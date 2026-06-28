Zvezdnici sta sprožili burno razpravo na družbenih omrežjih: kadili na modni reviji! (FOTO)

Poleg klasičnega modnega dogajanja je pariški teden mode poskrbel tudi za burne razprave o zvezdniških gostih. Zanetili sta jih pevki Madonna in Charli XCX, ki sta si v prvi vrsti prižgali cigareto. S tem sta ukradli pozornost predstavitvi kolekcije Saint Laurenta in sprožili val odzivov na družbenih omrežjih.

Modno revijo je pripravil direktor Anthony Vaccarello, prizorišče pa je bil pariški muzej Bourse de Commerce. Modni spektakel je začinila umetniška instalacija japonske umetnice Fudžiko Nakaja, ki je prostor napolnila z gosto meglo iz vodne pare in ustvarila zanimivo kuliso za predstavitev kolekcije. To je Vaccarello uporabil kot del pripovedi o zadržanosti kot obliki zapeljevanja.

Prizorišče tedna mode je pariški muzej Bourse de Commerce. FOTO: Wikipedia

Rada provocira

Poleg Madonne in Charli XCX so v prvi vrsti sedeli tudi Kate Moss, Joe Alwyn, Austin Butler, Rami Malek in številni drugi iz sveta mode, glasbe in filma. Na družbenih omrežjih se je vnela razprava, da lahko takšno potezo izpelje le Madonna, ki že desetletja gradi podobo umetnice, ki rada krši pravila in provocira. Drugi so opozorili, da kajenje na modnih dogodkih danes ni več tako običajno kot nekoč ter da je zvezdnica ponovno poskrbela za trenutek, o katerem se govori bolj kot o sami modi. Več tujih medijev je dogodek označilo za enega najbolj viralnih trenutkov prvega dne pariškega tedna mode in drzno uverturo v dogajanje, ki sledi.