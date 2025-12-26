  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAPOVEDI ZA LETO 2026

Ali smo pripravljeni? Prerokbe kažejo na dogodek, ki bo spremenil Zemljo

Pomembno je poudariti, da nobena od teh navedenih napovedi ni znanstveno potrjena.
Fotografija je simbolična. FOTO: Handout Reuters Pictures

Fotografija je simbolična. FOTO: Handout Reuters Pictures

Kaj prihaja, je pred leti razkrila v knjigi. FOTO: Ryo Tatsuki

Kaj prihaja, je pred leti razkrila v knjigi. FOTO: Ryo Tatsuki

Baba Vanga FOTO: S. N.

Baba Vanga FOTO: S. N.

Nostradamus FOTO: Facebook

Nostradamus FOTO: Facebook

Fotografija je simbolična. FOTO: Handout Reuters Pictures
Kaj prihaja, je pred leti razkrila v knjigi. FOTO: Ryo Tatsuki
Baba Vanga FOTO: S. N.
Nostradamus FOTO: Facebook
A. G.
 26. 12. 2025 | 16:20
6:33
A+A-

Leto 2026 naj bi po prerokbah vladalo zemeljskemu preobratu, ki ga človeštvo še ne pozna. Od preroških vizij Babe Vange do skrivnostnih zapisov Nostradamusa — prerokbe napovedujejo potrese, geopolitične premike in dogodke, ki naj bi spremenili tok zgodovine. Ali bo leto 2026 res prelomnica, ki bo odločila našo prihodnost? V dobi negotovosti in hitrih sprememb se človeštvo še vedno obrača k starodavnim in sodobnim napovedim, prerokbam ter astrološkim interpretacijam, da bi poskušalo razumeti, kaj nas čaka v prihodnosti. Med najbolj znanimi imeni, ki še danes burijo domišljijo in sprožajo razprave, so Baba Vanga, Nostradamus ter sodobni mistiki in umetniki, kot je Japonka Ryo Tatsuki — pogosto poimenovana nova Baba Vanga.

Čeprav prerokbe niso znanstveno potrjene, vedno znova sprožajo razprave o prihodnosti sveta. Leta 2026 naj bi se po interpretacijah prerokov zgodili pomembni premiki — od tehnoloških prebojev do geopolitičnih napetosti. Ali gre zgolj za naključje ali za preroške opozorila? Vprašanje ostaja odprto. Če je verjeti preroškim legendam, bo leto 2026 tako naporno, da bo kava postala strateška surovina, astrologi pa novi influencerji svetovne politike. Vanga, Nostradamus in japonska prerokovalka naj bi napovedali vse: od potresov do nezemljanov, ki pridejo po naše Wi-Fi geslo. Ampak hej — vsaj ne bo dolgčas.

Baba Vanga in njene napovedi za 2026

Baba Vanga FOTO: S. N.
Baba Vanga FOTO: S. N.

Baba Vanga (1911–1996) je bila bolgarska jasnovidka, ki ji številni pripisujejo prerokbe o svetovnih dogodkih — od 11. septembra do globalnih zdravstvenih kriz. Čeprav ni zapustila dokumentiranih, letno označenih napovedi za vsako leto, se njeni sledilci vsako leto znova lotevajo interpretacij njenih vizij. Za leto 2026 se v popularnih virih pogosto pojavljajo trditve, da naj bi Baba Vanga napovedala naslednje:

  • Možne velike naravne katastrofe — potresi, vulkanske erupcije in ekstremni vremenski pojavi, ki naj bi prizadeli dele sveta in povzročili znatne spremembe v okolju. 
  • Tretja svetovna vojna ali globalni konflikti — nekateri interpreti njenih besed verjamejo, da bi leta 2026 lahko izbruhnili večji spopadi med velikimi silami ali v regijah z obstoječimi napetostmi. 
  • Razcvet umetne inteligence (UI) — napovedi namigujejo, da bi UI lahko postala vse bolj prevladujoča v vsakdanjem življenju ter morda celo prevzela nadzor nad nekaterimi odločanji. 
  • Možen stik z nezemeljskimi civilizacijami — nekateri privrženci prerokb trdijo, da naj bi Baba Vanga opozorila na prvo stikovanje z neznano inteligenco v letu 2026, kar je seveda predmet velikih interpretacij in debat. 

Pomembno je poudariti, da nobena od teh navedenih napovedi ni znanstveno potrjena in pogosto temeljijo na interpretacijah ter modnih člankih, ne pa na prvotnih dokumentiranih izjavah Vange. Ob tem se pojavljajo povsem drugačne »napovedi«, kot npr. trditve o horoskopskih uspehih za posamezna znamenja v letu 2026, ki jih nekateri sodobni astro preroki napovedujejo na podlagi položajev planetov — vendar te napovedi niso povezane z Vanginimi vizijami, temveč z moderno astrološko prakso. 

Nostradamus — kako se njegove prerokbe povezujejo z letom 2026

Nostradamus FOTO: Facebook
Nostradamus FOTO: Facebook

Michel de Nostredame, bolj znan kot Nostradamus, je 16.-stoletni francoski astrolog in prerok, ki je v svojem delu Les Prophéties zapisal stoječe štirivrstičnice (katrene). Njegove besede so bile predmet tolmačenja stoletja, saj vsebujejo simboliko, ki se jo da pripisovati različnim dogodkom. Ključne teme, ki jih današnji interpretatorji povezujejo z letom 2026, vključujejo:

  • Možnost svetovnih konfliktov in napetosti – nekateri izbrani katreni so bili interpretirani kot omemba 'velike vojne', ki naj bi trajala več mesecev in vključila različne dele sveta. 
  • Simbolične slike 'krvavega okna' in sprememb v svetu moči – še ena izmed sodobnih interpretacij govori o premikih moči med vzhodom in zahodom in o nevarnih dogodkih, ki naj bi močno zaznamovali globalno politiko. 
  • Podobe velikih sprememb, bolezni ali 'velike roje čebel' — ti simboli se pojavljajo v Nostradamusovih zapisih in jih nekateri tolmači iz leta v leto povezujejo z aktualnimi svetovnimi dogajanji. 

Nostradamus sicer nikoli ni neposredno navedel številke »2026« v svojih napovedih — interpreti jo povezujejo s črkami in simboli v njegovih starih besedilih ter s sodobnim svetovnim dogajanjem. Zato večina strokovnjakov opozarja, da so takšne povezave vedno subjektivne in pretežno zgolj interpretativne narave. 

Japonska vizionarka iz stripov

Kaj prihaja, je pred leti razkrila v knjigi. FOTO: Ryo Tatsuki
Kaj prihaja, je pred leti razkrila v knjigi. FOTO: Ryo Tatsuki

Japonska vizionarka Ryo Tatsuki je postala internetno znana zaradi svojega dela Watashi ga Mita Mirai (Prihodnost, ki sem jo videla). Ta manga iz leta 1999 naj bi temeljila na njenih opisih sanj, ki jih je zapisovala v svojem dnevniku. V zadnjih letih so se okoli te publikacije pojavili viralni članki in teorije, ker se je njena zgodba o velikem dogodku — domnevnem potresu in cunamiju v Japonskem morju — ponovno pojavila v kontekstu dogajanj okoli poletja 2025. Zaradi tega so nekateri začeli Tatsuki interpretirati kot 'napovedovalko prihodnjih katastrof'. Vendar ne obstaja zanesljiva dokumentacija o napovedih iz te vizionarke za leto 2026. Njene pretekle »napovedi« se pogosto nanašajo na dogodke okoli leta 2025 in so pretežno postale viralne zaradi strahu in interpretične naracije, ne pa zaradi preverljive jasnovidne prakse.

Kaj jemati resno in kaj ne?

Prerokbe niso znanost. Napovedi Baba Vange, Nostradamusa ali podobnih vizionarjev temeljijo na interpretacijah simboličnih besedil, sanj ali legend — ne na znanstveno preverljivih metodah. Tolmačenje je vedno subjektivno. Zgodbe, ki jih najdemo na internetu ali v popularnih medijih, pogosto združujejo resnične trditve z domnevami ali viralnimi legendami brez trdnih dokazov. Zanimanje je del kulturnega diskurza. Ne glede na to, ali verjamemo vanje ali ne, prerokbe in astrološke napovedi pogosto odražajo naše strahove, pričakovanja in način, kako si razlagamo negotovosti v svetu.

Več iz teme

prihodnostnapovedJaponskaNostradamusbaba Vanga
ZADNJE NOVICE
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTRO

Kažipot planetov: konec leta bo deloven, silvestrovo pa polno skušnjav (Suzy)

Na zadnji dan v letu Luna v biku kliče po užitkih – a z alkoholom previdno, da novo leto ne začne z mačkom.
26. 12. 2025 | 17:00
16:50
Novice  |  Nedeljske novice
NEGA ROŽ

Nekaterih vročina radiatorja ne moti

Obstajajo sobne rastline, ki kljub bližini grelnih teles lepo uspevajo na okenski polici.
26. 12. 2025 | 16:50
16:41
Novice  |  Nedeljske novice
TRADICIJA

Oživila je pozabljeno ljudsko umetnost

Anita Cvetek je na pobudo Društva jasličarjev Slovenije po vzoru tradicije obnovila pozabljene papirnate jaslice in jih oplemenitila z izvirnimi slovenskimi motivi.
Drago Perko26. 12. 2025 | 16:41
16:40
Šport  |  Športni trači
EVA UREVC

Slovenska dobitnica medalje na svetovnem prvenstvu nepričakovano končala kariero

Smučarska tekačica Eva Urevc se je tik pred koncem leta 2025 odločila, da bo končala kariero, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.
26. 12. 2025 | 16:40
16:20
Bulvar  |  Zanimivosti
NAPOVEDI ZA LETO 2026

Ali smo pripravljeni? Prerokbe kažejo na dogodek, ki bo spremenil Zemljo

Pomembno je poudariti, da nobena od teh navedenih napovedi ni znanstveno potrjena.
26. 12. 2025 | 16:20
15:27
Novice  |  Kronika  |  Doma
POSREDOVALA POLICIJA

Na parkirišču med moškima zavrelo po tem, ko je eden želel pijan voziti

Policisti so v sredo zvečer posredovali na parkirišču gostinskega lokala v Sežani, kjer sta se stepla moška. Kot je ugotovila policija, se je 27-letnik po popivanju v lokalu želel sam odpeljati z avtom, kar pa mu je poskušal preprečiti 46-letni Sežančan in prišlo je do pretepa.
26. 12. 2025 | 15:27

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki