Zvezdnik sage Somrak je postal očka

Taylor Lautner, ki se je svetovni javnosti predstavil kot Jacob Black v filmski sagi Somrak, je zaigral v najpomembnejši življenjski vlogi. 34-letni igralec in njegova žena Tay Lautner sta prvič postala starša in veselo novico delila na družbenih omrežjih. Par je dobil deklico, ki sta jo poimenovala Lennon Taylor Lautner, ljubkovalno jo kličeta Lenny. »En teden ljubezni do naše sladke male Lenny,« sta zapisala ob prvi fotografiji novorojenke in razkrila, da je na svet prišla 16. septembra, piše People. Ime deklice je še posebej zanimivo zaradi šale, ki Taylorja in njegovo ženo spremlja že več let.

Tay Lautner, rojena Taylor Dome, je po poroki leta 2022 prevzela možev priimek, zato zakonca danes pravzaprav nosita enako ime: Taylor Lautner in Taylor Lautner. Da bi ju prijatelji lažje ločili, je igralec ostal Taylor, njegova žena pa uporablja skrajšano različico imena: Tay. Zato sta se že med nosečnostjo šalila, če bo njun otrok dobil enako ime. Ko sta marca objavila, da pričakujeta naraščaj, sta ob fotografijah ultrazvoka zapisala: »Kaj je boljšega od dveh Taylor Lautnerjev?«

Na koncu hčerke vendarle nista poimenovala Taylor, vsaj ne s prvim imenom. Taylor je namreč njeno srednje ime, zato Lennon Taylor Lautner na prikupen način nosi ime obeh staršev. Par je junija razkril, da pričakuje deklico. Igralec je takrat priznal, da si je vedno zelo želel, da bi nekoč postal oče deklice. »Seveda sem si želel predvsem zdravega otroka, vendar je bil globoko v meni prav to trenutek, o katerem sem sanjal,« je zapisal po razkritju spola otroka. Povedal je tudi, da je bilo olajšanje, ki ga je občutil, ko je izvedel, da se bo njegova želja uresničila, občutek, ki ga do takrat še ni poznal.

Ljubezenska zgodba Taylorja in Tay se je začela konec leta 2017, za kar je zaslužna igralčeva mlajša sestra Makena Moore. Prepričana je bila, da je našla idealno dekle za svojega brata, zato mu je po njegovih besedah rekla: »Našla sem tvojo bodočo ženo. Spoznati moraš to dekle.« Organizirala je večer družabnih iger, na katerem ju je seznanila, in izkazalo se je, da je bila sestrina presoja zelo dobra.

Par se je zaročil leta 2021 in se novembra 2022 poročil na posestvu v Kaliforniji. Tay je delala kot medicinska sestra, danes pa z možem vodi podkast, v katerem se pogovarjata o duševnem zdravju in osebnih izkušnjah. Po objavi novice o nosečnosti je priznala, da ji je odleglo, ko sta lahko novico končno delila z javnostjo. Skrbelo jo je, da bi informacija pricurljala v javnost, še preden bi jo sama objavila, kar sta želela storiti pod svojimi pogoji.

V zadnjem trimesečju je odkrito govorila o telesnih spremembah, skozi katere je šla. V svojem podkastu The Squeeze je povedala, da je med nosečnostjo pridobila približno 23 kilogramov, imela otekline in strije. Ob tem je poudarila, da bi morale biti ženske deležne veliko več priznanja za vse, skozi kar gre njihovo telo med nosečnostjo. Zdaj je nosečnost za njo in v domu Lautnerjevih se je začelo povsem novo poglavje. Čeprav nista šla tako daleč, da bi hčerko poimenovala kar tretja Taylor Lautner, je mala Lennon vendarle dobila družinsko ime, ki ga na svoj način deli z mamo in očetom.