EPSTEINOVI DOSJEJI

Ali je zloglasni pedofil Jeffrey Epstein zares ubežal smrti? Pojavili so se »dokazi«, splet ponorel

Objava dokumentov, ki zajema milijone strani gradiva, je sprožila val objav na družbenih omrežjih.
Ghislaine Maxwell in Jeffrey Epstein. Fotografija je bila javno objavljena kot del sodnih dokazov; agencija AFP navaja, da jo je pridobila 8. decembra 2021. FOTO: Handout Afp
Ghislaine Maxwell in Jeffrey Epstein. Fotografija je bila javno objavljena kot del sodnih dokazov; agencija AFP navaja, da jo je pridobila 8. decembra 2021. FOTO: Handout Afp
N. P.
 7. 2. 2026 | 12:48
2:55
Jeffrey Epstein je umrl 10. avgusta 2019 v priporu v New Yorku, kjer je čakal na sojenje zaradi obtožb spolnega zlorabljanja in trgovine z ljudmi. A po zadnji obsežni objavi dokumentov ameriškega ministrstva za pravosodje (DOJ) se je splet znova spremenil v pravo fronto takšnih in drugačnih teorij – od bizarnih »dokazov«, da je živ, do teorij o skrivni zamenjavi in prikrivanju posnetkov. 

Objava dokumentov, ki zajema milijone strani gradiva, je sprožila val objav na družbenih omrežjih, kjer med seboj kar tekmujejo zgodbe o domnevnih opažanjih po svetu, »tajnih zaslišanjih« in posnetkih, ki naj bi skrivali ključne minute. Del špekulacij se je v nekaj urah sesul sam vase, a dezinformacije so se že razširile kot požar. 

Fortnite, ki ga Epstein ni igral

Ena najbolj razširjenih zgodb se vrti okoli uporabniškega imena »littlestjeff1«, ki se je pojavilo v dokumentih v povezavi z YouTubovimi računi in računi za storitve. Spletni »detektivi« so nato isto ime našli še na javnih sledilnikih statistike za Fortnite in iz tega naredili preskok: če je račun aktiven, potem je Epstein živ.

Teorijo je Epic Games, razvijalec Fortnitea, javno zavrnil. Pojasnili so, da je šlo za potegavščino – nekdo je obstoječ račun preimenoval v »littlestjeff1« šele po tem, ko je ime zaokrožilo po objavah dokumentov, sledilniki pa prikazujejo le trenutno ime (ne zgodovine preimenovanj). Podjetje je dodalo, da v njihovem sistemu nimajo sledi e-naslovov, ki se pojavljajo v javno objavljenih dokumentih.

Opažen na ulici v Izraelu

V isti paket »dokazov« je sodila tudi fotografija moškega z dolgimi sivimi lasmi, ki naj bi ga ljudje videli na ulici v Izraelu – a se je izkazalo, da gre za podobo, ustvarjeno z umetno inteligenco. Med najbolj skrajnimi trditvami, ki krožijo po omrežju X, pa so zgodbe, da so Epsteina v zaporu »zamenjali« in da naj bi bil danes nekje v strogo varovanih objektih, celo v Guantanamu. Za takšne navedbe javni dokumenti in uradne izjave ne ponujajo dokazov – gre predvsem za viralne konstrukte, ki se hranijo z nezaupanjem in nedorečenimi podrobnostmi primera.

Kar pa je v javnosti zanetilo največ vprašanj, je del dokumentacije o posnetkih iz zapora. V gradivu je omenjena analiza, ki je na posnetku iz noči pred smrtjo zaznala nejasen »oranžen blisk« na stopnišču proti delu, kjer je bil zaprt Epstein. FBI-jeva opažanja so se v opisu razlikovala od razlage urada generalnega inšpektorja (OIG), ki je dopuščal tudi možnost, da je šlo za prenašanje perila ali posteljnine, ne nujno za zapornika. 

 

Jeffrey Epsteinpedofilspolna zlorabaposilstvotrgovina z ljudmidokumentitajnost
