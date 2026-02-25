Zvezdnik telenovel umrl med divjim seksom: zlomil mu je kost in hrustanec v vratu

Igralec Michael Barron, ki je nastopal v telenovelah Emmerdale in Hollyoaks, je umrl pri 38 letih med spolnim odnosom, ki je po navedbah tožilstva vključeval dušenje in vrvi. Barron naj bi prek aplikacije za zmenke spoznal 28-letnega Josha Baxterja, tam sta si izmenjala tudi eksplicitna sporočila. Na januarskem sojenju je obtoženi zanikal uboj iz malomarnosti, namerno davljenje ali zadušitev ter povzročitev hude telesne poškodbe. Porota ga je oprostila uboja iz malomarnosti, spoznala pa krivega namernega davljenja oziroma zadušitve ter povzročitve hudih telesnih poškodb. Po navedbah tožilstva je Baxter Barrona zvezal z vrvjo in ga dušil najmanj 30 minut. Sodnica Tina Lindale je ob izreku kazni dejala: »Odločili ste se prezreti opozorila in med sojenjem poroti povedali, da še vedno menite, da davljenje ni bilo nevarno.« Dodala je, da je Barrona spodbujal k čezmernemu pitju alkohola ter ga med spolno aktivnostjo tako močno davil, da mu je zlomil kost in hrustanec v vratu. »Ravnali ste nepremišljeno,« je še povedala.

Tožilka Anne Whyte KC je na sojenju dejala, da je imel Baxter »precej specifične spolne želje«, o katerih naj bi se z Barronom pogovarjala že prek aplikacije. Na dan njegove smrti naj bi se najprej pogovarjala o splošnih temah, nato pa o spolnih mejah. Baxter je trdil, da Barron ni želel uporabiti varne besede, s katero bi lahko odnos kadarkoli prekinil. Tožilstvo je dejalo, da je obtoženi predvidel tveganje in ga kljub temu sprejel, saj je bilo tveganje del spolne aktivnosti, v kateri je želel sodelovati. Njegova zagovornica Louise Sweet KC je ob zaključku dejala, da Baxter nikoli ni nameraval povzročiti škode in da si ni mogel predstavljati, da bi Barron zaradi tega umrl.