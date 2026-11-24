Steve Carter je na Havajih živel mirno in ustaljeno življenje, nato pa se mu je svet obrnil na glavo, ko je na spletni strani za pogrešane osebe naletel na svoj obraz. Ugotovil je, da ga oblasti iščejo že 33 let.

Pri 33 letih je imel Carter za seboj srečno otroštvo pri posvojiteljih, ki ju opisuje kot izjemna starša. Ko se je poročil in z ženo začel razmišljati o otrocih, so se pojavila vprašanja o njegovem poreklu in zdravstveni zgodovini. Čeprav sam ni čutil posebne želje po iskanju biološke družine, ga je nekega dne pritegnila novica o ženski, ki so jo ugrabili kot dojenčico, pozneje pa so jo našli s pomočjo ameriškega Nacionalnega centra za pogrešane in izkoriščane otroke (NCMEC). Ker je na isto zgodbo tisti dan naletel še po radiu v avtu in nato v službi, se je odločil, da bo spletno bazo preveril tudi sam.

Vnesel je svoje podatke in naletel na primer dečka, ki je izginil pred 33 leti: ime mu je bilo Marx Panama Moriarty Barnes. Datum rojstva se je od njegovega razlikoval le za en dan, čas izginotja pa se je povsem ujemal. Najbolj ga je osupnila računalniško ustvarjena fotografija, ki je prikazovala, kako naj bi bil pogrešani deček videti kot odrasel moški. »Bil mi je 90-odstotno podoben,« je povedal na YouTube kanalu What It Was Like. »Res je imel pričesko 'bundesliga' in flanelasto srajco – česar na Havajih nikoli ne nosiš –, a obraz me je popolnoma presunil.«

Na spletni strani je pisalo, da je šestmesečni deček izginil med sprehodom z materjo, njegov otroški voziček pa so našli zapuščen na avtobusni postaji. Žena, posvojiteljica in prijatelji so Steva prepričali, naj obvesti policijo. Nekaj mesecev pozneje so ga poklicali preiskovalci s Havajev in potrdili, da je res pogrešani Marx.

Biološki oče šokiral: »Mislil sem, da te je ugrabila«

Najprej je stopil v stik s svojo osem let starejšo polsestro Jenny, najstarejšo hčerko svoje biološke matere. V enournem pogovoru sta odkrila številne skupne interese in se pogovarjala o materi Charlotte, s katero je bila Jenny med odraščanjem v stiku. Manj prijeten je bil klic z biološkim očetom Markom, ki ga je najprej vprašal, kako je z materjo, saj je bil prepričan, da ga je vzgojila ona. »Mislil sem, da te je ugrabila in odpeljala s seboj,« mu je dejal. Mark mu je pojasnil, da sta se s Charlotte spoznala v sedemdesetih letih na plaži na Havajih. Njuno razmerje je bilo burno, saj je bila Charlotte svobodnega duha in je pogosto izginila za več dni. Ko je izginila skupaj s sinom, je Mark sprva domneval, da je odšla v Novo Mehiko k nekdanjemu možu, zato je sinovo izginotje prijavil šele dva tedna pozneje.

Uradni zapisi pa so razkrili drugačno resnico. Žensko so takrat našli na nekem posestvu v Honoluluju s podhranjenim otrokom. Dečka so namestili v sirotišnico, mater pa v psihiatrično oskrbo, Steva pa je pozneje posvojila njegova zdajšnja družina. Delčke sestavljanke mu je pomagala sestaviti teta po materini strani, ki mu je poslala pisma, napisana leto pred izginotjem. V enem izmed njih je Charlotte priznala, da si ne želi biti mati in da je ne bi nihče prepoznal, če bi si obrila glavo.

Mame še vedno ni našel

Kaj se je z njegovo biološko materjo zgodilo pozneje, ni povsem znano, Steve pa domneva, da je odpotovala v vzhodno Azijo in tam pred dvema ali tremi desetletji umrla. S polsestro se je po odkritju tudi osebno srečal, z biološkim očetom pa sta se po telefonu slišala enkrat ali dvakrat na mesec vse do njegove smrti leta 2025, čeprav se v živo nikoli nista videla.

Steve danes sodeluje z organizacijo NCMEC pri ozaveščanju o pogrešanih otrocih. Na neki podelitvi nagrad v Washingtonu ga je prepoznala ženska, ki je sedela za njim, in mu dejala, da je njegova zgodba njeni družini vlila novo upanje, saj svojega otroka pogreša že 22 let. To srečanje dobro ponazarja tudi njegovo glavno sporočilo vsem, ki še vedno iščejo svoje bližnje: naj ne izgubijo upanja, saj pogrešani morda živi povsem običajno in srečno življenje.