Ameriški kongresnik prepričan: »Vesoljci imajo podvodne baze na Zemlji«

Član predstavniškega doma ZDA Tim Burchett je v sredo izjavil, da verjame, da imajo vesoljci podvodne baze na Zemlji. »Preprosto mislim, da potovanja svetlobna leta … mislim, da se dogajajo. Mislim, da je to mogoče v širini Božjega velikega vesolja. Mislim, svetlobna leta, veste, svetloba teh zvezd, ki jih vidimo ponoči, je odšla od tam še pred časom Kristusa,« je Burchett povedal v oddaji One America News nekdanjega predstavnika Matta Gaetza, posnetek pa je izpostavil portal Mediaite.

Aprila je Burchett nakazal, da po tajnem brifingu o neidentificiranih anomalnih pojavih, znanih tudi kot neznani leteči predmeti, vlada namerno prikriva informacije o njih ameriški javnosti. »Mislim, da gre za prikrivanje,« je takrat dejal Burchett. »Porabili smo desetine milijonov dolarjev za preiskovanje teh pojavov. Oddelki so nam povedali, da imajo enote za pridobivanje teh predmetov, vendar ne želijo objaviti celotnih poročil. Vse je prikrito,« je dodal.

Poleti 2023, po seriji zaslišanj, med katerimi je več različnih žvižgačev trdilo, da je vlada skrila informacije o ultra-visokotehnoloških plovilih nezemeljskega izvora, je Burchett prosil inšpektorja obveščevalne skupnosti, naj dodatno preišče te trditve. »Ko mi rečejo, da se nekaj premika pod vodo s hitrostjo sto milj na uro in naše zmogljivosti … in ti predmeti, eden je bil velik kot nogometno igrišče pod vodo. In to je bil dokumentiran primer, in … admiral mi je povedal te stvari,« je Burchett v sredo povedal.

Leta 2023 je Burchett tudi vodil pobudo za ustanovitev poslanske skupine v Predstavniškem domu o neznanih anomalnih pojavih in je del skupine zakonodajalcev iz obeh strank, ki dosledno zahtevajo večjo transparentnost vojaških uradnikov glede vladnega znanja o neznanih letečih predmetih in anomalnih pojavov, poroča thehill.com.

Preberite še: