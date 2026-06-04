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SAJ NI RES, PA JE

37-letnico posvojila kot 12-letno deklico! Ne boste verjeli, kako dolgo je trajala prevara (FOTO)

Člani verske skupnosti naj bi ji začeli finančno pomagati in ji poiskali nastanitev, nato pa jo je k sebi sprejela družina ...
Simbolična fotografija. FOTO: Annie Otzen Getty Images
Simbolična fotografija. FOTO: Annie Otzen Getty Images
N. P.
 4. 6. 2026 | 09:45
 4. 6. 2026 | 09:45
3:46
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V Braziliji je odmeval nenavaden primer domnevne prevare, v katerem naj bi se 37-letna ženska predstavljala kot 12-letna deklica. Pod imenom »Gabriele« naj bi prepričala zakonski par, da jo je sprejel v svoj dom, z njima pa je živela približno 14 mesecev. Po navedbah preiskovalcev se je vedla kot otrok, uporabljala otroško stekleničko, dudo in odejico za spanje, par pa naj bi z njo celo praznoval njen domnevni 12. rojstni dan. Policija je osumljenko prijela 2. junija na domu družine v okrožju Pirabeiraba v brazilskem mestu Joinville. Po poročanju lokalnih medijev je njeno pravo ime Amanda Maria Sousa Oliveira, policiji pa naj bi bila znana tudi zaradi podobnih primerov v drugih brazilskih zveznih državah. 

Preiskovalci navajajo, da naj bi ženska najprej prišla do cerkve v Joinvillu in tamkajšnjemu pastorju povedala, da je pobegnila pred zlorabami v severni zvezni državi Para. Člani verske skupnosti naj bi ji začeli finančno pomagati in ji poiskali nastanitev, nato pa jo je k sebi sprejela družina, ki se je nanjo čustveno navezala in jo začela obravnavati kot svojega otroka. Da bi pojasnila svoj videz odrasle osebe, naj bi trdila, da ima avtizem in druge zdravstvene težave. Družini naj bi govorila tudi, da so jo kot otroka zaradi zlorab silili jemati hormone, zaradi česar naj bi imela bolj odrasle poteze. Po navedbah policije je govorila z visokim glasom, se vedla čustveno odvisno, ponoči iskala pozornost in sočutje ter hlinila panične napade.

Družina naj bi ji plačevala zdravila za debelost in razmišljala celo o formalni posvojitvi. A prav pri uradnih postopkih naj bi se zapletlo. Osumljenka naj bi se pogovorom o dokumentih izogibala, osebnih dokumentov pa pri sebi ni imela. Detektiv Rodrigo Bueno Gusso je povedal, da je družino prepričala, naj je ne vpiše v šolo, saj naj bi jo tam lahko našel njen domnevno nasilni oče. Prevara se je razkrila šele, ko je sorodnik družine o dogajanju obvestil policijo. Po navedbah oblasti je osumljenka med zaslišanjem priznala dejanje, nato pa so jo ovadili zaradi goljufije in lažne identitete ter jo odpeljali v regionalni zapor v Joinvillu. »Policija je ob tem razkrila, da naj bi bila ženska že obravnavana zaradi podobnih prevar v zveznih državah São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul in Goiás. Med njimi je tudi primer iz leta 2023 v Novi Iguaçu, kjer naj bi se predstavljala kot 12-letna »Maria Eduarda«. Tudi takrat naj bi trdila, da ima avtizem ter da je bila žrtev zlorab in čarovniških obredov.

Po navedbah policije naj bi v tistem primeru v svoje telo celo vstavila do sto igel, da bi podkrepila zgodbo o zlorabah. S tem naj bi prepričala nekdanjo mestno svetnico in vodjo socialnega projekta za ranljive otroke, ki sta ji pomagali in ji celo najeli ter opremili stanovanje. Čeprav so jo v povezavi s primerom iz leta 2023 pridržali, je bila naslednji dan izpuščena, potem ko ji je sodišče odobrilo začasno prostost ob previdnostnih ukrepih. Po razpoložljivih podatkih v povezavi z navedenimi identitetami ni znano, da bi bila v teh primerih že pravnomočno obsojena. Ker naj bi se pogosto selila med različnimi brazilskimi zveznimi državami in uporabljala različne lažne identitete, naj bi bili nekateri pretekli postopki ob njenem zadnjem prijetju še vedno odprti. Trenutno ostaja v regionalnem zaporu v Joinvillu, kjer se sooča z novimi obtožbami.

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