18-mesečnega dečka razglasili za mrtvega, nekaj ur pozneje našli živega v mrtvašnici

Malčka, ki so ga po utopitvi v bazenu brez znakov življenja razglasili za mrtvega, so nekaj ur pozneje v mrtvašnici našli živega. Nenavaden dogodek se je zgodil 8. februarja v mestu Gilbert v ameriški zvezi državi Arizona. Med družinskim srečanjem so 18-mesečnega dečka našli z obrazom navzdol v domačem bazenu. Dečka so nemudoma prepeljali v bolnišnico, kjer so ga ob 18.20 uradno razglasili za mrtvega. Ko pa je več kot pet ur pozneje uslužbenec urada za obdukcije prispel v bolnišnico, da bi prevzel truplo iz hladilnice, je ugotovil, da otrok diha.

Zdravstvena dokumentacija ni del policijskega zapisnika, zato natančni medicinski razlogi za ta zaplet ostajajo nejasni. Zdravniki imajo sicer stroge protokole za ugotavljanje smrti, med drugim preverijo, ali so prenehale vse vitalne funkcije, spontano dihanje in srčni utrip. Čeprav gre za izjemno redek pojav, je sicer mogoče, da se krvni obtok po prenehanju oživljanja spontano povrne. Strokovne analize v zadnjih štirih desetletjih beležijo le 65 takšnih primerov.

Iz poročila izhaja, da sta že pred odhodom v mrtvašnico tako pretresena starša kot dva prisotna policista opozorila, da otrok kaže znake življenja. Starša sta ob poslavljanju opazila, da njun sin hlasta za zrakom. Ko sta policista na to opozorila osebje, so jima pojasnili, da gre zgolj za agonalno dihanje – refleksne poskuse telesa, ko iz njega uhajajo plini in zrak.

Zdravnik ignoriral več namigov, da je otrok živ

Poročilo navaja tudi napeto komunikacijo med zdravnikom in policisti. Eden od uradnikov je namreč tik pred razglasitvijo smrti slišal medicinsko sestro, ki je dejala, da je zaznala utrip. Ko je policist to prenesel zdravniku, naj bi mu ta osorno odvrnil: »Jaz sem zdravnik, imam medicinsko diplomo in z razlogom sem končal fakulteto, pustite me opravljati moje delo.« Zdravnik se je za svoje vedenje pozneje opravičil. Pred uradnim zapisom časa smrti je sicer zahteval še eno preverjanje utripa, ki pa ga nihče od prisotnih ni potrdil. Ko so zaposleni v bolnišnici spoznali svojo napako, so otroka s helikopterjem nujno premestili v otroško bolnišnico v Phoenixu. Deček po nesreči dobro okreva, vendar bo potreboval fizioterapijo.

Kontrolna magnetna resonanca (MRI) ni pokazala poškodb možganov, temveč le manjše lezije, ki bi lahko povzročale težave z ravnotežjem.

Predstavnik bolnišnice je dogodek označil za pretresljiv in dodal, da so nemudoma sprožili interno preiskavo ter uvedli spremembe za izboljšanje oskrbe pacientov, podrobnosti o vpletenem osebju pa zaradi varovanja zasebnosti niso razkrili. Zdravnikov odvetnik primera za zdaj prav tako ne komentira.

Obsežno policijsko poročilo na 157 straneh se sicer osredotoča predvsem na okoliščine, ki so privedle do utopitve. Policija predlaga kazensko ovadbo staršev zaradi zanemarjanja otroka. Poročilo navaja, da sta starša pred nesrečo v garaži kadila marihuano in nista ustrezno zavarovala vrat, ki vodijo do bazena, otroka pa nista imela pod nadzorom. V hiši je bilo takrat več odraslih oseb, vendar so vsi po vrsti izjavili, da so bili prepričani, da na malčka pazi nekdo drug. Primer trenutno preučuje okrožno tožilstvo, ki o vložitvi obtožnice še ni sprejelo končne odločitve.