Družina verjela, da posvajajo deklico, šlo je za 37-letno prevarantko (VIDEO)

Skoraj srednjeletna prevarantka je za seboj pustila opustošeno ljubečo družino v Braziliji, potem ko se je predstavljala kot obupana 12-letna žrtev zlorab, ki potrebuje posvojitev, so sporočile brazilske oblasti. Amanda Maria Souza de Oliveira, stara 37 let, naj bi se predstavljala kot avtistična deklica po imenu Gabrielle – pila je iz otroške stekleničke, uporabljala dudo, spala z odejico za tolažbo in celo zaigrala nočne groze, da bi svojo prevaro prodala družini iz zvezne države Santa Catarina, ki jo je v 14 mesecih vzljubila, so povedali brazilski preiskovalci.

»Prevarala me je ženska, ki je trdila, da je stara 12 let,« je povedal eden od ogoljufanih družinskih članov. »Dajal sem ji naklonjenost, ljubezen in hrano. Nikakor nisem mogel posumiti na kaj takega,« je dodal. Oliveira naj bi svojo prevaro začela tako, da je vstopila v cerkev v Joinvillu v zvezni državi Santa Catarina v Braziliji in se predstavila kot pobegla deklica Gabriela, ki je zbežala iz nasilnega doma v zvezni državi Pará. Skupnost ji je začela pomagati in jo povezala z družino, ki jo je sprejela kot otroka v stiski.

V naslednjih 14 mesecih je družino vodila v prepričanje, da jo posvajajo, ter izkoriščala njihovo zaupanje in sočutje – med drugim je dosegla, da so ji plačevali zdravila in ji načrtovali praznovanje 12. rojstnega dne. Prepričala jih je, da je njen videz posledica hudih zlorab in hormonskih terapij v otroštvu, zaradi katerih naj bi se prezgodaj postarala.

Pred tem je bila že obsojena

Prevara se je razkrila, ko je sorodnik začel raziskovati podobne primere in ugotovil, da je »deklica« v resnici 37-letna ženska, povezana z več podobnimi prevarami po Braziliji. Ko so prostovoljci odkrili sumljive medicinske znake, so jo odpeljali na preiskave, kjer so ugotovili, da ima v telesu več kot 200 igel, ki si jih je očitno vstavljala sama, da bi podkrepila svoje zgodbe.

Po razkritju je pobegnila in nadaljevala podobne prevare v drugih delih države, kjer se je predstavljala kot otrok, ki je pobegnil pred zlorabami, trgovino z ljudmi ali verskimi sektami. Pred tem je bila že obsojena zaradi lažnega predstavljanja identitete v zvezni državi Goiás, kazni pa še ni prestala.

Oliveira je bila obtožena goljufije in kraje identitete ter je trenutno v ženskem zaporu v Joinvillu, kjer čaka na sojenje. Sodišče je odredilo tudi psihiatrično oceno, poroča New York Post.