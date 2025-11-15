Zvezdniku kultne serije številne kolegice očitajo spolno nadlegovanje

Christopher David Noth, ki je te dni praznoval 71. rojstni dan, se je rodil v Wisconsinu, odraščal pa je v Connecticutu.

Ko je bil star deset let, sta se njegova starša ločila, leto dni pozneje mu je oče umrl v prometni nesreči. Igralec je v kasnejših intervjujih povedal, da je očetova smrt v njegovem življenju pustila ogromno praznino.

FOTO: Profimedia

Kot mladostnik je pogosto zahajal v težave: s policijo je prišel navzkriž zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja, uživanja drog in vandalizma. Ko se je z ukradenim avtom zaletel v sosedovo hišo, ga je mama poslala v internat.

Po srednji šoli je želel postati pisatelj, a se je na fakulteti zaljubil v igranje in gledališče. Vpisal se je v šolo za igranje, vendar stroga pravila študentom niso dovoljevala, da bi se, dokler še študirajo, aktivno ukvarjali z igranjem.

FOTO: Profimedia

Christopherja Davida Notha so iz igralske šole izključili zaradi kršenja tega pravila. V tistem času je že igral v več predstavah, kar je prišlo na dan, ko se je njegova fotografija ob omembi ene od njih pojavila v časopisu The New York Times. Vodstvo šole je tako izvedelo, da kljub prepovedi igra drugje, in ga odslovilo.

Bil je tudi na avdicijah za prestižne šole Juilliard in Yale ter se pridružil dramski skupini na Yaleu, s katero je nastopil v 25 predstavah. Zaradi ljubezni do gledališča je živel v New Yorku, a se je v 80. letih preselil v Los Angeles, saj mu oder ni zagotavljal preživetja.

Pojavil se je v več serijah in filmih. Na avdicijo za serijo Zakon in red je prišel leta 1988, in dokler se ni sprl z avtorjem serije Dickom Wolfom ter bil leta 1995 odpuščen, igral detektiva Mika Logana. Od 1998 do 2004 je igral Živino v seriji Seks v mestu, s čimer je postal svetovno znan kot šarmer. Vlogo je ponovil tudi dveh filmskih različicah.

Živina je bil ljubezen življenja Carrie Bradshaw, mnogi so ga hkrati ljubili in sovražili, a v zasebnem življenju ni pogosto menjaval partnerk.

Pet let je bil v zvezi manekenko Beverly Johnson. Ona je domnevno želela poroko, on nanjo ni bil pripravljen.

Po njej so ga povezovali z Winono Ryder, o tej zvezi je znanega zelo malo. Kanadsko igralko Taro Wilson je spoznal leta 2001.

FOTO: Profimedia

Sedem let pozneje se jima je rodil prvi otrok, poročila sta se leta 2012. Danes imata dva otroka in sta še vedno skupaj, a ju je v zadnjih letih pretreslo več škandalov.

Sodna bitka

Pred štirimi leti sta ga dve ženski obtožili spolnega nadlegovanja, kar je Noth zanikal. Igralka Zoe Lister-Jones je povedala, da je bil med snemanjem serije Zakon in red pogosto pijan in se je je dotikal brez njenega dovoljenja.

S tem se je strinjala tudi pevka Lisa Gentile, ki je trdila, da jo je leta 2002 nadlegoval v New Yorku.

Zaradi teh obtožb je izgubil vse projekte, na katerih je delal, ogroženo je bilo tudi njegovo zakonsko življenje, saj je bil po navedbah več žensk ženi nezvest.

Odpovedani so bili njegovi pogodbeni projekti v več serijah in se ni pojavil v zadnjem projektu franšize Seks v mestu, piše 24sata.hr.