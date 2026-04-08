  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OKREVA PO OPERACIJI

Zvezdnika Obalne straže opazili močno shujšanega in oslabelega

V javnosti se je pojavil prvič od julija lani, vmes je prestal zahtevni operaciji.
Obalna straža nekoč FOTO: Press
B. K. P.
 8. 4. 2026 | 18:37
2:17
A+A-

Davida Hasselhoffa so te dni paparaci prvič po več mesecih ujeli v javnosti, in sicer, ko sta se z ženo Hayley Roberts odpravila na sprehod v bližini njunega doma v prestižni losangeleški četrti Calabasas. Močno shujšani in oslabeli 73-letni zvezdnik Obalne straže in serije Vitez za volanom si je pri hoji pomagal s palicama, žena pa ga je v nekem trenutku prijela za roko, kot bi ga hotela umiriti. Mnogi, ki so videli fotografije, so bili nemalo presenečeni nad igralčevim krhkim videzom. Hasselhoff, za katerim so nekoč vzdihovala dekleta po vsem svetu, je le še bleda senca mišičnjaka, ki se je v rdečih kratkih hlačah energično podil po plaži kot Mitch Buchannon.

Za njim so težki časi, zaradi pešajočega zdravja je prestal več operacij, med drugim so mu morali zamenjati koleno in kolk, hudo ga je prizadela tudi nenadna smrt njegove bivše žene, ki si je marca lani vzela življenje, kljub temu pa se Hasselhoff menda ne da, po poročanju portala Daily Mail naj bi se njegovo zdravje dejansko izboljševalo. To je potrdil tudi njegov tiskovni predstavnik, ki je za omenjeni medij povedal, da se zvezdnik zdaj dobro počuti, vso svojo energijo pa usmerja v to, da bi čim hitreje okreval. Kljub veliko boljši mobilnosti pa je Hasselhoff na tokratnem sprehodu še potreboval pomoč svoje žene, a je vsaj stal na lastnih nogah in se tudi zgledno premikal, lani pred operacijo so ga namreč morali večino časa naokoli voziti v invalidskem vozičku.

Hasselhoff je lani julija paparacom, ki so ga ujeli na letališču v Los Angelesu, ko se je odpravljal v Cancun, povedal, da načrtuje operacijo kolena. Takrat je že močno šepal, pozneje pa ga je po letališču v invalidskem vozičku potiskal delavec letalske družbe. Takrat je neimenovani vir za Daily Mail povedal, da igralec po letih težkih preizkušenj »živi na izposojen čas« in nihče ni bil prav optimističen, da bo še dolgo z njimi. Hasselhoff se je v preteklosti boril z odvisnostjo od alkohola, med enim od njegovih pijanskih izpadov leta 2007 ga je posnela hči Taylor Ann, ko je posnetek pricurljal v javnost, pa je povzročil pravi škandal.

Pri hoji si je pomagal s pohodniškima palicama. FOTO: Zaslonski Posnetek
Pri hoji si je pomagal s pohodniškima palicama. FOTO: Zaslonski Posnetek

Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki