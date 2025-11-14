Zvezdnik prisiljen prodati dragocene spominke: »Zdravljenje raka je drago.«

James Van Der Beek bo, da bi lahko še naprej financiral zdravljenje raka, prodal kar nekaj svojih najbolj cenjenih predmetov iz serije Simpatije, vključno s flanelastimi srajcami, ki jih je nosil med nastajanjem priljubljene mladinske drame, ter ogrlico, ki jo je njegov lik podaril ljubezni Joey, ki jo je igrala Katie Holmes.

Na dražbi bodo tudi oblačila iz njegovega nogometnega filma iz leta 1999, Varsity Blues.

Prve ocene kažejo, da bi lahko zaslužek znašal med 22.900 in 45.800 evrov, piše Radar Online.

»Te zaklade sem hranil leta, čakal na pravi trenutek, da z njimi naredim nekaj posebnega, in z vsemi nedavnimi nepredvidenimi preobrati, ki mi jih je življenje postavilo pred oči, je zdaj jasno, da je pravi čas.«

»Čeprav me ob tem, ko se ločujem od teh predmetov, nekoliko preplavlja nostalgija, je dobro, da jih lahko ponudim na dražbi in jih delim z vsemi, ki so me podpirali skozi leta.«

Igralec upa, da bo zbral petmestno vsoto. Dražba v živo se bo predvidoma začela 6. decembra v Londonu, naslednji dan se bo odprla svetovna licitacija.

Van Der Beek je leta 2024 razkril, da so mu diagnosticirali raka debelega črevesa v 3. stadiju.

Spomladi je igralec dejal, da se počuti odlično in dodal:

»Življenje je polno vzponov in padcev, polno neznank. Rak, temu pravim, da je služba s polnim delovnim časom.«

Septembra je bil prisiljen odpovedati nastop na dogodku, kjer bi skupaj s soigralci iz Simpatij: Michelle Williams, Katie Holmes in Joshuom Jacksonom zbirali sredstva za dobrodelne organizacije za boj proti raku.

Igralec je obžaloval, da ga je bolezen prisilila, da je moral ostati doma, njegova žena Kimberly in njuni otroci so se srečanja udeležili namesto njega.

»Kljub vsem prizadevanjem … ne bom mogel biti tam,« je pred dogodkom zapisal v izjavi. »Ne bom mogel stati na odru in se zahvaliti vsakemu posamezniku, ki je prišel zame in proti raku, ko sem to najbolj potreboval.«

Van Der Beek je vseeno poslal vnaprej posneto video sporočilo, s katerim se je zahvalil prisotnim.

»Na ta večer sem mesece in mesece, odkar mi je angel Michelle Williams povedala, da ga pripravlja, komaj čakal,« je dejal.

»Ne morem verjeti, da me ni tam. Ne morem verjeti, da ne bom v živo videl svojih soigralcev, moje čudovite ekipe.

Želim stati na odru in se zahvaliti vsakemu posamezniku, da je tu.«

»Od ekipe do vseh, ki so bili tako radodarni, in še posebej vsakemu posamezniku med vami, najboljši oboževalci na svetu ste.«