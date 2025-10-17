50 let se je pretvarjal, da je slep, in od države prejel milijon evrov. To ga je izdalo

Italijanske oblasti so sprožile sodni postopek proti 70-letnemu moškemu iz Vicenze, ki naj bi neupravičeno prejemal državno invalidsko pokojnino. Po uradnih podatkih je od države dobil več kot milijon evrov pomoči.

Ta nenavadni primer je znova odprl vprašanja o učinkovitosti sistema nadzora socialnih izplačil v Italiji.

Skrivni nadzor

Moškega, katerega ime ni razkrito, so pred več kot petdesetimi leti po nesreči pri delu razglasili za popolnoma slepega.

Vendar so finančni inšpektorji med pregledom dokumentacije zaznali nepravilnosti in sprožili podrobno preiskavo. Sledila je skrivna operacija nadzora in snemanja, ki je trajala več kot dva meseca.

Preiskovalci so zbrali dokaze, da moški v resnici nima težav z vidom in da popolnoma samostojno funkcionira. Posneli so ga, kako nakupuje na tržnici, ogleduje izdelke, uporablja nevarna orodja na vrtu in se brez težav giblje po mestu brez bele palice ali spremljevalca.

Obtožen goljufije in zlorabe sistema

Po zbranih dokazih so tožilci vložili obtožnico zaradi goljufije, socialna služba pa je morala takoj ustaviti vsa njegova izplačila.

Poleg tega so sprožili tudi davčno preiskavo, ki je pokazala, da je v zadnjih petih letih prejel več kot 200.000 evrov – to je najdaljše obdobje, za katero lahko davčna uprava izvede povratno revizijo.

Italijanske oblasti so napovedale nadaljevanje postopka proti moškemu zaradi dolgoletne prevare in zlorabe državnega sistema, poroča Telegraf.rs.

