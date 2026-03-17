KAJ JE RES

Ameriški voditelj šokiral: ZDA in Izrael naj bi rušila Al Aksa? Govori o »tretjem templju« in koncu sveta (VIDEO)

Tucker Carlson je z izjavo o tretjem templju sprožile burne odzive.
Tucker Carlson FOTO: Cheney Orr, Reuters
S. N.
 17. 3. 2026 | 19:34
 17. 3. 2026 | 19:35
3:49
Ameriški novinar in politični komentator Tucker Carlson je z izjavo sprožil veliko polemik, potem ko je trdil, da naj bi bile izraelske vojaške akcije proti Iranu del domnevnega širšega načrta z verskim ozadjem. Po poročanju tujih medijev naj bi Carlson govoril o scenariju, ki vključuje »sveto vojno« in celo uničenje islamskih svetinj v Jeruzalemu.

Carlson je v svojih nastopih dejal, da konflikt med Izraelom in Iranom po njegovem mnenju ni zgolj varnostno vprašanje, temveč del širše ideološke agende. Med drugim je trdil, da naj bi bil cilj takšnega načrta porušitev mošeje Al Aksa in Kupole na skali ter gradnja t. i. tretjega judovskega templja. Takšne navedbe so sprožile ostre odzive – predstavniki judovskih organizacij in analitiki so jih označili kot neutemeljene in nevarne.

»Neutemeljene in nevarne trditve«

Kot poudarjajo tuji mediji, ideja o tretjem templju sicer obstaja v nekaterih verskih razpravah, vendar ni del uradne politike Izraela. Carlson je svoje trditve dodatno podkrepil z zgodovinskimi primerjavami, med drugim z rimskim cesarjem Julijanom Odpadnikom, ki naj bi poskušal obnoviti tempelj v Jeruzalemu.

Julijan Odpadnik je bil zadnji nekrščanski vladar Rimskega imperija, ki je želel, da bi se cesarstvo vrnilo k starim rimskim vrednotam in se s tem rešilo pred razpadom. Očistil je vrh državne birokracije in poskušal oživiti tradicionalno rimsko versko prakso na račun krščanstva. Zaradi njegovega zavračanja krščanstva v korist neoplatonskega poganstva ga je cerkev imenovala Odpadnik ali prestopnik.

»To ni prvi poskus,« je dejal Carlson in opozoril na, po njegovih besedah, »apokaliptične implikacije« sodobnega konflikta.

Posebno pozornost je vzbudila tudi njegova trditev, da naj bi za domnevnim načrtom stalo gibanje Hasidsko judovstvo Chabad-Lubavitch. Predstavniki tega gibanja in številne judovske organizacije so očitke odločno zavrnili ter jih označili za nevarno obrekovanje.

Brez dokazov, svarijo kritiki

Carlson je omenjal tudi možnost t. i. scenarija »lažne zastave«, po katerem bi lahko napad na mošejo Al Aksa pripisali Iranu kot povod za širši konflikt. A kritiki opozarjajo, da za takšne trditve ni verodostojnih dokazov.

Poleg tega je trdil, da naj bi Izrael želel oslabiti regionalne akterje, kot so Katar, Savdska Arabija, Združeni arabski emirati in Kuvajt, da bi utrdil svojo prevlado na Bližnjem vzhodu.

Številni kritiki v ZDA in Izraelu opozarjajo, da Carlsonove izjave predstavljajo napačno razumevanje zapletenih geopolitičnih razmer. Hkrati svarijo, da lahko takšne trditve spodbujajo sovražnost do judovskih skupnosti po svetu. Kot poudarjajo, za domnevno versko zaroto, ki naj bi stala za konfliktom med Izraelom in Iranom, ni zanesljivih dokazov.

Kdo je Tucker Carlson?

Tucker Carlson je ameriški televizijski voditelj, politični komentator in novinar, rojen leta 1969 v San Franciscu. Velja za eno najbolj prepoznavnih in vplivnih imen v konservativnih medijih v ZDA. Najširši javnosti je postal znan kot voditelj oddaje Tucker Carlson Tonight na televiziji Fox News, ki jo je vodil med letoma 2016 in 2023. Oddaja je bila v času vrhunca ena najbolj gledanih kabelskih informativnih oddaj v ZDA.

Carlson je znan kot izrazit konservativni komentator in podpornik Donalda Trumpa, hkrati pa tudi kot glasen kritik ameriške zunanje politike in vojaških posredovanj.

Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVON GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAVILIŠČE

Kraj, kamor se boste vedno znova vračali

Če obstaja destinacija, ki vas zna upočasniti, povrniti ravnovesje in hkrati ponuditi dovolj razlogov, da vsak dan doživite drugače, potem je to Vrnjačka Banja.
1. 3. 2026 | 14:30
Promo
Novice  |  Slovenija
TRGOVINE

Slovenska ponudba ostaja na prodajnih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Slovenske novice17. 3. 2026 | 08:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Oblačila za prosti čas: od izletov v naravo do fitnesa

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 15:33
