Zvezdnik Beverly Hillsa z novo tožbo: dve leti je vztrajal, da je bil žrtev napada

Dve leti je vztrajal, da je bil žrtev napada, a se je izkazalo, da je le spretno vlekel oboževalce za nos. Zdaj si je tožbo prislužil kar sam, višina zahtevane odškodnine pa ni znana. Ian Ziering, zvezdnik serije Beverly Hills 90210, je pred dvema letoma polnil naslovnice zaradi spora na enem od prometnih križišč v Los Angelesu. Njegovega mercedesa, v katerem je sedela tudi njegova takrat desetletna hči Penna (v zakonu z Erin Ludwig se mu je rodila tudi Mia), naj bi na zadnji dan leta 2023 prehitela skupina motoristov, igralec pa naj bi v domnevnem strahu, da mu bodo povzročili materialno škodo in ogrozili celo otrokovo varnost, izstopil iz vozila. Takrat naj bi ga Jacob Hernandez, ki je bil takrat star 20 let, verbalno in fizično napadel, grozili naj bi mu tudi drugi motoristi, tudi z neznanim predmetom. Na prizorišče sicer nihče ni poklical policije, je pa Ziering takoj po dogodku svojo različico zgodbe objavil na družbenem omrežju in dogodek obnovil v več intervjujih, kjer je vseskozi poudarjal, da ga skrbi porast števila nasilnih tolp v domačem kraju. Nekaj mesecev pozneje je Hernandeza prijavil zaradi domnevnega nasilja: mladeniča so tako prijeli in ga pozneje izpustili po plačilu varščine. Tožilstvo je primer zaradi pomanjkanja dokazov nazadnje opustilo.

V zakonu z Erin sta se mu rodili Mia, levo, in Penna. FOTO: Getty Images

Motorist se je dolgo bal obračuna s slavno osebnostjo.

Posnetek za dokaz

Zgodba se je dve leti po sporu zasukala v povsem drugo smer. Hernandez je namreč zdaj vložil civilno tožbo proti Zieringu, v kateri zahteva odškodnino zaradi nasilnega izpada, lažne prijave, žalitev, blatenja v javnosti in povzročitve materialne škode in hude čustvene travme. Zahteva tudi kazenski pregon. Kot pravi, naj bi se usodnega dne s prijatelji vozili po mestu angelov in prehitel mercedesa, v katerem se je vozil igralec. Ko so se vsi skupaj ustavili pri rdeči luči, naj bi Ziering izstopil iz vozila in Hernandeza ter druščino razžalil zaradi domnevnega izsiljevanja prednosti, nato pa naj bi besen potisnil 20-letnika, da je z motorjem padel na drugega motorista, ki se je prav tako zvrnil. Oba sta se blago poškodovala, na motorjih pa so nastale praske. Ziering, ki naj bi ga mimoidoči tudi posneli, kot zatrjuje Hernandez, se je potem besno vrnil v svoje vozilo in se odpeljal.

Motorist je dolgo razmišljal, ali bi dogodek sploh prijavil, saj se je bal obračuna s slavno osebnostjo, a ga je ta nazadnje prehitela. In to z veliko lažjo, zdaj zatrjuje Hernandez in pojasnjuje, da je bila aretacija zanj izjemno travmatična izkušnja, zaradi katere leto dni ni zbral poguma, da bi ukrepal proti domnevno nasilnemu zvezdniku. Na pobudo domačih in prijateljev je vendarle sklenil, da mora pravica zmagati, da govori resnico, pa lahko dokaže tudi s posnetkom, poudarja.