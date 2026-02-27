20-letnik grozil z bombo, razlog je naravnost bizaren

Mlajši moški, star naj bi bil okoli 20 let, je pritekel v hotel v Ufi, glavnem mestu ruske republike Baškirije, začel vpiti, da ima v nahrbtniku bombo, in groziti, da se bo razstrelil. Ker mu nihče ni verjel, je stekel v drugo nadstropje hotela, se tam zaklenil v sobo, potem pa skozi okno skočil na tla. Potem je vajo ponovil na bližnjem letališču, varnostnikom je ponovil zgodbo, da ima bombo in da se bo razstrelil. Ker je, kot so dejale priče, deloval histerično, so varnostniki poklicali policijo. Stekla je policijska akcija, policisti so zavarovali območje in začeli pogajanja z moškim, ki se je predstavil kot Oleg.

Kmalu so ocenili, da gre za lažnega terorista, saj na njem niso opazili žic ali drugih znakov eksploziva, zato so ga fizično napadli, ga obvladali in vklenili. Pristal je v priporu ter čakal na sojenje, slednje se je končalo pred kratkim. Izkazalo se je, da si je Oleg želel v zapor. Pa ne zato, ker bi imel psihične težave, temveč da bi rešil svoj socialni problem. Ob prihodu v Ufo je bil Oleg, ki je končal srednjo šolo in odslužil vojaški rok, brezposeln in brez bivališča. Poskušal je najti službo in stanovanje, a ker je bil brez denarja, ga nikjer niso vzeli pod streho, bil pa je tudi lačen. Na sodišču je povedal, da tri dni ni jedel in spal. Poskušal je vsaj zaspati na letališču, tam pa se je domislil, da bi mu bilo v zaporu boljše.

Sodnik je očitno imel nekaj usmiljenja do lažnega terorista. »Zavestno lažno dejanje bi lahko povzročilo nevarnost izgube življenja, znatno premoženjsko škodo in druge družbeno nevarne posledice,« je zapisalo sodišče in Olega obsodilo na tri leta in dva meseca zapora v kazenski koloniji. Na kazen se ni pritožil.