Zvezdnika Obalne straže opazili močno shujšanega in oslabelega

Davida Hasselhoffa so te dni paparaci prvič po več mesecih ujeli v javnosti, in sicer, ko sta se z ženo Hayley Roberts odpravila na sprehod v bližini njunega doma v prestižni losangeleški četrti Calabasas. Močno shujšani in oslabeli 73-letni zvezdnik Obalne straže in serije Vitez za volanom si je pri hoji pomagal s palicama, žena pa ga je v nekem trenutku prijela za roko, kot bi ga hotela umiriti. Mnogi, ki so videli fotografije, so bili nemalo presenečeni nad igralčevim krhkim videzom. Hasselhoff, za katerim so nekoč vzdihovala dekleta po vsem svetu, je le še bleda senca mišičnjaka, ki se je v rdečih kratkih hlačah energično podil po plaži kot Mitch Buchannon.

Za njim so težki časi, zaradi pešajočega zdravja je prestal več operacij, med drugim so mu morali zamenjati koleno in kolk, hudo ga je prizadela tudi nenadna smrt njegove bivše žene, ki si je marca lani vzela življenje, kljub temu pa se Hasselhoff menda ne da, po poročanju portala Daily Mail naj bi se njegovo zdravje dejansko izboljševalo. To je potrdil tudi njegov tiskovni predstavnik, ki je za omenjeni medij povedal, da se zvezdnik zdaj dobro počuti, vso svojo energijo pa usmerja v to, da bi čim hitreje okreval. Kljub veliko boljši mobilnosti pa je Hasselhoff na tokratnem sprehodu še potreboval pomoč svoje žene, a je vsaj stal na lastnih nogah in se tudi zgledno premikal, lani pred operacijo so ga namreč morali večino časa naokoli voziti v invalidskem vozičku.

Hasselhoff je lani julija paparacom, ki so ga ujeli na letališču v Los Angelesu, ko se je odpravljal v Cancun, povedal, da načrtuje operacijo kolena. Takrat je že močno šepal, pozneje pa ga je po letališču v invalidskem vozičku potiskal delavec letalske družbe. Takrat je neimenovani vir za Daily Mail povedal, da igralec po letih težkih preizkušenj »živi na izposojen čas« in nihče ni bil prav optimističen, da bo še dolgo z njimi. Hasselhoff se je v preteklosti boril z odvisnostjo od alkohola, med enim od njegovih pijanskih izpadov leta 2007 ga je posnela hči Taylor Ann, ko je posnetek pricurljal v javnost, pa je povzročil pravi škandal.