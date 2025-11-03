  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
3I/ATLAS

Harvardov fizik šokiral: »NASA skriva dokaze o vesoljski ladji nezemljanov!«

Skrivnostni medzvezdni objekt znova šokiral znanstvenike z nenavadnim vedenjem.
Novi komet v osončju je izjemno svetel. FOTO: Nasa
Novi komet v osončju je izjemno svetel. FOTO: Nasa
A. G.
 3. 11. 2025 | 20:48
3:26
A+A-

Astrofizik Avi Loeb je razkril nova opažanja o skrivnostnem medzvezdnem objektu, ki ga spremlja že več mesecev. Ta teoretični fizik z univerze Harvard, ki je že prej predlagal, da bi lahko bil objekt v našem osončju »vesoljska ladja nezemljanov«, je delil nove podatke o njegovem nenavadnem videzu. Medtem ko NASA in številni drugi strokovnjaki kategorično zanikajo možnost prisotnosti tujega življenja na tem objektu, Loeb vztraja pri odprtosti do te ideje.

Orbita medzvezdnega kometa FOTO: Nasa
Orbita medzvezdnega kometa FOTO: Nasa

V nedavnem pogovoru za LADbible je Loeb obtožil esoljsko agencijo NASA, da se »pretvarja, da je odrasla v sobi«, namesto da bi resno raziskala, katere skrivnosti skriva objekt 3I/ATLAS, ki se trenutno giblje okoli Sonca. »Običajno mi ni žal, kar rečem,« je dejal Loeb. Po njegovem mnenju bi lahko bil komet »nekaj več, kot se zdi«, saj ne izključuje nobene možnosti. V svojem nedavnem blogu je znanstvenik razkril, da objekt kaže še bolj čudno vedenje.

3I/ATLAS je pravkar prešel najbližjo točko Soncu – približno 210 milijonov kilometrov stran – in bo 19. decembra dosegel tudi najbližjo točko Zemlji (okoli 270 milijonov kilometrov).

Modrikast sijaj

Loeb trdi, da NASA nikoli ni objavila najboljše slike objekta, čeprav je to osebno zahteval, saj je opazil, da se misteriozno pospešuje in oddaja modrikast sijaj. Po njegovem mnenju bi to lahko bil dokaz obstoja »motorja«. Fizik pojasnjuje, da je objekt na posnetkih »opazno bolj moder kot Sonce«, medtem ko so prejšnja opazovanja kazala rdeč odtenek. To bi lahko pomenilo, da del svetlobe prihaja iz samega objekta, ne le iz odbite sončne svetlobe.

NASA priznava, da objekt kaže nenavadno pospeševanje, ki bi ga lahko povzročal izhlapevajoči plin, kot pri drugih kometih. A Loeb predlaga: »Morda pa ta pospešek ni naraven – lahko gre za tehnološki podpis notranjega pogona.«

Ta pogon bi lahko pojasnil tudi nenavadno modro svetlobo, ki jo objekt oddaja. Po fizikalnih zakonih bi moral biti površje kometa 20-krat hladnejše od Sonca, zato bi moral sijati bolj rdeče, ne modro, opozarja Loeb. To nenavadno barvo označuje kot »deveto anomalijo« med njegovimi lastnostmi.

Če ene stvari ne bo, »bi lahko šlo za lasten pogon«

Fizik meni, da bi šlo lahko za vroč motor ali vir umetne svetlobe, a dodaja, da je možno tudi, da gre le za ioniziran ogljikov monoksid običajnega kometa. Znanstveniki bodo 19. decembra pozorno spremljali nebo, da bi končno ugotovili, ali je 3I/ATLAS res komet – ali kaj bolj nenavadnega.

V drugem blogu je Loeb zapisal: »Če decembra ne bomo opazili velikega oblaka plina okoli 3I/ATLAS-a, bi to lahko pomenilo, da ima objekt lasten pogonski sistem.«

Medtem je vršilec dolžnosti administratorja NASA Sean Duffy na družbenih omrežjih pojasnil: »Gre za tretji medzvezdni komet, ki je preletel naše Osončje.« Na vprašanje Kim Kardashian o objektu pa je dodal, da »ni nezemljanov« in da »ne predstavlja nobene nevarnosti za življenje na Zemlji«, poroča LADbible.

Več iz teme

Avi LoebkometNasaasteroidvesoljenezemljaniastronomija3I/atlas
ZADNJE NOVICE
21:58
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki pozimi najbolj zasijejo

Medtem ko drugi odštevajo dneve do pomladi, oni rastejo v tišini.
3. 11. 2025 | 21:58
21:24
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMET

Prometna nesreča ohromila avtocesto: na tem delu zaprta prehitevalni in vozni pas

Med Dragomerjem in Vrhniko ter pri Postojni so nastali krajši zastoji v smeri proti Kopru.
3. 11. 2025 | 21:24
21:13
Šport  |  Športni trači
ŽALOSTNA NOVICA

Športni svet žaluje, umrla je nogometna legenda

Zagreb žaluje, Dinamo izgubil svojega 'Gospoda v kopačkah'.
3. 11. 2025 | 21:13
21:00
Bulvar  |  Suzy
SRCE, POLNO LJUBEZNI

Zvezde Instagrama: Irena Vrčkovnik (Suzy)

Drugo ime za to izjemno pevko bi bila lahko ljubezen, saj je prežeta z njo. Z vsakim svojim dejanjem jo nesebično deli med ljudi, ki jo občudujejo in spoštujejo.
3. 11. 2025 | 21:00
20:48
Bulvar  |  Zanimivosti
3I/ATLAS

Harvardov fizik šokiral: »NASA skriva dokaze o vesoljski ladji nezemljanov!«

Skrivnostni medzvezdni objekt znova šokiral znanstvenike z nenavadnim vedenjem.
3. 11. 2025 | 20:48
20:22
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V ZAGREBU

Huda prometna nesreča na Ljubljanski, voznik umrl na kraju nesreče

Vozilo je po doslej znanih podatkih trčilo v varnostno ograjo, so sporočili s policije.
3. 11. 2025 | 20:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki