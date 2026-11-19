Britansko sodišče je 32-letni ženski izreklo petletno prepoved vstopa v vse poslovalnice znane trgovske verige Marks & Spencer (M&S) po vsej državi, potem ko je bila spoznana za krivo več goljufij in tatvin, poroča Manchester Evening News.

Po podatkih policije je goljufije in kraje zagrešila avgusta in septembra letos na območju Manchestra ter v londonskem Batterseaju. Poleg vstopa v katerokoli trgovino M&S v Veliki Britaniji ji sodna odredba prepoveduje tudi vstop v veliko nakupovalno središče Trafford Centre pri Manchestru, vključno z okolico, parkirišči in avtobusno postajo. Ob tem mora pri vsakem spletnem nakupovanju obvezno uporabljati svoje pravo ime in resnični naslov.

Sodišče ji je naložilo še 140 ur družbenokoristnega dela ter plačilo dobrih 400 funtov (okoli 478 evrov) odškodnine in sodnih stroškov. V primeru kršitve izrečene prepovedi ji grozi takojšnja aretacija. Predstavniki policije so ob tem poudarili, da so vzorec njenih goljufij uspešno odkrili v tesnem sodelovanju z varnostnimi službami trgovskega centra in omenjene verige.