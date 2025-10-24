  • Delo d.o.o.
Astrofizik opozarja: tuji napad iz vesolja že v nekaj dneh?!

Napad »morebitne sovražne vesoljske grožnje« bi se lahko zgodil že v nekaj dneh.
Fotografija je simbolična. FOTO: Elen11 Getty Images/iStockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Elen11 Getty Images/iStockphoto
A. G.
 24. 10. 2025 | 19:13
3:48
A+A-

Komet 3I/ATLAS, za katerega mnogi še vedno verjamejo, da je pravzaprav vesoljska ladja tujcev, bo morda razkril svoj izvor, ko bo prešel za Soncem – daleč od našega pogleda. Ta »potencialno sovražna nezemeljska grožnja«, ki že od svojega odkritja julija pretresa internet, bi lahko kmalu pokazala, od kod prihaja, ko se skriva na nasprotni strani Sonca.

3I/ATLAS, izjemno redek komet izven našega osončja, je znanstvenike zmedel že od svojega odkritja. Številni ljudje trdno verjamejo, da gre za dokaz obstoja nezemeljske inteligence.

Zdaj znanstveniki to teorijo preverjajo, saj je komet dosegel t. i. sončno konjunkcijo – trenutek, ko je nebesno telo na nasprotni strani Sonca glede na Zemljo.

Zakaj je to pomembno?

Trenutno se skriva za Soncem. FOTO: Hadzi3 Getty Images/iStockphoto
Trenutno se skriva za Soncem. FOTO: Hadzi3 Getty Images/iStockphoto

Ker lahko način, kako se ta komet – ki so ga znanstveniki že potrdili kot naraven – obnaša v bližini Sonca, razkrije njegovo sestavo in morda celo njegov izvor.

Ko se kometi približajo Soncu, se segrejejo in začnejo sproščati pline ter prah s svoje površine. Enako se dogaja s 3I/ATLAS, ki je to začel početi že pri razdalji 6,4 astronomske enote (AU) – za primerjavo: Zemlja je le 1 AU oddaljena od Sonca.

Od 21. oktobra je komet, skrit neposredno za Soncem, popolnoma izven našega pogleda. Po besedah harvardskega profesorja Avija Loeba bi se prav v tem času lahko zgodilo nekaj nenavadnega – morda celo »vesoljsko manevriranje«.

Spletni portal IFLScience poroča, da Loeb meni, da bi objekt – če bi bil res nezemeljskega izvora – lahko izvedel t. i. »Oberthov manever«, pri katerem bi izkoristil Sončevo gravitacijo za spremembo smeri in hitrosti.

V svojem blogu je Loeb zapisal, da bi »matična ladja, ki izpušča mini sonde«, lahko uporabila ta manever, da bi upočasnila pot ob periheliju (najbližji točki Soncu) in nato prestregla Zemljo. Koliko energije bi to zahtevalo, je odvisno od mase teh sond, vendar bi »mini sonda lahko dosegla Zemljo že nekaj mesecev po periheliju«.

Če pa se Loeb moti in gre res za navaden komet, bo 3I/ATLAS preprosto nadaljeval svojo pot skozi vesolje.

Ta teoretični fizik je že prej izjavil, da obstaja precejšnja možnost, da 3I/ATLAS ni naraven objekt, in ljudem celo priporočil, naj »gredo na dopust pred 29. oktobrom – ker nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi.«

Trojanski konj?

V začetku meseca je na blogu zapisal: »Trenutno ocenjujem, da obstaja 30- do 40-odstotna verjetnost, da 3I/ATLAS ni povsem naravnega izvora. Ta manj verjeten scenarij vključuje možnost t. i. dogodka črnega laboda, podobnega trojanskemu konju, kjer tehnološki objekt deluje kot naravni komet.«

Vendar ne delijo vsi njegovega mnenja. Tom Statler, vodilni znanstvenik NASA za Osončje, je za The Guardian povedal: »Videti je kot komet. Obnaša se kot komet. In v skoraj vseh pogledih je enak kometom, ki jih poznamo.«

Priznal je sicer, da ima 3I/ATLAS »nekaj zanimivih lastnosti, ki so nekoliko drugačne od naših kometov«, vendar je poudaril, da »dokazi prepričljivo kažejo, da gre za komet.«

Kljub temu je Loeb nedavno vnovič zapisal, da »3I/ATLAS trenutno najbolj verjetno deluje kot naraven komet,« a dodal opozorilo: »Vendar moramo možnost Oberthovega manevra vseeno jemati resno kot dogodek črnega laboda z majhno verjetnostjo, a z ogromnimi posledicami za človeštvo,« poroča ladbible.com.

Avi LoebkometastronomijaneowiseSoncevesoljeasteroid3I/atlas
