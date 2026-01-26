  • Delo d.o.o.
CENA SLAVE

Zvezdnik filmov Harry Potter: alkoholik je postal pri osemnajstih

Daniel Radcliffe je za odraščanje vsem na očeh plačal visoko ceno.
FOTO: Stephen Hird/Reuters
FOTO: Stephen Hird/Reuters
M. Fl.
 26. 1. 2026 | 05:25
5:13
Med snemanjem Harryja Potterja je bil igralec Daniel Radcliffe večkrat hudo pijan. Paparaci so ga v opitem stanju ujeli le dvakrat in malokdo je vedel, da je noči preživljal ob steklenici. V nekaterih prizorih zadnjih filmov o čarovniškem junaku je bil močno opit, kar je leta pozneje tudi sam priznal. Kako je deček čarovnik pri 18 letih postal alkoholik in kako mu je uspelo, da se je rešil?

Slava pri 11 letih

Pisalo se je leto 2000, ko je 11-letni Daniel Radcliffe dobil vlogo Harryja Potterja, glavnega junaka filmske priredbe najbolj priljubljene knjižne serije na svetu. Prvi film je izšel leta 2001, in Daniel je čez noč postal eden najbolj prepoznavnih otrok na planetu. V naslednjih desetih letih je zaigral v osmih delih filmske franšize. Odraščal je pred očmi milijonov. Paparaci so spremljali vsak njegov korak, vsaka njegova beseda je končala v medijih. Ko je dopolnil 18 let, je bil po britanski zakonodaji polnoleten in je smel piti alkohol. Med praznovanjem polnoletnosti so ga paparaci po zabavi ujeli pijanega. To je bil začetek odvisnosti.

»Imam zelo zasvojljivo osebnost. To je bila težava. Ljudje s takšnimi lastnostmi smo zelo dobri v skrivanju težav. Bilo je slabo. Ne želim iti v podrobnosti, a pil sem veliko, vsak dan, oziroma vsako noč,« je Daniel leta 2012 povedal za britansko revijo Heat. »Odkrito lahko povem, da med snemanjem številnih prizorov sploh nisem bil priseben. Bil sem hudo pijan.«

Zakaj je pil?

Radcliffe je v različnih intervjujih navedel več razlogov.

Panika zaradi konca franšize

»Proti koncu Potterja in malo po koncu snemanja sem definitivno veliko pil. Nastopila je panika. Nisem vedel, kaj naj počnem naprej. Nisem bil dovolj samozavesten, da bi ostal trezen,« je priznal leta 2020. Harry Potter je bil njegovo celotno življenje od 11. do 22. leta. Brez te vloge ni vedel, kdo sploh je.

Stalni nadzor

Nezmožnost, da bi preprosto šel v bar. Nezmožnost, da bi bil to, kar si. Občutek, da te vsi ves čas opazujejo. Alkohol mu je dajal iluzijo svobode, vsaj za nekaj ur je lahko pozabil, da je Harry Potter.

Krivda

Daniel je priznal, da se je počutil krivega zaradi neverjetne slave, ki jo je dosegel tako mlad. To je bilo zelo depresivno. »Vedno bo del mojih možganov ob vstopu v sobo za vaje rekel: Vsi mislijo, da si tukaj samo zaradi Harryja Potterja. In v resnici imajo prav.«

Radcliffe ni bil kot Lindsay Lohan ali Paris Hilton, škandalozni zvezdnici, katerih pijanske norčije so redno polnile tabloide. Ohranil je podobo pridnega fanta. Paparaci so ga v pijanem stanju ujeli le dvakrat: ob praznovanju 18. in 21. rojstnega dne. Javnost je zato nanj gledala kot na mladeniča, ki pač praznuje.

Trenutek, ko je bilo vse razkrito

Leta 2010 se je končalo snemanje zadnjega filma, Harry Potter in Svetinje smrti – 2. del. Daniel je imel 21 let. Nekega jutra se je zbudil in sprejel jasno odločitev: popolnoma bo prenehal piti. »V določenih trenutkih življenja sem imel  neverjetno srečo z ljudmi okoli sebe. Spoznal sem nekaj ključnih oseb, igralcev in drugih, ki so mi dali odlične nasvete in jim je bilo resnično mar zame,« je povedal v intervjuju leta 2019.

Prijatelji so ga opozarjali na nevarnost, družina je bila zaskrbljena. Sorodniki so govorili o izpadih spomina in o tem, da se v pijanem stanju ni znal skrbeti zase. »Na koncu je bila to moja lastna odločitev.« Leta 2012 je Radcliffe doživel živčni zlom. Po pretepu, ko je bil opit,  so ga prosili, naj zapusti bar v New Yorku. Incident je prišel v javnost. A se je znova pobral in je od takrat popolnoma trezen.

Kako se danes spopada z željo po alkoholu?

Daniel pravi, da se, ko začuti željo po pijači, odpravi na dolg sprehod, redno trenira v telovadnici, veliko bere: »Kot najstnik sem bil strasten bralec, a mi je pitje to nekako vzelo. Izgubil sem voljo in energijo za branje. Zdaj se mi je ta želja spet vrnila.« Kljub priporočilom, da naj se alkoholiki po okrevanju izogibajo barom, igralec včasih s prijatelji obišče kraje, kjer strežejo alkohol. Pije brezalkoholne pijače. »Zdaj sem resnično veliko srečnejši.« Njegova edina preostala razvada je kajenje. Kaditi je začel pri 17 letih in večkrat poskušal prenehati, a mu do zdaj še ni uspelo.

