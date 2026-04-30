Zvezdnika priljubljene serije zadela kap! Sprva je bil paraliziran, zdaj pa ... (FOTO)

Matt King, ki ga gledalci najbolje poznajo kot nepozabnega Super Hansa iz kultne britanske komedije Peep Show, je razkril, da je doživel redko možgansko kap hrbtenjače. Zaradi nje je bil sprva paraliziran, zdaj pa se, kot je sporočil sam, znova uči hoditi. Igralec je novico objavil na družbenih omrežjih in zapisal, da se je vse zgodilo v nedeljo. Po njegovih besedah so ga hitro prepeljali v bolnišnico Royal Sussex, kjer so ga oskrbeli. »Res je. V nedeljo sem doživel redko kap hrbtenjače. Sprva sem bil paraliziran, a so me odpeljali v bolnišnico Royal Sussex, osebje pa je bilo izjemno. Spet lahko hodim, malo,« je zapisal. King, ki je star 58 let, je ob tem dodal, da so bile njegove noge »kot žele« in da izkušnja nikakor ni bila prijetna. Zahvalil se je tudi vsem, ki so mu v teh dneh namenili podporo, prijazne besede in sporočila spodbude. Njegovi oboževalci so se na objavo hitro odzvali z zaskrbljenostjo, a tudi z olajšanjem, ker je igralec že na poti okrevanja.

Matt King je v seriji Peep Show igral ob Davidu Mitchellu in Robertu Webbu. Njegov Super Hans je postal eden najbolj prepoznavnih likov serije, saj je v življenje Marka in Jeza vnesel kaos, nepredvidljivost in čudaški humor. Gledalci so ga vzljubili prav zaradi njegove divje energije, zaradi katere se je lik znašel v številnih nenavadnih zgodbah, od preprodaje drog do vstopa v kult. Preden je King postal igralec, je živel precej drugače. Nekaj časa je v Avstraliji delal kot kuhar, tam pa je spoznal komika Jimeoina McKeowna, kar mu je odprlo vrata v svet stand-up komedije. Pozneje je dobil vlogo Super Hansa, čeprav je bilo leta 2018 razkrito, da so ustvarjalci sprva razmišljali, da bi lik igral Danny Dyer.

Nastopil je tudi v serijah Skins in Doctor Who, leta 2019 pa se je znova pojavil pred širšim občinstvom v videospotu za pesem Saturday Sama Fenderja, kjer je še enkrat obudil nekaj energije svojega legendarnega lika. Tokrat pa ne gre za televizijski zaplet, temveč za resnično in hudo zdravstveno preizkušnjo. King se zdaj osredotoča na okrevanje, oboževalci pa mu množično želijo, da bi se čim prej spet postavil na noge.