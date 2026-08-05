Zvezdnik resničnostnega šova umrl v grozljivi nesreči s porschejem: preiskovalci odkrivajo nove podrobnosti

Nekdanji tekmovalec avstrijskega resničnostnega šova Forsthaus Rampensau Manoel »Mano« Machinek je umrl v hudi prometni nesreči v Italiji. Nesreča se je zgodila minuli četrtek na območju gore Mottarone nad jezerom Maggiore. Sedemintridesetletnik je po poročanju medijev sodeloval pri snemanju na zaviti gorski cesti v bližini kraja Gignese. Cesta naj bi bila zaradi snemanja zaprta za preostali promet.

Machinek je vozil moder porsche iz devetdesetih let prejšnjega stoletja. Iz za zdaj še nepojasnjenega razloga je v ovinku izgubil nadzor nad vozilom. Avtomobil je zapeljal s ceste, se prevračal po strmem pobočju in nazadnje silovito trčil v drevo. Vozilo je bilo povsem uničeno, Machinek pa je ostal ukleščen v razbitinah.

Na kraj nesreče so prihiteli reševalci, gasilci, zdravstveno osebje in reševalni helikopter. Posredovanje je bilo zaradi strmega in težko dostopnega terena zelo zahtevno. Reševalci so ga najprej izvlekli iz zverižene pločevine in nemudoma začeli oživljanje. Kljub njihovemu trudu so bile poškodbe prehude. Machinek je umrl na kraju nesreče.

Porsche naj bi najeli za snemanje

Po navedbah italijanskih medijev je Machinek vozil za produkcijsko podjetje iz Milana. Porsche naj bi bil najet za potrebe snemanja in ni bil v njegovi lasti. Nekateri mediji poročajo, da naj bi snemali promocijski videoposnetek za znamko Porsche, vendar ta podatek še ni uradno potrjen. Pozneje istega dne naj bi snemanje nadaljevali ob obali jezera Maggiore.

Nejasen ostaja tudi natančen model avtomobila. V nekaterih poročilih se pojavlja model porsche 993 RS, vendar je za zdaj potrjeno le, da je Machinek vozil starejši moder porsche.

Preiskujejo tudi dovoljenja za snemanje

Natančen vzrok nesreče še ni znan. Karabinjerji so pregledali in izmerili kraj dogodka, državno tožilstvo pa naj bi odredilo zaseg vozila in pokojnikovega trupla. Ob cesti naj bi bilo nameščenih več kamer, vendar po doslej znanih informacijah trenutek nesreče ni bil posnet.

Preiskovalci preverjajo tudi okoliščine snemanja. Še vedno namreč ni jasno, ali je produkcijska ekipa pridobila vsa zahtevana dovoljenja. Župan občine Gignese je za italijansko tiskovno agencijo ANSA povedal, da občina ni prejela nobene prošnje za takšno snemanje in da z njim ni bila seznanjena.

Poznali so ga iz resničnostnega šova

Machinek je širšo javnost opozoril nase v avstrijskem resničnostnem šovu Forsthaus Rampensau, v katerem je nastopil skupaj s partnerico Mario Maksimovic. V oddaji sta se skupaj spopadala z različnimi izzivi. Poleg televizijskih nastopov je delal kot inženir, model in podjetnik. Nemški državljan je v zadnjem obdobju živel v švicarskem kantonu St. Gallen, po podatkih z njegovega profila na omrežju LinkedIn pa je delal za industrijsko podjetje v Lihtenštajnu.

Veljal je za velikega ljubitelja hitrih avtomobilov in avtomobilskega športa. Na družbenih omrežjih je pogosto objavljal fotografije s športnimi vozili.

Partnerica se je poslovila s pretresljivimi besedami

Avstrijska televizija ATV je potrdila Machinekovo smrt ter njegovim svojcem izrekla sožalje. Posebej so veliko moči zaželeli njegovi partnerici Marii Maksimovic. Ta se je od njega poslovila z ganljivim zapisom na Instagramu. Zapisala je, da je umrl med početjem, ki ga je ljubil skoraj bolj kot vse drugo – med vožnjo. »Srce se mi lomi ob misli, da je prav tisto, kar je tako zelo ljubil, postalo trenutek, ko sem se morala posloviti od njega,« je zapisala.