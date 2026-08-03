1570-kilogramski sendvič pristal v knjigi rekordov! Uporabili kar 50 različnih nadevov

Ob glasbi, aplavzu, vonju svežega kruha in različnih nadevov ter množici, ki je s krožniki v rokah čakala na svoj kos, se je tradicionalni mednarodni sejem tort v Ciudad de Méxicu zapisal na svetovni zemljevid. Na 21. festivalu tradicionalnih mehiških sendvičev, imenovanih torta, so namreč pripravili največji sendvič te vrste na svetu. Sto metrov dolga in 1570 kilogramov težka dobrota se je vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov. Pri njeni pripravi je sodelovalo več deset kuharjev, pekov in drugih lokalnih mojstrov. Za rekordni sendvič so uporabili kar 50 različnih nadevov, natančnih količin posameznih sestavin pa organizatorji niso razkrili. Med kruh so dali šunko, klobase, fižol, zelenjavo, morske sadeže, svinjino in meso divjega prašiča.

»Nimam besed. Nekaj čudovitega, nekaj prekrasnega je, da doživiš takšno izkušnjo,« je bil po potrditvi rekorda ganjen Mario Bustos, predstavnik ponudnika Tortas Selectas Chalco, ki na festivalu sodeluje že več kot 15 let. Festival pa ni bil namenjen le lovu na rekord. Obiskovalcem je predstavil raznolikost mehiške ulične hrane in pokazal, kako lahko preprost sendvič dobi nešteto različnih podob. Vsak ponudnik je torto pripravil po svoje, z značilnimi sestavinami, začimbami in recepti, ki se razlikujejo od pokrajine do pokrajine. Dogodek je tako postal tudi praznik lokalnih pekov, kuharjev in družinskih ponudnikov, ki recepte prenašajo iz roda v rod.

Nekaj čudovitega, nekaj prekrasnega je, da doživiš takšno izkušnjo.

Po končanem merjenju in tehtanju velikanska dobrota ni ostala le na ogled. Razdelili so jo med obiskovalce, ki so lahko poskusili del rekordnega sendviča. »To se zgodi le enkrat na leto. Zato si vzameš čas in poskusiš dobrote, ki nam jih ponujajo,« je med uživanjem sendviča z dunajskim zrezkom, sirom in klobaso povedala ena od obiskovalk.