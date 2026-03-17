Ameriški voditelj šokiral: ZDA in Izrael naj bi rušila Al Aksa? Govori o »tretjem templju« in koncu sveta (VIDEO)

Ameriški novinar in politični komentator Tucker Carlson je z izjavo sprožil veliko polemik, potem ko je trdil, da naj bi bile izraelske vojaške akcije proti Iranu del domnevnega širšega načrta z verskim ozadjem. Po poročanju tujih medijev naj bi Carlson govoril o scenariju, ki vključuje »sveto vojno« in celo uničenje islamskih svetinj v Jeruzalemu.

Carlson je v svojih nastopih dejal, da konflikt med Izraelom in Iranom po njegovem mnenju ni zgolj varnostno vprašanje, temveč del širše ideološke agende. Med drugim je trdil, da naj bi bil cilj takšnega načrta porušitev mošeje Al Aksa in Kupole na skali ter gradnja t. i. tretjega judovskega templja. Takšne navedbe so sprožile ostre odzive – predstavniki judovskih organizacij in analitiki so jih označili kot neutemeljene in nevarne.

»Neutemeljene in nevarne trditve«

Kot poudarjajo tuji mediji, ideja o tretjem templju sicer obstaja v nekaterih verskih razpravah, vendar ni del uradne politike Izraela. Carlson je svoje trditve dodatno podkrepil z zgodovinskimi primerjavami, med drugim z rimskim cesarjem Julijanom Odpadnikom, ki naj bi poskušal obnoviti tempelj v Jeruzalemu.

Julijan Odpadnik je bil zadnji nekrščanski vladar Rimskega imperija, ki je želel, da bi se cesarstvo vrnilo k starim rimskim vrednotam in se s tem rešilo pred razpadom. Očistil je vrh državne birokracije in poskušal oživiti tradicionalno rimsko versko prakso na račun krščanstva. Zaradi njegovega zavračanja krščanstva v korist neoplatonskega poganstva ga je cerkev imenovala Odpadnik ali prestopnik.

»To ni prvi poskus,« je dejal Carlson in opozoril na, po njegovih besedah, »apokaliptične implikacije« sodobnega konflikta.

Posebno pozornost je vzbudila tudi njegova trditev, da naj bi za domnevnim načrtom stalo gibanje Hasidsko judovstvo Chabad-Lubavitch. Predstavniki tega gibanja in številne judovske organizacije so očitke odločno zavrnili ter jih označili za nevarno obrekovanje.

Brez dokazov, svarijo kritiki

Carlson je omenjal tudi možnost t. i. scenarija »lažne zastave«, po katerem bi lahko napad na mošejo Al Aksa pripisali Iranu kot povod za širši konflikt. A kritiki opozarjajo, da za takšne trditve ni verodostojnih dokazov.

Poleg tega je trdil, da naj bi Izrael želel oslabiti regionalne akterje, kot so Katar, Savdska Arabija, Združeni arabski emirati in Kuvajt, da bi utrdil svojo prevlado na Bližnjem vzhodu.

Številni kritiki v ZDA in Izraelu opozarjajo, da Carlsonove izjave predstavljajo napačno razumevanje zapletenih geopolitičnih razmer. Hkrati svarijo, da lahko takšne trditve spodbujajo sovražnost do judovskih skupnosti po svetu. Kot poudarjajo, za domnevno versko zaroto, ki naj bi stala za konfliktom med Izraelom in Iranom, ni zanesljivih dokazov.