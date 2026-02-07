Ali je zloglasni pedofil Jeffrey Epstein zares ubežal smrti? Pojavili so se »dokazi«, splet ponorel

Jeffrey Epstein je umrl 10. avgusta 2019 v priporu v New Yorku, kjer je čakal na sojenje zaradi obtožb spolnega zlorabljanja in trgovine z ljudmi. A po zadnji obsežni objavi dokumentov ameriškega ministrstva za pravosodje (DOJ) se je splet znova spremenil v pravo fronto takšnih in drugačnih teorij – od bizarnih »dokazov«, da je živ, do teorij o skrivni zamenjavi in prikrivanju posnetkov.

Objava dokumentov, ki zajema milijone strani gradiva, je sprožila val objav na družbenih omrežjih, kjer med seboj kar tekmujejo zgodbe o domnevnih opažanjih po svetu, »tajnih zaslišanjih« in posnetkih, ki naj bi skrivali ključne minute. Del špekulacij se je v nekaj urah sesul sam vase, a dezinformacije so se že razširile kot požar.

Fortnite, ki ga Epstein ni igral

Ena najbolj razširjenih zgodb se vrti okoli uporabniškega imena »littlestjeff1«, ki se je pojavilo v dokumentih v povezavi z YouTubovimi računi in računi za storitve. Spletni »detektivi« so nato isto ime našli še na javnih sledilnikih statistike za Fortnite in iz tega naredili preskok: če je račun aktiven, potem je Epstein živ.

Teorijo je Epic Games, razvijalec Fortnitea, javno zavrnil. Pojasnili so, da je šlo za potegavščino – nekdo je obstoječ račun preimenoval v »littlestjeff1« šele po tem, ko je ime zaokrožilo po objavah dokumentov, sledilniki pa prikazujejo le trenutno ime (ne zgodovine preimenovanj). Podjetje je dodalo, da v njihovem sistemu nimajo sledi e-naslovov, ki se pojavljajo v javno objavljenih dokumentih.

Opažen na ulici v Izraelu

V isti paket »dokazov« je sodila tudi fotografija moškega z dolgimi sivimi lasmi, ki naj bi ga ljudje videli na ulici v Izraelu – a se je izkazalo, da gre za podobo, ustvarjeno z umetno inteligenco. Med najbolj skrajnimi trditvami, ki krožijo po omrežju X, pa so zgodbe, da so Epsteina v zaporu »zamenjali« in da naj bi bil danes nekje v strogo varovanih objektih, celo v Guantanamu. Za takšne navedbe javni dokumenti in uradne izjave ne ponujajo dokazov – gre predvsem za viralne konstrukte, ki se hranijo z nezaupanjem in nedorečenimi podrobnostmi primera.

Kar pa je v javnosti zanetilo največ vprašanj, je del dokumentacije o posnetkih iz zapora. V gradivu je omenjena analiza, ki je na posnetku iz noči pred smrtjo zaznala nejasen »oranžen blisk« na stopnišču proti delu, kjer je bil zaprt Epstein. FBI-jeva opažanja so se v opisu razlikovala od razlage urada generalnega inšpektorja (OIG), ki je dopuščal tudi možnost, da je šlo za prenašanje perila ali posteljnine, ne nujno za zapornika.