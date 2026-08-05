  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TRAGEDIJA

Zvezdnik resničnostnega šova umrl v grozljivi nesreči s porschejem: preiskovalci odkrivajo nove podrobnosti

Med snemanjem je na gorski cesti v severni Italiji izgubil nadzor nad modrim porschejem. Za 37-letnika ni bilo več pomoči.
Mano Machinek. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram, Mano Machinek
Mano Machinek. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram, Mano Machinek
N. Č.
 5. 8. 2026 | 10:23
 5. 8. 2026 | 10:23
4:04
A+A-

Nekdanji tekmovalec avstrijskega resničnostnega šova Forsthaus Rampensau Manoel »Mano« Machinek je umrl v hudi prometni nesreči v Italiji. Nesreča se je zgodila minuli četrtek na območju gore Mottarone nad jezerom Maggiore. Sedemintridesetletnik je po poročanju medijev sodeloval pri snemanju na zaviti gorski cesti v bližini kraja Gignese. Cesta naj bi bila zaradi snemanja zaprta za preostali promet.

Machinek je vozil moder porsche iz devetdesetih let prejšnjega stoletja. Iz za zdaj še nepojasnjenega razloga je v ovinku izgubil nadzor nad vozilom. Avtomobil je zapeljal s ceste, se prevračal po strmem pobočju in nazadnje silovito trčil v drevo. Vozilo je bilo povsem uničeno, Machinek pa je ostal ukleščen v razbitinah.

Na kraj nesreče so prihiteli reševalci, gasilci, zdravstveno osebje in reševalni helikopter. Posredovanje je bilo zaradi strmega in težko dostopnega terena zelo zahtevno. Reševalci so ga najprej izvlekli iz zverižene pločevine in nemudoma začeli oživljanje. Kljub njihovemu trudu so bile poškodbe prehude. Machinek je umrl na kraju nesreče.

Porsche naj bi najeli za snemanje

Po navedbah italijanskih medijev je Machinek vozil za produkcijsko podjetje iz Milana. Porsche naj bi bil najet za potrebe snemanja in ni bil v njegovi lasti. Nekateri mediji poročajo, da naj bi snemali promocijski videoposnetek za znamko Porsche, vendar ta podatek še ni uradno potrjen. Pozneje istega dne naj bi snemanje nadaljevali ob obali jezera Maggiore.

Nejasen ostaja tudi natančen model avtomobila. V nekaterih poročilih se pojavlja model porsche 993 RS, vendar je za zdaj potrjeno le, da je Machinek vozil starejši moder porsche.

Preiskujejo tudi dovoljenja za snemanje

Natančen vzrok nesreče še ni znan. Karabinjerji so pregledali in izmerili kraj dogodka, državno tožilstvo pa naj bi odredilo zaseg vozila in pokojnikovega trupla. Ob cesti naj bi bilo nameščenih več kamer, vendar po doslej znanih informacijah trenutek nesreče ni bil posnet.

Preiskovalci preverjajo tudi okoliščine snemanja. Še vedno namreč ni jasno, ali je produkcijska ekipa pridobila vsa zahtevana dovoljenja. Župan občine Gignese je za italijansko tiskovno agencijo ANSA povedal, da občina ni prejela nobene prošnje za takšno snemanje in da z njim ni bila seznanjena.

Poznali so ga iz resničnostnega šova

Machinek je širšo javnost opozoril nase v avstrijskem resničnostnem šovu Forsthaus Rampensau, v katerem je nastopil skupaj s partnerico Mario Maksimovic. V oddaji sta se skupaj spopadala z različnimi izzivi. Poleg televizijskih nastopov je delal kot inženir, model in podjetnik. Nemški državljan je v zadnjem obdobju živel v švicarskem kantonu St. Gallen, po podatkih z njegovega profila na omrežju LinkedIn pa je delal za industrijsko podjetje v Lihtenštajnu.

Veljal je za velikega ljubitelja hitrih avtomobilov in avtomobilskega športa. Na družbenih omrežjih je pogosto objavljal fotografije s športnimi vozili.

Partnerica se je poslovila s pretresljivimi besedami

Avstrijska televizija ATV je potrdila Machinekovo smrt ter njegovim svojcem izrekla sožalje. Posebej so veliko moči zaželeli njegovi partnerici Marii Maksimovic. Ta se je od njega poslovila z ganljivim zapisom na Instagramu. Zapisala je, da je umrl med početjem, ki ga je ljubil skoraj bolj kot vse drugo – med vožnjo. »Srce se mi lomi ob misli, da je prav tisto, kar je tako zelo ljubil, postalo trenutek, ko sem se morala posloviti od njega,« je zapisala.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

smrtnesrečaporscheAvstrijaprometna nesrečasnemanjeManoel MachinekMaria Maksimovic
ZADNJE NOVICE
11:47
Novice  |  Slovenija
KRUTO

Oglasila sta se starša malega Tea, potem ko mu je ZZZS zavrnil zdravljenje: »Teu se čas izteka«

Starša osemletnega dečka z Duchennovo mišično distrofijo pravita, da se ne bosta predala. Po zavrnitvi financiranja zdravljenja v ZDA morata za sina zbrati kar 2,5 milijona evrov.
5. 8. 2026 | 11:47
11:41
Novice  |  Slovenija
PRITISKI NA ŠPANIJO

Dr. Bojko Bučar: »Vprašanje je, kdo je spodbudil to množično migracijo 72 tisoč Maročanov v Ceuto«

Številni španski strokovnjaki in raziskovalci opozarjajo, da dogajanje morda ni bilo naključno, temveč del hibridnega vojskovanja Maroka.
Neža Pečan5. 8. 2026 | 11:41
11:10
Novice  |  Slovenija
STARODOBNIKI

Od blatnih stezic do asfaltnih cest

Društvo ljubiteljev kulturne in tehnične dediščine Zgornjesavinjski starodobniki praznovalo. Ob jubileju na pot s staro avtomobilsko tehniko, pripravili so tudi razstavo.
Jože Miklavc5. 8. 2026 | 11:10
11:05
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Janža Dolinšek: Zapustila je pisarniško službo in v glini našla svojo pot

Janža Dolinšek je zamenjala mestni vrvež za hišo v naravi, pisarniško službo za negotovo ustvarjalno pot in hiter vsakdan za življenje v lastnem ritmu. V studiu ob svojem domu danes oblikuje keramiko, vodi delavnice in gradi svet, v katerem uspeh ne pomeni množičnosti, temveč svobodo, smisel in dovolj časa za stvari, ki jo zares veselijo. Do tega življenja ni prišla po bližnjici, temveč z odločnostjo, ki jo je nekoč kalila tudi na košarkarskem igrišču.
Mateja Delakorda5. 8. 2026 | 11:05
11:01
Bulvar  |  Domači trači
NENAVADEN GOST

Takšnega gosta še niste videli v podkastu: govori 60 jezikov in ljudi pušča brez besed (VIDEO)

Novinarka in avtorica podkasta Supermoč Petra Kovič je tokrat gostila prav posebnega sogovornika.
5. 8. 2026 | 11:01
11:00
Lifestyle  |  Polet
AVGUSTOVSKA VADBA

Če želite biti jeseni v formi, naredite to že avgusta

Namesto petih velikih ciljev si avgusta izberite enega.
Miroslav Cvjetičanin5. 8. 2026 | 11:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VSAKODNEVNA SKRB

Spominčica ponuja oporo, znanje in prostor za pogovor vsem, ki skrbijo za svoje bližnje z demenco

Skrb za osebe z demenco prinaša številne izzive, s katerimi se njihovi bližnji in oskrbovalci srečujejo vsakodnevno.
5. 8. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Ali vas spremljajo? »Zaenkrat forenzika še nismo klicali«

Benjamin Lazar in Lucija Starc iz T-2 vsak s svojega področja kažeta, zakaj podjetja danes potrebujejo več kot le protivirusni program.
5. 8. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
DOSTAVA

Nova navada pri spletnih nakupih

Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
3. 8. 2026 | 09:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
NALOŽBA

Prednaročila sprejemajo še nekaj dni

Za poslovnega uporabnika je vrednost telefona v tem, koliko dela opravi na njem in kako dolgo mu služi. Nova serija Galaxy Z je zasnovana prav v tem merilu.
4. 8. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
3. 8. 2026 | 09:11
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki