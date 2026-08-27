36 milijard zapustil v dobrodelne namene

Nemški milijarder in logistični velikan Klaus-Michael Kühne je v 90. letu umrl na svojem domu v Schindellegiju v Švici. Za seboj ni pustil otrok, zato bo njegovo velikansko poslovno premoženje po njegovih načrtih prešlo na dobrodelno Kühnejevo fundacijo. Njegovo premoženje so ocenjevali na okoli 36 milijard evrov, s čimer je veljal za drugega najbogatejšega Nemca. Za njim žaluje žena Christine Kühne, s katero se je poročil leta 1989.

Z novim denarjem naj bi fundacija postala ena večjih v Evropi

Podjetje Kühne+Nagel sta leta 1890 v Bremnu ustanovila njegov ded August Kühne in Friedrich Nagel, sprva pa sta se ukvarjala s špedicijo in prevozom blaga. Klaus-Michael se je družinskemu podjetju pridružil leta 1958, pri 29 letih pa je že postal predsednik uprave. Pod njegovim vodstvom je nekdanja klasična špedicija prerasla v enega največjih logističnih koncernov na svetu. Danes ima več kot 1300 poslovalnic v skoraj 100 državah in okoli 88.000 zaposlenih.

Čeprav je večino življenja posvetil poslu, je imel Kühne tudi nekaj velikih strasti. Najbolj znana je bila njegova ljubezen do nogometnega kluba Hamburger SV, v katerega je čez leta vložil desetine milijonov evrov in zanj navijal že kot deček.

Neprofitna švicarska fundacija, ki jo je Kühne skupaj s starši ustanovil že leta 1976, deluje na področjih logistike, humanitarne pomoči, podnebja, medicine in kulture. Med drugim podpira Kühne Logistics University v Hamburgu, projekte za učinkovitejšo dostavo humanitarne pomoči ter raziskave alergij, bolezni srca in pljuč. Samo letos bo fundacija za svoje projekte namenila okoli 69,4 milijona evrov lastnih sredstev, njen skupni proračun z zunanjim financiranjem pa znaša približno 144,2 milijona evrov.

S Christine sta se poročila leta 1989.

Kühne je določil, da bo njegovo premoženje nazadnje prešlo na fundacijo, ki naj bi tako postala ena večjih evropskih fundacij. O svojem velikanskem bogastvu je govoril presenetljivo stvarno. »Moje premoženje je podjetje,« je nekoč dejal in dodal, da veliko več luksuza ne potrebuje ter da želi veliko tudi vrniti družbi.