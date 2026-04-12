  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ARTEMIS 2

Astronavti podrli rekord, teoretiki zarot na nogah: To je »100-odstotna laž«

Štiričlanska posadka je zaključila epsko desetdnevno potovanje, a vsi v to ne verjamejo.
Zagovorniki teorije o ravni Zemlji trdijo, da je misija Artemis 2 »100-odstotna laž«. FOTO: Egal Getty Images/istockphoto
Na fotografiji, ki jo je posnela posadka misije Artemis II, so vidni kraterji, ki prekrivajo površino Lune in razkrivajo njeno razgibano, starodavno površino. FOTO: Nasa Via Reuters
Čeprav znanstveni podatki in fotografije z misije Artemis 2 potrjujejo uspeh človeštva pri ponovnem osvajanju Lune, skeptiki vztrajajo pri svojem. FOTO: Buradaki Getty Images/istockphoto
N. P.
 12. 4. 2026 | 06:51
3:09
A+A-

Kot smo poročali, so se astronavti misije Artemis 2, ki so obleteli Luno in prvič po več kot pol stoletja videli njeno oddaljeno stran, ta teden varno vrnili na Zemljo. Štiričlanska posadka je zaključila epsko desetdnevno potovanje, ki se je v petek končalo s pristankom v Tihem oceanu. Med misijo so postavili nov mejnik v zgodovini vesoljskih poletov, saj so dosegli razdaljo približno 406.770 kilometrov od Zemlje, s čimer so podrli prejšnji rekord, ki ga je od leta 1970 držala posadka Apolla 13.

Vendar pa kljub znanstvenemu preboju nekateri še vedno ne verjamejo v resničnost poleta. Zagovorniki teorije o ravni Zemlji trdijo, da je misija Artemis 2 »100-odstotna laž«. Mark Sargent, eden najbolj znanih obrazov tega gibanja, ki ga mnogi poznajo iz Netflixovega dokumentarca Behind the Curve, trdi, da gre pri Nasinem programu od prve minute za »teater«.

Trditve o filmski produkciji in zelenih zaslonih

Sargent trdi, da Nasa uporablja enake produkcijske tehnike kot v preteklosti, vključno z zelenimi zasloni in tehnologijo »chroma key«. Po njegovem mnenju se kakovost posnetkov od leta 2016 ni bistveno izboljšala, celotno misijo pa vidi kot poskus utrjevanja ameriške prevlade ob prihajajoči 250-letnici ameriške neodvisnosti. Podobnega mnenja je tudi ustvarjalec vsebin Clarke Payne, ki pravi, da mu zgolj dejstvo, da gre za Naso, ne zadošča kot dokaz. Payne dvomi o pristnosti posnetkov z Mednarodne vesoljske postaje (ISS) in trdi, da astronavti v resnici uporabljajo skrite pasove in žice za simulacijo breztežnosti.

Na fotografiji, ki jo je posnela posadka misije Artemis II, so vidni kraterji, ki prekrivajo površino Lune in razkrivajo njeno razgibano, starodavno površino. FOTO: Nasa Via Reuters
Na fotografiji, ki jo je posnela posadka misije Artemis II, so vidni kraterji, ki prekrivajo površino Lune in razkrivajo njeno razgibano, starodavno površino. FOTO: Nasa Via Reuters

Teoretiki zarote pogosto izpostavljajo tudi starejše trditve, kot je denimo teorija o otoku Devon v Kanadi. Payne namreč trdi, da so Nasine slike z Marsa identične fotografijam, posnetim na tem otoku, kjer vesoljske agencije sicer res testirajo opremo v ekstremnih razmerah. Poleg tega se skeptiki pogosto oprijemajo vprašanj o Van Allenovih sevalnih pasovih, ki obdajajo Zemljo, in trdijo, da prehod skoznje sploh ni mogoč.

Mark Sargent gre s svojimi teorijami še dlje. Zemljo opisuje kot nepremičen raven disk, obdan z antarktičnim »ledenim zidom«, vse skupaj pa naj bi bilo zaprto pod neuničljivo kupolo. Po njegovem modelu smo dobesedno zaprti v nekakšno »snežno kroglo«, kjer so sonce, luna in zvezde zgolj majhne luči ali projekcije, ki se premikajo znotraj te kupole.

Čeprav znanstveni podatki in fotografije z misije Artemis 2 potrjujejo uspeh človeštva pri ponovnem osvajanju Lune, skeptiki vztrajajo pri svojem. Kot pravi Sargent: »Zemlja je ravna in to je najbolj razdvajajoča stvar, kar sem jih kdaj videl.« Payne pa dodaja, da ga domnevne napake v prenosih silijo k temu, da »dvomi o vsem«.

Več iz teme

NasalunaastronavtArtemisvesoljeteorija zaroteZemljaploskev
ZADNJE NOVICE
07:02
Novice  |  Slovenija
RAZCVETENO POBOČJE

Spomladanski biser Negove: cvetoče narcise privabljajo obiskovalce

Obiskovalci si poleg cvetja ogledajo tudi grad in njegovo okolico, ki ponuja številne zanimivosti.
12. 4. 2026 | 07:02
06:57
Bulvar  |  Domači trači
KICKBOKS

Voditeljica Kmetije pred velikim izzivom: v Radgoni bo završalo (FOTO)

Dolgoletne sanje in ideja »kmetice« Natalije Bratkovič se uresničujejo. Mesto penine in sejmov se pripravlja na največji športni dogodek v zadnjih letih, državno prvenstvo v kickboxingu.
Oste Bakal12. 4. 2026 | 06:57
06:51
Bulvar  |  Zanimivosti
ARTEMIS 2

Astronavti podrli rekord, teoretiki zarot na nogah: To je »100-odstotna laž«

Štiričlanska posadka je zaključila epsko desetdnevno potovanje, a vsi v to ne verjamejo.
12. 4. 2026 | 06:51
06:33
Novice  |  Slovenija
SANACIJA BO ZAHTEVNA

Po vetrolomu na Gorenjskem grozi še lubadar: poškodovanih okoli 50.000 dreves

Najhuje so prizadeti gozdovi med Tržičem in Cerkljami, kjer je poškodovan velik del drevja.
Tina Horvat12. 4. 2026 | 06:33
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
GLASBENIK IN MIROVNIK

Romantični Gianni Rijavec izlil srce: Nič se ne zgodi brez ljubezni (Suzy)

Primorski pevec, pianist in avtor obeležuje 40 let glasbenega ustvarjanja, kar predstavlja pomemben mejnik na njegovi poti. Mirovnik, ki s svojo fundacijo Beli golob širi sporočilo o miru in lepšem jutri, ob tej pomembnem jubileju pripravlja serijo koncertov po vsej Sloveniji. V intervjuju je razkril, kateri izmed papežev, ki jih je obiskal, mu je najbolj pri srcu. Spregovoril je tudi o svoji ženi, umetnici Patriciji, ki mu je pokazala, kaj je prava ljubezen.
12. 4. 2026 | 06:25
06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Res nemogoča kombinacija? Trije horoskopski pari, ki najtežje obstanejo v zakonu

Ali vendarle obstaja upanje?
12. 4. 2026 | 06:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki