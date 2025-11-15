  • Delo d.o.o.
OSTAL JE BREZ PROJEKTOV

Zvezdniku kultne serije številne kolegice očitajo spolno nadlegovanje

Ameriški igralec je kljub očitkom že dolgo v stabilni zvezi.
M. Fl.
 15. 11. 2025 | 06:00
3:27
Christopher David Noth, ki je te dni praznoval 71. rojstni dan, se je rodil v Wisconsinu, odraščal pa je v Connecticutu.

Ko je bil star deset let, sta se njegova starša ločila, leto dni pozneje mu je oče umrl v prometni nesreči. Igralec je v kasnejših intervjujih povedal, da je očetova smrt v njegovem življenju pustila ogromno praznino.

Kot mladostnik je pogosto zahajal v težave: s policijo je prišel navzkriž zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja, uživanja drog in vandalizma. Ko se je z ukradenim avtom zaletel v sosedovo hišo, ga je mama poslala v internat.

Po srednji šoli je želel postati pisatelj, a se je na fakulteti zaljubil v igranje in gledališče. Vpisal se je v šolo za igranje, vendar stroga pravila študentom niso dovoljevala, da bi se, dokler še študirajo, aktivno ukvarjali z igranjem.

Christopherja Davida Notha so iz igralske šole izključili zaradi kršenja tega pravila. V tistem času je že igral v več predstavah, kar je prišlo na dan, ko se je njegova fotografija ob omembi ene od njih pojavila v časopisu The New York Times. Vodstvo šole je tako izvedelo, da kljub prepovedi igra drugje, in ga odslovilo.

Bil je tudi na avdicijah za prestižne šole Juilliard in Yale ter se pridružil dramski skupini na Yaleu, s katero je nastopil v 25 predstavah. Zaradi ljubezni do gledališča je živel v New Yorku, a se je v 80. letih preselil v Los Angeles, saj mu oder ni zagotavljal preživetja.

Pojavil se je v več serijah in filmih. Na avdicijo za serijo Zakon in red je prišel leta 1988, in dokler se ni sprl z avtorjem serije Dickom Wolfom ter bil leta 1995 odpuščen, igral detektiva Mika Logana. Od 1998 do 2004 je igral Živino v seriji Seks v mestu, s čimer je postal svetovno znan kot šarmer. Vlogo je ponovil tudi dveh filmskih različicah.

Živina je bil ljubezen življenja Carrie Bradshaw, mnogi so ga hkrati ljubili in sovražili, a v zasebnem življenju ni pogosto menjaval partnerk.

Pet let je bil v zvezi manekenko Beverly Johnson. Ona je domnevno želela poroko, on nanjo ni bil pripravljen.

Po njej so ga povezovali z Winono Ryder, o tej zvezi je znanega zelo malo. Kanadsko igralko Taro Wilson je spoznal leta 2001.

Sedem let pozneje se jima je rodil prvi otrok, poročila sta se leta 2012. Danes imata dva otroka in sta še vedno skupaj, a ju je v zadnjih letih pretreslo več škandalov.

Sodna bitka

Pred štirimi leti sta ga dve ženski obtožili spolnega nadlegovanja, kar je Noth zanikal. Igralka Zoe Lister-Jones je povedala, da je bil med snemanjem serije Zakon in red pogosto pijan in se je je dotikal brez njenega dovoljenja.

S tem se je strinjala tudi pevka Lisa Gentile, ki je trdila, da jo je leta 2002 nadlegoval v New Yorku.

Zaradi teh obtožb je izgubil vse projekte, na katerih je delal, ogroženo je bilo tudi njegovo zakonsko življenje, saj je bil po navedbah več žensk ženi nezvest.

Odpovedani so bili njegovi pogodbeni projekti v več serijah in se ni pojavil v zadnjem projektu franšize Seks v mestu, piše 24sata.hr.

Bulvar  |  Tuji trači
VRTOGLAVI ZNESEK

Nora cena za obleko Carrie Bradshaw

Kultno oblačilo iz serije Seks v mestu je na dražbi preseglo vsa pričakovanja.
3. 2. 2025 | 05:25
Photo
Bulvar  |  Suzy
MODNA IKONA

Bilo je nekoč: Sarah Jessica Parker (Suzy)

Postala je modna ikona in oblikovala lastno linijo čevljev, ima celo svoje vino in ureja knjižno zbirko pri eni od večjih založb.
25. 3. 2025 | 09:00
Bulvar  |  Tuji trači
SEKS V MESTU

Nora pravila na snemanju priljubljene serije, predpisali so jim celo, kakšne hlačke smejo nositi

Krila so bila vedno krajša, pete pa vedno višje, se spominja Kristin Davis.
2. 4. 2025 | 15:37

06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
LJUBEZENSKA ZGODBA

Boštjan Romih in njegova Nina sreče ne skrivata več (Suzy)

Nič ju ne ovira na poti do sreče, še najmanj skoraj 15-letna razlika med njima.
15. 11. 2025 | 06:00
06:00
Bulvar  |  Tuji trači
OSTAL JE BREZ PROJEKTOV

Zvezdniku kultne serije številne kolegice očitajo spolno nadlegovanje

Ameriški igralec je kljub očitkom že dolgo v stabilni zvezi.
15. 11. 2025 | 06:00
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŠOFERJA ZABADAL POVRATNIK

37-letni Grega Voga je pred mesecem že zaštihal naključnega sprehajalca

A naj ne bi bil le nasilen, v ljubljanski soseski je menda dilal tudi drogo.
Gordana Stojiljković15. 11. 2025 | 05:00
02:00
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Kdor misli, ni Sloven'c

Tema spolov in odnosov med njimi je pri nas še vedno precej neurejena
Primož Kališnik15. 11. 2025 | 02:00
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Je še dovolj časa

O nezakonitem orožju.
Branko Babič14. 11. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Bojana Budje: Na poti k večnosti

Mojega župana prosim, naj 26. novembra zasadi vsaj eno oljčno drevo.
Bojan Budja14. 11. 2025 | 22:25

IZBRANO ZA VAS
