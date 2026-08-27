  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V SLOVO

36 milijard zapustil v dobrodelne namene

Umrl je drugi najbogatejši Nemec Klaus-Michael Kühne. Ker ni imel otrok, je vse premoženje namenil fundaciji.
Kühne ob položitvi temeljnega kamna za hotel v Hamburgu, v katerega je vložil okoli 100 milijonov evrov. FOTOGRAFIJI: Profimedia
Kühne ob položitvi temeljnega kamna za hotel v Hamburgu, v katerega je vložil okoli 100 milijonov evrov. FOTOGRAFIJI: Profimedia
A. J.
 27. 8. 2026 | 14:35
2:34
A+A-

Nemški milijarder in logistični velikan Klaus-Michael Kühne je v 90. letu umrl na svojem domu v Schindellegiju v Švici. Za seboj ni pustil otrok, zato bo njegovo velikansko poslovno premoženje po njegovih načrtih prešlo na dobrodelno Kühnejevo fundacijo. Njegovo premoženje so ocenjevali na okoli 36 milijard evrov, s čimer je veljal za drugega najbogatejšega Nemca. Za njim žaluje žena Christine Kühne, s katero se je poročil leta 1989.

Z novim denarjem naj bi fundacija postala ena večjih v Evropi

Podjetje Kühne+Nagel sta leta 1890 v Bremnu ustanovila njegov ded August Kühne in Friedrich Nagel, sprva pa sta se ukvarjala s špedicijo in prevozom blaga. Klaus-Michael se je družinskemu podjetju pridružil leta 1958, pri 29 letih pa je že postal predsednik uprave. Pod njegovim vodstvom je nekdanja klasična špedicija prerasla v enega največjih logističnih koncernov na svetu. Danes ima več kot 1300 poslovalnic v skoraj 100 državah in okoli 88.000 zaposlenih.

Čeprav je večino življenja posvetil poslu, je imel Kühne tudi nekaj velikih strasti. Najbolj znana je bila njegova ljubezen do nogometnega kluba Hamburger SV, v katerega je čez leta vložil desetine milijonov evrov in zanj navijal že kot deček.

Neprofitna švicarska fundacija, ki jo je Kühne skupaj s starši ustanovil že leta 1976, deluje na področjih logistike, humanitarne pomoči, podnebja, medicine in kulture. Med drugim podpira Kühne Logistics University v Hamburgu, projekte za učinkovitejšo dostavo humanitarne pomoči ter raziskave alergij, bolezni srca in pljuč. Samo letos bo fundacija za svoje projekte namenila okoli 69,4 milijona evrov lastnih sredstev, njen skupni proračun z zunanjim financiranjem pa znaša približno 144,2 milijona evrov.

S Christine sta se poročila leta 1989.
S Christine sta se poročila leta 1989.

Kühne je določil, da bo njegovo premoženje nazadnje prešlo na fundacijo, ki naj bi tako postala ena večjih evropskih fundacij. O svojem velikanskem bogastvu je govoril presenetljivo stvarno. »Moje premoženje je podjetje,« je nekoč dejal in dodal, da veliko več luksuza ne potrebuje ter da želi veliko tudi vrniti družbi.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

dobrodelnostKlaus-Michael KühneChristine KühnedonacijeNemčijabogatašismrt
ZADNJE NOVICE
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
V SLOVO

36 milijard zapustil v dobrodelne namene

Umrl je drugi najbogatejši Nemec Klaus-Michael Kühne. Ker ni imel otrok, je vse premoženje namenil fundaciji.
27. 8. 2026 | 14:35
14:29
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
OKRUTNO

46-letnik ustrelil najstnika, ki sta pokopavala morskega prašička

46-letni Američan je bil zaradi streljanja na sosedova otroka obsojen na devet let zapora. Zadel ju je trikrat, vse skupaj pa se je zgodilo med pokopom njunega poginulega hišnega ljubljenčka.
27. 8. 2026 | 14:29
14:21
Novice  |  Slovenija
ARSO

Nad Slovenijo vztraja puščavski prah, jutri bi lahko bilo oteženo tudi dihanje

Nad Slovenijo je v teh dneh prišla nova pošiljka saharskega oziroma puščavskega prahu. Kot smo že poročali, je prihod prahu mogoče opaziti tudi na nebu, ki je zaradi drobnih delcev bolj moten in mlečnat, ob padavinah pa se lahko prah spere na tla in avtomobile.
27. 8. 2026 | 14:21
14:15
Novice  |  Svet
SRBSKI GENERAL

Dirigent pokola v Srebrenici Ratko Mladić je umrl

Bivši poveljnik vojske Republike Srbske je bil obsojen na dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida - poboja več kot 8000 Bošnjakov v Srebrenici leta 1995 in drugih vojnih zločinov.
27. 8. 2026 | 14:15
14:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAJ DOMA

Iz skodelice lonček za rože, poskrbimo za luknjo na dnu

Skozi luknjo bo po zalivanju odtekala odvečna voda.
27. 8. 2026 | 14:00
13:30
Bulvar  |  Šokkast
TEGA NE BI PRIČAKOVALI

Pri športnikih kondomi, pri gasilcih pa poseben pripomoček: uganete kateri? (VIDEO)

Če so na klasični olimpijadi najbolj vroča roba kondomi, pa na gasilskih olimpijadah prisegajo predvsem na kvaliteten spanec.
27. 8. 2026 | 13:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Tekaški praznik v novi preobleki

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZNANOST

Ste vedeli, kaj nam vse pokaže gensko testiranje? (video)

Preventiva postaja močno orodje za zdravo in dolgo življenje. S pravimi pristopi lahko izberemo boljšo pot do dolgoživosti.
Promo Slovenske novice21. 8. 2026 | 11:53
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki