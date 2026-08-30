  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IMAJO PA JAJCA

Astronavti nimajo erekcije: kaj se zgodi s penisom v vesolju?

Medtem ko je javnost spomladi z zanimanjem spremljala vsakdanje dejavnosti posadke misije Artemis II v kapsuli Orion, od jedilnika do stranišča, pa je bila razložena še ena malenkost ...
Tudi pornografija ne bi šla skozi. FOTO: Getty Images
Tudi pornografija ne bi šla skozi. FOTO: Getty Images
G. P.
 30. 8. 2026 | 13:28
 30. 8. 2026 | 13:28
2:27
A+A-

Astronavti v vesolju ne morejo imeti erekcije. Razlog je mikrogravitacija, ki spreminja delovanje srčno-žilnega sistema, zmanjšuje količino krvi v telesu in otežuje pretok krvi do genitalij. Ocene, da ima povprečen moški na Zemlji približno 11 erekcij na dan, v razmerah mikrogravitacije ne veljajo. Po pojasnilu strokovnjakov je srčno-žilni sistem v vesolju nenehno pod stresom.

image_alt
Tehnične težave odprave Artemis II proti Luni: najprej jim je odpovedalo stranišče

Mikrogravitacija povzroči, da se telesne tekočine pomaknejo proti zgornjemu delu telesa, zmanjša se skupna količina krvi, moteno pa je tudi uravnavanje krvnega tlaka po telesu. Vse to ima neposredne posledice za spolno funkcijo. Erekcija pomeni širjenje krvnih žil v penisu in polnjenje erektilnega tkiva s krvjo, kar omogoča ohranjanje njegove čvrstosti. Ustrezen pretok krvi ima pri tem ključno vlogo. Če je krvni tlak znižan ali je krvni obtok moten, postane doseganje in vzdrževanje erekcije precej težje. Podoben princip velja tudi za spolno vzburjenje pri ženskah, ki je odvisno od pretoka krvi v genitalnem predelu v procesu, imenovanem vaskongestija.

Tudi vzdušje ni pravo

A fiziologija ni edini problem. Zmanjšana količina krvi in moteno uravnavanje srčno-žilnega sistema lahko povzročita utrujenost in vrtoglavico, kar dodatno vpliva na zmanjšanje libida. Čeprav so spolna želja in vzburjenje odvisni tudi od hormonskih in psiholoških dejavnikov, postanejo fizične razmere za vzburjenje v vesolju precej manj ugodne.

Za člane posadke Artemis II, ki doživljajo prostranost vesolja, kot jo je videlo le malo ljudi, je spolni odnos verjetno zadnja stvar, na katero mislijo. Odsotnost neprijetnih in nepričakovanih erekcij bi tako lahko celo šteli za praktično prednost.

Dodaten izziv predstavlja odsotnost naravne konvekcije toplote in tekočin v breztežnostnem stanju. Zaradi tega znoj ostaja blizu kože in okoli telesa ustvarja vroč, lepljiv sloj tekočine. Takšno okolje je neprijetno že v vsakdanjih razmerah, med spolnimi aktivnostmi pa si ga verjetno večina sploh ne predstavlja.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

zdravjeerekcijavesoljeseksArtemis II
ZADNJE NOVICE
15:28
Bulvar  |  Zanimivosti
ARETACIJA

Avstralski turist poskušal pobegniti z Balija, potem ko je lastnici hiše pripravil eksplicitni šov na dvorišču (VIDEO)

Bill Aspinall je bil aretiran na letališču, ko se je želel vkrcati na let za Brisbane. Policija še vedno išče žensko.
30. 8. 2026 | 15:28
15:15
Premium
Lifestyle  |  Stil
TEST

Kia xceed: osvežitev v množici športnih terencev

Novi xceed ohranja nekatere klasične lastnosti, ki so danes redke.
Gašper Boncelj30. 8. 2026 | 15:15
15:04
Novice  |  Kronika  |  Doma
NAGLO JE ZAVIL LEVO

Na slovenski avtocesti hujša prometna nesreča: večkrat ga je prevrnilo, moškega so nato odpeljali (FOTO)

Med obravnavo je nastala kolona, promet pa je bil ponovno sproščen ob 11.20.
30. 8. 2026 | 15:04
15:00
Lifestyle  |  Polet
PAMET NA PRVEM MESTU

Najbolj nevarna stvar za telo ni šport, ampak tole

Človeško telo je ustvarjeno za gibanje, vendar tudi rekreacija ni brez tveganj.
Miroslav Cvjetičanin30. 8. 2026 | 15:00
14:46
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA OB OBALI SEVERNEGA CIPRA

Trajekt z 267 ljudmi se je prevrnil kmalu po izplutju: več mrtvih, reševalna akcija še poteka (VIDEO)

Plovilo je bilo na poti iz Kyrenie proti turškemu pristanišču Tasucu, ko se je začelo polniti z vodo in prevrnilo. Približno 100 potnikov so že rešili in prepeljali na kopno.
30. 8. 2026 | 14:46
14:21
Novice  |  Slovenija
REFERENDUM O LOKALNIH VOLITVAH

Pobudniki umikajo referendum o volilni pravici tujcev

Umik pobude ne pomeni, da zakonu ne nasprotujejo več. Njegovo spornost bodo namesto tega naslovili po ustavnopravni poti.
30. 8. 2026 | 14:21

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Nemška lekcija: trg je tudi psihologija

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
28. 8. 2026 | 09:51
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki