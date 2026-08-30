Astronavti nimajo erekcije: kaj se zgodi s penisom v vesolju?

Astronavti v vesolju ne morejo imeti erekcije. Razlog je mikrogravitacija, ki spreminja delovanje srčno-žilnega sistema, zmanjšuje količino krvi v telesu in otežuje pretok krvi do genitalij. Ocene, da ima povprečen moški na Zemlji približno 11 erekcij na dan, v razmerah mikrogravitacije ne veljajo. Po pojasnilu strokovnjakov je srčno-žilni sistem v vesolju nenehno pod stresom.

Mikrogravitacija povzroči, da se telesne tekočine pomaknejo proti zgornjemu delu telesa, zmanjša se skupna količina krvi, moteno pa je tudi uravnavanje krvnega tlaka po telesu. Vse to ima neposredne posledice za spolno funkcijo. Erekcija pomeni širjenje krvnih žil v penisu in polnjenje erektilnega tkiva s krvjo, kar omogoča ohranjanje njegove čvrstosti. Ustrezen pretok krvi ima pri tem ključno vlogo. Če je krvni tlak znižan ali je krvni obtok moten, postane doseganje in vzdrževanje erekcije precej težje. Podoben princip velja tudi za spolno vzburjenje pri ženskah, ki je odvisno od pretoka krvi v genitalnem predelu v procesu, imenovanem vaskongestija.

Tudi vzdušje ni pravo

A fiziologija ni edini problem. Zmanjšana količina krvi in moteno uravnavanje srčno-žilnega sistema lahko povzročita utrujenost in vrtoglavico, kar dodatno vpliva na zmanjšanje libida. Čeprav so spolna želja in vzburjenje odvisni tudi od hormonskih in psiholoških dejavnikov, postanejo fizične razmere za vzburjenje v vesolju precej manj ugodne.

Za člane posadke Artemis II, ki doživljajo prostranost vesolja, kot jo je videlo le malo ljudi, je spolni odnos verjetno zadnja stvar, na katero mislijo. Odsotnost neprijetnih in nepričakovanih erekcij bi tako lahko celo šteli za praktično prednost.

Dodaten izziv predstavlja odsotnost naravne konvekcije toplote in tekočin v breztežnostnem stanju. Zaradi tega znoj ostaja blizu kože in okoli telesa ustvarja vroč, lepljiv sloj tekočine. Takšno okolje je neprijetno že v vsakdanjih razmerah, med spolnimi aktivnostmi pa si ga verjetno večina sploh ne predstavlja.