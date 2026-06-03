21-metrski Messi je zato romal v skladišče (FOTO)

Komaj šest mesecev po tem, ko so ga postavili, so v Indiji 21 metrov visok kip argentinskega nogometnega zvezdnika Lionela Messija že odstranili. Eden najboljših nogometnih igralcev na svetu je skulpturo pomagal slovesno odkriti decembra lani, in to kar na daljavo, čeprav je bil takrat na obisku v tej državi na Indijski podcelini.

Velikanska skulptura je dobila svoje mesto na podstavku nad podvozom v bližini prometne ceste v Kalkuti, a ji ni bilo usojeno dolgo ostati tam. Že takoj po postavitvi so se okoličani začeli pritoževati, da se spomenik v vetru nevarno maje. Sprva so se pritoževali klubu, ki je kip postavil, nazadnje pa so pritožbe naslovili tudi na lokalne oblasti.

Izredni tovor

Kipar, ki je vodil ekipo, se ni strinjal z odstranitvijo.

Inženirji vladnega oddelka za javna dela so po pritožbah lokalnih prebivalcev pregledali konstrukcijo, jo razglasili za strukturno nevarno in odredili njeno takojšnjo odstranitev pred bližajočo se sezono monsunov. V teh dneh so delavci kip skrbno razstavili s hidravličnimi žerjavi in ga s tovornjakom prepeljali v skladišče. Zdaj nadnaravno veliki Messi čaka na trajno selitev na drug, varnejši kraj. Ena od možnosti je lokalni park.

Velikanski kip ima notranje železno ogrodje, zunanjost pa je iz steklenih vlaken. Izdelala ga je 45-članska ekipa lokalnih umetnikov pod vodstvom kiparja Montyja Paula, ki se ni strinjal z odstranitvijo nogometnega idola. Trdi namreč, da je kip zasnovan tako, da se v vetru nekoliko premika, ne pa tudi podre, podobno kot drevo, ki ga veter upogiba, izruva pa ne.