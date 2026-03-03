Zvezdnik kultnega filma razkril hudo diagnozo, a pravi: »Ne iščem pomilovanja«

Igralec Bruce Campbell, ki se je v zgodovino filma zapisal kot nepozabni Ash Williams iz serije grozljivk Zlobni mrtveci (Evil Dead), je javnosti sporočil težko novico. Pri 67 letih so mu diagnosticirali raka. Kot pravi sam, je bolezen »ozdravljiva, a ne dokončno ozdravljiva«, kar ga je ob prejemu novice močno pretreslo. Campbell je diagnozo razkril na družbenem omrežju X. S svojo značilno ironijo je zapisal, da danes zdravstvene težave pogosto opisujejo kot 'priložnost', zato bo tudi sam tako gledal na svojo situacijo. Ob tem je priznal, da ga je novica šokirala, enako, kot bo verjetno šokirala njegove oboževalce.

Bruce Campbell in Sharon Gless v nanizanki Burn Notice (S3- 2009). FOTO: Glenn Watson Press Release

Podrobnosti o vrsti raka ni razkril. Pojasnil je, da o tem ne želi govoriti javno, a je informacijo delil, ker bodo morali nekateri njegovi poklicni načrti počakati. Zdravljenje bo imelo prednost pred nastopi, konvencijami in drugimi obveznostmi, zato je že odpovedal več letošnjih dogodkov. Kljub diagnozi ostaja optimističen. Poleti se namerava v celoti posvetiti zdravljenju, da bi jeseni lahko predstavil svoj novi film Ernie + Emma, v katerem igra ovdovelega prodajalca hrušk ob igralki Cerini Vincent. Upanje, da bo turneja vendarle izvedljiva, mu daje dodatno motivacijo.

Oboževalcem je sporočil tudi, da ne išče pomilovanja ali nasvetov, temveč želi preprečiti širjenje morebitnih napačnih informacij. Dodal je, da se ima za trmastega borca in da ima okoli sebe močno podporo, zato pričakuje, da bo še dolgo med nami. Campbell je poleg vloge v franšizi Zlobni mrtveci igral tudi v filmih Crimewave in Maniac Cop ter v televizijskih serijah, med drugim v nanizanki Xena, ki je dobro poznana tudi Slovencem.