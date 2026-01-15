Zvezdnik v družbi lepotic: »Počutim se izpolnjeno.«

Ljubezenska zgodba Matta Damona in njegove šest let mlajše žene Luciane Barroso je ena tistih, ki bi lahko služila kot navdih za dober romantični film. Začela se je leta 2003 povsem po naključju, ko sta se spoznala v baru, kjer je ona delala in kamor je zašel slavni igralec, dvajset let pozneje še vedno traja. Čeprav je bil on takrat že uveljavljen in priljubljen filmski zvezdnik, je ni osvojil zlahka. Luciana je bila v tistem času mama samohranilka in je razmerje ni zanimalo, zato jo je moral igralec nekaj časa prepričevati, da je sploh šla z njim na zmenek, piše Glora.hr. Dve leti pozneje sta stopila pred oltar, oskarjevec pa je takrat prevzel tudi eno najpomembnejših vlog v svojem življenju: vlogo očima Lucianini hčerki Alexii, ki je imela takrat komaj štiri leta. Kmalu zatem sta dobila še tri hčere: sedaj 19-letno Isabello, 17-letno Gio in 15-letno Stello.

In čeprav je eden najbolj znanih filmskih igralcev na svetu, z Luciano že leta skrbno varujeta zasebnost svojih hčera. Le izjemoma jih izpostavljata javnosti in jih ne vodita pogosto na rdeče preproge, kjer sta sama sicer redna gosta. Prav zato je njihov skupni prihod na newyorško premiero njegovega novega Netflixovega filma The Rip pritegnil posebno pozornost. Šlo je za redek javni dogodek, na katerem je bila celotna družina, dodatno simboliko večeru je dalo tudi dejstvo, da Matt v filmu znova sodeluje s svojim dolgoletnim prijateljem Benom Affleckom.

FOTO: Profimedia

Večer ni minil brez toplih in zabavnih trenutkov. V enem najbolj simpatičnih prizorov je bila hči Gia ujeta, kako na rdeči preprogi draži očeta zaradi njegove nekoliko nerodne drže, ko ga je vprašala: »Zakaj stojiš tako?« in posnemala njegovo sključeno držo. Matt je šalo sprejel z nasmehom in svojo pozo še dodatno karikiral, s čimer je nasmejal vse zbrane. To je bilo prvič po juliju 2024, ko so se mu pridružile na premieri filma The Instigators v New Yorku, da, da so se Isabella, Gia in Stella skupaj z očetom sprehodile po rdeči preprogi. Z njimi je bila tudi Alexia, ki je sprva izpustila poziranje, a se jim je kasneje pridružila preostali družini.

FOTO: Profimedia

Igralec je večkrat pripovedoval o tem, kako zelo mu je očetovstvo spremenilo življenje. Leta 2011 se je v intervjuju za revijo Parade spominjal trenutkov, ko je postal očim. »Z Lucy sem takoj skočil v vodo. Alexia je imela že štiri leta in jaz sem dobil vlogo očeta. Na koncu filma Kako je Grinch ukradel božič Grinchevo srce zraste petkrat. Tako se počutim tudi jaz. Izpolnjeno. Vedno,« je takrat povedal. Koliko mu pomeni družina, je dokazal leta 2019, ko si je na desno nadlaket vtetoviral imena vseh štirih hčera in tako dopolnil tetovažo z imenom »Lucy«, ki jo je že prej naredil v čast ženi in tako simbolično pokazal, kako pomembne so zanj ženske, s katerimi deli najpomembnejše življenjske trenutke.