma omagala, ni mogla več stati in končala v bolnišnici. Vse se je zgodilo bliskovito – kamera je ujela 50-letnico, bledo in očitno slabotno, najprej na invalidskem vozičku, nato pa na nosilih, ko so jo reševalci odpeljali na urgenco. Danes je potrjeno, da je vložila uradno prijavo in da je pripravljena sodelovati pri pregonu osumljenca ali osumljencev.

Reidova je v pogovoru za TMZ povedala, da je bila usodna prav pijača, ki jo je za kratek čas izpustila izpred oči, ko je šla na cigareto. Ko se je vrnila, je na kozarcu opazila prtiček, ki ga prej ni bilo. Kljub čudnemu občutku je naredila požirek – in skoraj takoj zatem izgubila zavest. »Ničesar se ne spomnim. Kot da bi nekdo izbrisal ure mojega življenja. Samo zbudila sem se v bolnišnici,« je dejala. Očividec, ki je snemal dogajanje, je medtem slišal, kako je zmedena igralka vpila, da je slavna, tik preden so prispeli reševalci. Zdravniki so ji namignili, da je bila verjetno omamljena, a testov niso opravili.

Opozarja: pijače ne izpustite izpred oči!

Leta 2006 je celo obiskala Ljubljano. FOTO: Uroš Hočevar

Po prebujenju je Tara bolnišnico zapustila s svojim agentom, kljub temu opravila nekaj službenih obveznosti in se nato vrnila domov. Njeni predstavniki so javnost obvestili, da se igralka počasi pobira in v celoti sodeluje s policijo, ob tem pa opozarja vse – pijače nikoli ne puščajte brez nadzora.

Reidova je bila v devetdesetih letih ena najbolj prepoznavnih mladih igralk v ZDA, zaslovela je s filmi Urbana legenda, Podle igre in kultnim Veliki Lebowski, svetovno slavo pa ji je prinesla vloga Vicky v franšizi Ameriška pita. Kasneje je njena kariera trčila v niz neuspešnih filmov in osebnih preizkušenj, med drugim neuspešnih lepotnih operacij, zaradi katerih je izgubila kar nekaj dela. Zadnja leta se je posvetila resničnostnim šovom, ob tem pa se pogosto sooča z zbadljivkami na račun videza – a, kot pravi sama, ima dovolj in se ne bo več pustila utišati.