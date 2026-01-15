  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRUŽINA

Zvezdnik v družbi lepotic: »Počutim se izpolnjeno.«

Matt Damon je na rdečo preprogo prišel z ženo in hčerami.
FOTO: Jeenah Moon/Reuters

FOTO: Jeenah Moon/Reuters

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Jeenah Moon/Reuters
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 15. 1. 2026 | 14:45
3:13
A+A-

Ljubezenska zgodba Matta Damona in njegove šest let mlajše žene Luciane Barroso je ena tistih, ki bi lahko služila kot navdih za dober romantični film. Začela se je leta 2003 povsem po naključju, ko sta se spoznala v baru, kjer je ona delala in kamor je zašel slavni igralec, dvajset let pozneje še vedno traja. Čeprav je bil on takrat že uveljavljen in priljubljen filmski zvezdnik, je ni osvojil zlahka. Luciana je bila v tistem času mama samohranilka in je razmerje ni zanimalo, zato jo je moral igralec nekaj časa prepričevati, da je sploh šla z njim na zmenek, piše Glora.hr. Dve leti pozneje sta stopila pred oltar, oskarjevec pa je takrat prevzel tudi eno najpomembnejših vlog v svojem življenju: vlogo očima Lucianini hčerki Alexii, ki je imela takrat komaj štiri leta. Kmalu zatem sta dobila še tri hčere: sedaj 19-letno Isabello, 17-letno Gio in 15-letno Stello.

In čeprav je eden najbolj znanih filmskih igralcev na svetu, z Luciano že leta skrbno varujeta zasebnost svojih hčera. Le izjemoma jih izpostavljata javnosti in jih ne vodita pogosto na rdeče preproge, kjer sta sama sicer redna gosta. Prav zato je njihov skupni prihod na newyorško premiero njegovega novega Netflixovega filma The Rip pritegnil posebno pozornost. Šlo je za redek javni dogodek, na katerem je bila celotna družina, dodatno simboliko večeru je dalo tudi dejstvo, da Matt v filmu znova sodeluje s svojim dolgoletnim prijateljem Benom Affleckom.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Večer ni minil brez toplih in zabavnih trenutkov. V enem najbolj simpatičnih prizorov je bila hči Gia ujeta, kako na rdeči preprogi draži očeta zaradi njegove nekoliko nerodne drže, ko ga je vprašala: »Zakaj stojiš tako?« in posnemala njegovo sključeno držo. Matt je šalo sprejel z nasmehom in svojo pozo še dodatno karikiral, s čimer je nasmejal vse zbrane. To je bilo prvič po juliju 2024, ko so se mu pridružile na premieri filma The Instigators v New Yorku, da, da so se Isabella, Gia in Stella skupaj z očetom sprehodile po rdeči preprogi. Z njimi je bila tudi Alexia, ki je sprva izpustila poziranje, a se jim je kasneje pridružila preostali družini.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Igralec je večkrat pripovedoval o tem, kako zelo mu je očetovstvo spremenilo življenje. Leta 2011 se je v intervjuju za revijo Parade spominjal trenutkov, ko je postal očim. »Z Lucy sem takoj skočil v vodo. Alexia je imela že štiri leta in jaz sem dobil vlogo očeta. Na koncu filma Kako je Grinch ukradel božič Grinchevo srce zraste petkrat. Tako se počutim tudi jaz. Izpolnjeno. Vedno,« je takrat povedal. Koliko mu pomeni družina, je dokazal leta 2019, ko si je na desno nadlaket vtetoviral imena vseh štirih hčera in tako dopolnil tetovažo z imenom »Lucy«, ki jo je že prej naredil v čast ženi in tako simbolično pokazal, kako pomembne so zanj ženske, s katerimi deli najpomembnejše življenjske trenutke.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
ŽIVLJENJE ZVEZDNIKA

Vzpon: od begunca in plesanja v nočnih klubih do svetovne slave

Bil je tik pred tem, da odneha, sedaj je najbolj iskan obraz Hollywooda.
9. 8. 2025 | 13:25
Bulvar  |  Glasba in film
NOVI FILM

Vstopnice za Odiseja gredo že zdaj za med (FOTO)

Težko pričakovani filmski spektakel je šele v nastajanju. Najuspešnejša predprodaja v zgodovini filma.
22. 7. 2025 | 22:21

Več iz teme

Matt DamonfilmHollywooddružina
ZADNJE NOVICE
14:45
Bulvar  |  Tuji trači
DRUŽINA

Zvezdnik v družbi lepotic: »Počutim se izpolnjeno.«

Matt Damon je na rdečo preprogo prišel z ženo in hčerami.
15. 1. 2026 | 14:45
14:21
Novice  |  Kronika  |  Doma
JAVNI RED IN MIR

Drama v Kopru: klofnil natakarico pa grozil, da se bo vrnil: »Ženska bo že videla«

Policisti so Nizozemcu odredili pridržanje ter mu zaradi kršitve javnega reda izdali plačilni nalog.
15. 1. 2026 | 14:21
14:12
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To so teme o domu, ki najbolj bolijo Slovence: davek na nepremičnine, drago ogrevanje in skrivnosti boljšega bivanja

Najbolj poslušani Deloindom podkasti lanskega leta: davek na nepremičnine, pametno ogrevanje in feng šuj za boljši dom.
15. 1. 2026 | 14:12
13:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
MOČAN POK NA VIČU

Ljubljana v šoku: eksplozija pred poslovno enoto Surovine, policija preiskuje kaznivo dejanje

Poškodovanega delavca so oskrbeli na kraju nesreče, nato pa z rešilnim avtomobilom odpeljali v ljubljanski klinični center.
15. 1. 2026 | 13:30
13:21
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO

Šok, Freddie Mercuryjeva skrivna hči umrla pri 48 letih

Po poročilih je le peščica ljudi iz Mercuryjevega bližnjega kroga vedela za njen obstoj.
15. 1. 2026 | 13:21
13:20
Bulvar  |  Domači trači
DRUŽBENA OMREŽJA

Kekova volilna bomba povzročila kaos: »Če je Bogdan Knavs kandidat, potem se res nekaj dogaja«

V dobi umetne inteligence tudi šale niso več nedolžne.
15. 1. 2026 | 13:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki