Harvardov fizik šokiral: »NASA skriva dokaze o vesoljski ladji nezemljanov!«

Astrofizik Avi Loeb je razkril nova opažanja o skrivnostnem medzvezdnem objektu, ki ga spremlja že več mesecev. Ta teoretični fizik z univerze Harvard, ki je že prej predlagal, da bi lahko bil objekt v našem osončju »vesoljska ladja nezemljanov«, je delil nove podatke o njegovem nenavadnem videzu. Medtem ko NASA in številni drugi strokovnjaki kategorično zanikajo možnost prisotnosti tujega življenja na tem objektu, Loeb vztraja pri odprtosti do te ideje.

Orbita medzvezdnega kometa FOTO: Nasa

V nedavnem pogovoru za LADbible je Loeb obtožil esoljsko agencijo NASA, da se »pretvarja, da je odrasla v sobi«, namesto da bi resno raziskala, katere skrivnosti skriva objekt 3I/ATLAS, ki se trenutno giblje okoli Sonca. »Običajno mi ni žal, kar rečem,« je dejal Loeb. Po njegovem mnenju bi lahko bil komet »nekaj več, kot se zdi«, saj ne izključuje nobene možnosti. V svojem nedavnem blogu je znanstvenik razkril, da objekt kaže še bolj čudno vedenje.

3I/ATLAS je pravkar prešel najbližjo točko Soncu – približno 210 milijonov kilometrov stran – in bo 19. decembra dosegel tudi najbližjo točko Zemlji (okoli 270 milijonov kilometrov).

Modrikast sijaj

Loeb trdi, da NASA nikoli ni objavila najboljše slike objekta, čeprav je to osebno zahteval, saj je opazil, da se misteriozno pospešuje in oddaja modrikast sijaj. Po njegovem mnenju bi to lahko bil dokaz obstoja »motorja«. Fizik pojasnjuje, da je objekt na posnetkih »opazno bolj moder kot Sonce«, medtem ko so prejšnja opazovanja kazala rdeč odtenek. To bi lahko pomenilo, da del svetlobe prihaja iz samega objekta, ne le iz odbite sončne svetlobe.

NASA priznava, da objekt kaže nenavadno pospeševanje, ki bi ga lahko povzročal izhlapevajoči plin, kot pri drugih kometih. A Loeb predlaga: »Morda pa ta pospešek ni naraven – lahko gre za tehnološki podpis notranjega pogona.«

Ta pogon bi lahko pojasnil tudi nenavadno modro svetlobo, ki jo objekt oddaja. Po fizikalnih zakonih bi moral biti površje kometa 20-krat hladnejše od Sonca, zato bi moral sijati bolj rdeče, ne modro, opozarja Loeb. To nenavadno barvo označuje kot »deveto anomalijo« med njegovimi lastnostmi.

Če ene stvari ne bo, »bi lahko šlo za lasten pogon«

Fizik meni, da bi šlo lahko za vroč motor ali vir umetne svetlobe, a dodaja, da je možno tudi, da gre le za ioniziran ogljikov monoksid običajnega kometa. Znanstveniki bodo 19. decembra pozorno spremljali nebo, da bi končno ugotovili, ali je 3I/ATLAS res komet – ali kaj bolj nenavadnega.

V drugem blogu je Loeb zapisal: »Če decembra ne bomo opazili velikega oblaka plina okoli 3I/ATLAS-a, bi to lahko pomenilo, da ima objekt lasten pogonski sistem.«

Medtem je vršilec dolžnosti administratorja NASA Sean Duffy na družbenih omrežjih pojasnil: »Gre za tretji medzvezdni komet, ki je preletel naše Osončje.« Na vprašanje Kim Kardashian o objektu pa je dodal, da »ni nezemljanov« in da »ne predstavlja nobene nevarnosti za življenje na Zemlji«, poroča LADbible.