  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NASILNA SPOLNOST

Zvezdnik telenovel umrl med divjim seksom: zlomil mu je kost in hrustanec v vratu

Po navedbah tožilstva je Baxter Barrona zvezal z vrvjo in ga dušil najmanj 30 minut.
FOTO: Getty Images/istockphoto
FOTO: Getty Images/istockphoto
S. N.
 25. 2. 2026 | 19:58
2:03
A+A-

Igralec Michael Barron, ki je nastopal v telenovelah Emmerdale in Hollyoaks, je umrl pri 38 letih med spolnim odnosom, ki je po navedbah tožilstva vključeval dušenje in vrvi. Barron naj bi prek aplikacije za zmenke spoznal 28-letnega Josha Baxterja, tam sta si izmenjala tudi eksplicitna sporočila. Na januarskem sojenju je obtoženi zanikal uboj iz malomarnosti, namerno davljenje ali zadušitev ter povzročitev hude telesne poškodbe. Porota ga je oprostila uboja iz malomarnosti, spoznala pa krivega namernega davljenja oziroma zadušitve ter povzročitve hudih telesnih poškodb. Po navedbah tožilstva je Baxter Barrona zvezal z vrvjo in ga dušil najmanj 30 minut. Sodnica Tina Lindale je ob izreku kazni dejala: »Odločili ste se prezreti opozorila in med sojenjem poroti povedali, da še vedno menite, da davljenje ni bilo nevarno.« Dodala je, da je Barrona spodbujal k čezmernemu pitju alkohola ter ga med spolno aktivnostjo tako močno davil, da mu je zlomil kost in hrustanec v vratu. »Ravnali ste nepremišljeno,« je še povedala.

Tožilka Anne Whyte KC je na sojenju dejala, da je imel Baxter »precej specifične spolne želje«, o katerih naj bi se z Barronom pogovarjala že prek aplikacije. Na dan njegove smrti naj bi se najprej pogovarjala o splošnih temah, nato pa o spolnih mejah. Baxter je trdil, da Barron ni želel uporabiti varne besede, s katero bi lahko odnos kadarkoli prekinil. Tožilstvo je dejalo, da je obtoženi predvidel tveganje in ga kljub temu sprejel, saj je bilo tveganje del spolne aktivnosti, v kateri je želel sodelovati. Njegova zagovornica Louise Sweet KC je ob zaključku dejala, da Baxter nikoli ni nameraval povzročiti škode in da si ni mogel predstavljati, da bi Barron zaradi tega umrl.

Več iz teme

Michael Barronsmrtigralecumrltelenovelaseksspolnostspolno nasiljedavljenje
ZADNJE NOVICE
21:16
Šport  |  Tekme
DRŽAVNO PRVENSTVO

Spet najboljša Nika Prevc in Anže Lanišek, to sta povedala po zmagi

Slovenska smučarska skakalca sta na državnem prvenstvu v Planici zmagala in tako ubranila naslova iz prejšnje sezone.
25. 2. 2026 | 21:16
21:00
Bulvar  |  Suzy
IZKLESAN

Razgaljeni Dominik Kozarič: Ne uživam steroidov (Suzy)

Njegov fit videz je bolj plod vztrajnosti kot tropske klime, čeprav tudi ta precej pomaga.
25. 2. 2026 | 21:00
20:52
Novice  |  Kronika  |  Doma
VEČLETNA PREISKAVA

Policista v Mariboru izdajala tajne podatke lopovom (FOTO)

Mariborski kriminalisti razbili mednarodno kriminalno združbo. V obsežni akciji prijeli 11 osumljencev, štirje ostajajo v priporu.
Andrej Bedek25. 2. 2026 | 20:52
20:47
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZASEG OROŽJA

Vse to so pri »zbiratelju« orožja v kraju Gornji Petrovci zasegli policisti

Pet pušk, pištola in 78 različnih nabojev.
25. 2. 2026 | 20:47
20:41
Novice  |  Svet
NISO VEDELI, ALI JE ŽIVA ALI MRTVA

Mama odšla po božičnih nakupih in izginila: po 24 letih na dan prišla resnica (FOTO)

Kaj se je zgodilo decembra 2001 in zakaj je odšla?
25. 2. 2026 | 20:41
20:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODNOSI

Zakaj je za prijateljstvo z drugimi mamami zaželena ranljivost

Iskrenost je bistvena sestavina pristnih odnosov. Če odvržemo masko popolnosti in si priznamo ranljivost, se med mamami ustvari življenjska bližina.
Danaja Lorenčič25. 2. 2026 | 20:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki