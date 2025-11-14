  • Delo d.o.o.
ŽALOSTNO

Zvezdnik prisiljen prodati dragocene spominke: »Zdravljenje raka je drago.«

James Van Der Beek mora, da bi lahko pokril stroške zdravljenja, na dražbi prodati spominke, ki ga vežejo na serijo Simpatije.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 14. 11. 2025 | 09:00
2:58
A+A-

James Van Der Beek bo, da bi lahko še naprej financiral zdravljenje raka, prodal kar nekaj svojih najbolj cenjenih predmetov iz serije Simpatije, vključno s flanelastimi srajcami, ki jih je nosil med nastajanjem priljubljene mladinske drame, ter ogrlico, ki jo je njegov lik podaril ljubezni Joey, ki jo je igrala Katie Holmes.

Na dražbi bodo tudi oblačila iz njegovega nogometnega filma iz leta 1999, Varsity Blues.

Prve ocene kažejo, da bi lahko zaslužek znašal med 22.900 in 45.800 evrov, piše Radar Online.

»Te zaklade sem hranil leta, čakal na pravi trenutek, da z njimi naredim nekaj posebnega, in z vsemi nedavnimi nepredvidenimi preobrati, ki mi jih je življenje postavilo pred oči, je zdaj jasno, da je pravi čas.«

»Čeprav me ob tem, ko se ločujem od teh predmetov, nekoliko preplavlja nostalgija, je dobro, da jih lahko ponudim na dražbi in jih delim z vsemi, ki so me podpirali skozi leta.«

Igralec upa, da bo zbral petmestno vsoto. Dražba v živo se bo predvidoma začela 6. decembra v Londonu, naslednji dan se bo odprla svetovna licitacija.

Van Der Beek je leta 2024 razkril, da so mu diagnosticirali raka debelega črevesa v 3. stadiju.

Spomladi je igralec dejal, da se počuti odlično in dodal:

»Življenje je polno vzponov in padcev, polno neznank. Rak, temu pravim, da je služba s polnim delovnim časom.«

Septembra je bil prisiljen odpovedati nastop na dogodku, kjer bi skupaj s soigralci iz Simpatij: Michelle Williams, Katie Holmes in Joshuom Jacksonom zbirali sredstva za dobrodelne organizacije za boj proti raku.

Igralec je obžaloval, da ga je bolezen prisilila, da je moral ostati doma, njegova žena Kimberly in njuni otroci so se srečanja udeležili namesto njega.

»Kljub vsem prizadevanjem … ne bom mogel biti tam,« je pred dogodkom zapisal v izjavi. »Ne bom mogel stati na odru in se zahvaliti vsakemu posamezniku, ki je prišel zame in proti raku, ko sem to najbolj potreboval.«

Van Der Beek je vseeno poslal vnaprej posneto video sporočilo, s katerim se je zahvalil prisotnim.

»Na ta večer sem mesece in mesece, odkar mi je angel Michelle Williams povedala, da ga pripravlja, komaj čakal,« je dejal.

»Ne morem verjeti, da me ni tam. Ne morem verjeti, da ne bom v živo videl svojih soigralcev, moje čudovite ekipe.

Želim stati na odru in se zahvaliti vsakemu posamezniku, da je tu.«

»Od ekipe do vseh, ki so bili tako radodarni, in še posebej vsakemu posamezniku med vami, najboljši oboževalci na svetu ste.«

Sorodni članki

Bulvar  |  Suzy
SPOMIN NA SIMPATIJE

Spomin na Simpatije: vrača se priljubljeni televizijski par (Suzy)

Uradni datum premiere filmov še ni znan, pričakujejo, da bo prvi del trilogije prišel na platna naslednje leto v poletnih mesecih, kmalu naj bi mu sledila drugi in tretji del.
13. 8. 2025 | 16:40
Bulvar  |  Suzy
DAVE COULIER IN JAMES VAN DER BEEK

Bolezen ne izbira: zbolela sta dva znana igralca (Suzy)

Novico o težki bolezni sta razkrila drug za drugim.
28. 11. 2024 | 09:00
Bulvar  |  Tuji trači
OB NJEM STOJI DRUŽINA

Zvezdniku priljubljene serije diagnosticirali raka: oglasil se je sam

Igranje v znani najstniški seriji ga je izstrelilo med zvezde.
4. 11. 2024 | 13:25

10:31
Bulvar  |  Domači trači
DEŽ

Helena Blagne je izbrala mlajšega (FOTO)

Ob novi priredbi 30-let stare pesmi je pevka napovedala: »Pripravi se, tole bo padalo.«
14. 11. 2025 | 10:31
10:15
Lifestyle  |  Stil
ALERGENI

V zadnjih letih bistveno manj otrok alergičnih na arašide - Kaj je razlog?

Alergij na arašide vse manj, razlog je povsem enostaven. Preberite tudi, kaj bi morali starši vedeti o uvajanju alergenov v otrokovo prehrano.
14. 11. 2025 | 10:15
10:00
Novice  |  Slovenija
PO INCIDENTU V LJUBLJANI

Odprto pismo avtobusnih voznikov: »Včeraj je bil zaboden kolega. Danes, jutri — lahko je kdorkoli od nas«

»Če nas kdo ozmerja — moramo molčati. Če nas kdo popljuva — moramo molčati. Če nas kdo žali — moramo molčati,« med drugim pišejo.
14. 11. 2025 | 10:00
09:39
Novice  |  Slovenija
ZIMA PRED VRATI

Vozniki pozor, časa ni več veliko! Kazni za neustrezno opremo so lahko visoke

Če kdo misli, da lahko z menjavo še malo počaka, naj dvakrat premisli.
14. 11. 2025 | 09:39
09:25
Bulvar  |  Domači trači
CANKARJEV DOM

Allison Sweet Grant predstavila svoj prvenec, prisluhnila ji je tudi Katarina Kresal (FOTO)

O ranljivosti in osebni rasti.
14. 11. 2025 | 09:25
09:10
Lifestyle  |  Polet
SPREMENIMO SE

Pet znanstveno potrjenih navad, s katerimi lahko upočasnite staranje in živite dlje

Tisti z nižjo biološko starostjo ima statistično večjo možnost, da bo živel dlje.
Miroslav Cvjetičanin14. 11. 2025 | 09:10

