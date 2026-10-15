Zvezdnik je pred tragično smrtjo načrtoval poroko

Igralec RJ Mitte se je po romantični zaroki pripravljal na poroko z dolgoletno partnerko Kennedy Suarez. Toda nenadna smrt 34-letnega zvezdnika serije Kriva pota je prekrižala njune načrte za skupno prihodnost, razkriva RadarOnline.com. Igralec, najbolj znan po vlogi Walterja Whitea mlajšega v priznani dramski seriji televizijske mreže AMC se je s Kennedy zaročil 10. oktobra 2025 med praznovanjem njenega 30. rojstnega dne.

Po zaroki je Mitte, ki je Kennedy, preden se je njuno prijateljstvo razvilo v ljubezensko zvezo, poznal več kot deset let, spregovoril o navdušenju nad skupno prihodnostjo. »Presrečen sem, da sem našel osebo, ki mi je usojena, in življenjsko sopotnico, ob kateri si želim postati boljši človek, ne glede na to, kaj počneva,« je povedal. Dodal je: »Kennedy mi pomeni vse na svetu. Komaj čakam, da bova tudi uradno začela skupno življenje in videla, kakšne dogodivščine nama bo prinesla prihodnost.«

Dekle je zasnubil na 56. dobrodelni prireditvi Día del Sol v kalifornijskem Carlsbadu. Dogodek je namenjen zbiranju sredstev za organizacijo United Cerebral Palsy of San Diego, ki podpira osebe s cerebralno paralizo in s katero je igralec sodeloval kot ambasador. Suarezova, zaposlena na področju upravljanja človeških virov, je svoje delo opravljala na daljavo in Mitteja pogosto spremljala na njegovih poklicnih dogodkih. Zaroko je proslavila tudi na instagramu. »Moj 30. rojstni dan je bil kot pravljica … Ob sebi imam moškega svojih sanj, skupaj pa počneva tisto, kar imava najraje, pomagava drugim,« je zapisala.

Dolgoletno prijateljstvo se je razvilo v ljubezen

Njuna zveza se je, potem ko ju je skupno potovanje spodbudilo, da sta na svoja čustva pogledala z drugačnimi očmi, razvila iz dolgoletnega prijateljstva. Oktobra 2025 je Mitte na družbenih omrežjih objavil zapis, v katerem je izrazil hvaležnost za zaročenkino neomajno podporo in poudaril svojo predanost njunemu odnosu. Takrat je zapisal: »Ugotovil sem, da ljubezen niso vedno samo sonce in mavrice. Zame ljubezen pomeni predvsem zaupanje in vero drug v drugega, ne glede na okoliščine, v dobrih in slabih časih ter v vsem, kar se zgodi vmes!« Dodal je: »Nikoli je ne bom nehal podpirati in ji stati ob strani, tako kot je ona stala ob meni. Komaj čakam na najino skupno prihodnost.«

Par je še naprej delil utrinke iz svojega razmerja. Med drugim sta februarja ob valentinovem objavila fotografije s skupnih potovanj in drugih doživetij. On je ob tem zapisal: »Ko se ozrem na te trenutke, ki sva jih preživela skupaj, se zavem, kako hvaležen sem za ljubezen in prijaznost, ki si ju izkazujeva. Ljubezen presega vse meje. Pojdite med ljudi in jim podarite svojo ljubezen.« Zvezdnika serije Kriva pot se bodo spominjali po igralskem talentu in prizadevanjih za pravice invalidov. Zavzemal se je za večjo zastopanost invalidov v medijih in vodil fundacijo The Mitte Foundation. Njegov predstavnik je v ponedeljek potrdil igralčevo smrt ter ga opisal kot predanega človekoljuba in zagovornika pravic invalidov.

Mitte, ki je živel s cerebralno paralizo, je nastopil v vseh petih sezonah serije Kriva pota, ki so jo predvajali med letoma 2008 in 2013. V njej je igral ob Bryanu Cranstonu in Aaronu Paulu. Pozneje je nastopil še v filmih in serijah z izvirnini naslovi The Recall ter The Guardians of Justice, hkrati si je prizadeval za več priložnosti za igralce z invalidnostmi. Bil je tudi predsednik družinske dobrodelne organizacije The Mitte Foundation s sedežem v Austinu, ki podpira depriviligirane skupnosti na jugu Teksasa. Policija okoliščin njegove smrti še ni javno pojasnila, potrjeno pa je bilo, da je storil samomor.