Ameriški kandidat za senat šokiral, ko je med plesom v spodnjem perilu razkril ta spomin iz Hrvaške (VIDEO)

Ameriški demokratski kandidat za senat v zvezni državi Maine, Graham Platner, se je opravičil in odstranil tetovažo na prsih, ki spominja na nacistični simbol, potem ko je video njegovega plesa v spodnjem perilu na poroki brata postal viralen.

Na posnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, se jasno vidi tetovaža lobanje in prekrižane kosti, kar je sprožilo burne odzive v javnosti. Platner, 41-letni nekdanji marinec in gojitelj ostrig, je dejal, da je šele po opozorilu novinarjev in washingtonskih poznavalcev razumel, da tetovaža spominja na nacistični simbol Totenkopf – »mrtvaško glavo«, ki so jo med drugo svetovno vojno uporabljale nacistične enote SS.

»Nikoli ne bi živel s tem na prsih, če bi vedel, kaj pomeni. Namigovati, da sem to storil namenoma, je ogabno. Tetovažo sem že prekril z novim dizajnom,« je povedal Platner za BBC.

Njegova nekdanja politična direktorica Genevieve Macdonald, ki je prejšnji teden odstopila, je tetovažo označila za antisemitsko. »Mogoče res ni vedel, kaj pomeni, ko si jo je dal narediti, ampak ker jo ima že dolgo, bi jo moral že zdavnaj prekriti,« je dejala za ameriške medije.

Tetovaža nastala na Hrvaškem

Platner je pojasnil, da je tetovažo dobil leta 2007 na Hrvaškem, ko je bil tam z drugimi marinci. »S prijatelji smo pili in z zida lokala izbrali lobanjo s prekrižanimi kostmi – to je v vojski precej običajen motiv,« je razložil.

Njegova kampanja trdi, da so vojaški zdravniki tetovažo pregledali in niso imeli pripomb, čeprav vojska ne dovoljuje simbolov sovraštva. Danes pa so objavili fotografije njegove nove tetovaže, s katero je staro prekril.

Škandal prihaja v času, ko mediji ponovno pregledujejo njegovo spletno zgodovino. Na Redditu so se znova pojavile stare objave, v katerih je zmanjševal pomen spolnega nasilja v vojski in se opisoval kot komunist.

Platner se je opravičil v videu: »Te komentarje sem napisal po vrnitvi iz vojne, ko sem se spopadal z depresijo. Počutil sem se izgubljenega in odtujenega.«

Njegov podpornik, senator Bernie Sanders, ga je branil: »Izbral je tetovažo, ko je bil pijan. Ni edini Američan, ki je šel skozi temen življenjski trenutek. Opravičil se je in verjamem, da bo vodil dobro kampanjo in zmagal,« poroča espreso.co.rs.