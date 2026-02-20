Ameriški igralec Eric Dane, najbolj znan po vlogi karizmatičnega dr. Marka Sloana, dr. McSteamyja, v seriji Talenti v belem (Grey’s Anatomy), je umrl star 53 let, manj kot leto dni po tem, ko je javno razkril, da boleha za amiotrofično lateralno sklerozo (ALS), navaja Daily Mail.

Novico o njegovi smrti je družina potrdila v izjavi za revijo People.

»S težkim srcem sporočamo, da je Eric v četrtek popoldne umrl po junaškem boju z ALS. Zadnje dneve je preživel obdan z bližnjimi prijatelji, svojo predano soprogo in hčerkama Billie in Georgio, ki sta bili središče njegovega sveta,« piše v sporočilu.

Eric Dane. FOTO: Martin Bureau Afp

Družina je poudarila tudi, da je med bojem z boleznijo postal odločen zagovornik ozaveščanja o ALS ter spodbujal raziskave, saj je želel pomagati drugim, ki se soočajo z enako bitko.

Za seboj je Dane zapustil soprogo Rebecco Gayheart in dve hčeri, Billie Beatrice (15) in Georgio Geraldine (13).

Težka diagnoza in javni boj

Igralec je diagnozo ALS javno razkril aprila lani. Gre za napredujočo bolezen živčnega sistema, ki prizadene živčne celice v možganih in hrbtenjači ter povzroča postopno izgubo nadzora nad mišicami in paralizo.

Junija je v intervjuju za ABC News razkril, da je že izgubil funkcijo desne roke in dlani ter izrazil strah, da bi kmalu lahko izgubil tudi gibljivost leve roke. Do septembra se je že gibal z invalidskim vozičkom.

Spomnil se je tudi prvih simptomov, ko je opazil šibkost v roki in menil, da gre za utrujenost. Po vrsti pregledov pri specialistih in nevrologih je končno dobil diagnozo.

»Nikoli ne bom pozabil teh treh črk,« je tedaj dejal. Kljub slabšanju zdravstvenega stanja je Dane ostal dejaven v javnosti in podpiral organizacijo I AM ALS, pri čemer je ljudi spodbujal k donacijam in podpori raziskavam.