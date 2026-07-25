Ali ima Donald Trump dvojnika? V ozadju na posnetku se je pojavil skrivnostni moški (VIDEO)

Po finalu svetovnega prvenstva v nogometu, ki se je končalo 19. julija 2026, je na družbenih omrežjih zakrožil posnetek, ki je znova obudil staro teorijo zarote o dvojnikih ameriškega predsednika. Medtem ko je Donald Trump novinarjem razlagal svoje vtise o turnirju, se je v ozadju pojavil moški, ki mu je bil na prvi pogled neverjetno podoben po postavi in drži.

Uporabniki družbenih omrežij so se odzvali z vrsto duhovitih opazk. Nekateri so šaljivo komentirali, da ima predsednikov ego zdaj očitno še spremljevalne vokaliste, drugi pa so ugibali, da potrebuje dvojnika, saj mora biti en hkrati na športnih dogodkih, drugi pa na igrišču za golf. Nenavadno izjavo je v svoji oddaji The Daily Show zbadljivo pospremil tudi komik Jon Stewart, ki se je obregnil ob Trumpovo nespretno ocenjevanje uspešnosti prvenstva in njegovo vrivanje med španske nogometaše med proslavljanjem zmage.

Kljub navalu divjih ugibanj o dvojnikih pa so pozornejši spremljevalci hitro razkrili resnico. Skrivnostni moški v ozadju sploh ni bil skrivnostni dvojnik, temveč Viktor Knavs, oče Melanie Trump in predsednikov tast, ki se z družino pogosto udeležuje takšnih dogodkov.