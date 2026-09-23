Astronome šokiral obstoj novega planeta: še leta 2017 so tam zaznavali praznino, danes je velikosti Jupitra (VIDEO)

Astronomi so dobili redek vpogled v dogajanje, ki ga človeštvo skorajda nikoli ne vidi. Nov planet z imenom Elias 2-24 b leži približno 450 svetlobnih let od Zemlje, v mladem zvezdnem sistemu v smeri ozvezdja Kačenosec. Njegova celokupna starost je manj kot milijon let. Za primerjavo: Zemlja je stara okoli 4,5 milijarde let, doslej najmlajši potrjeni eksoplaneti pa so bili stari vsaj približno pet milijonov let.

Planet, ki še ni »dokončan«

Najbolj zanimivo pri Eliasu 2-24 b je, da ga astronomi opazujejo v času, ko še vedno nastaja. Planet je vpet v disk plina in prahu okoli mlade zvezde in iz svoje okolice šele vleče material nase. To pomeni, da znanstveniki ne gledajo zgolj novega najdenega planeta, temveč dejanski proces njegove rasti. Vodja raziskave Andrea Bernardi je poudaril, da prav njegova izjemna mladost omogoča opazovanje razvojne faze, ki jo astronomi le redko lahko spremljajo neposredno.

Po ocenah gre za plinskega velikana približno Jupitrove mase, nekatere analize pa dopuščajo celo nekoliko večjo maso. Od svoje zvezde je oddaljen približno 55-krat toliko kot Zemlja od Sonca.

Najprej so opazili skrivnostno praznino

Zgodba njegovega odkritja se je začela že pred leti. Leta 2017 so astronomi z radijskim observatorijem ALMA opazili izrazito praznino oziroma vrzel v disku plina in prahu okoli mlade zvezde Elias 2-24. Takšne vrzeli so lahko znak, da se v njih skriva nastajajoči planet, ki med kroženjem okoli zvezde »čisti« svojo okolico. Poznejša opazovanja z Evropskega južnega observatorija so razkrila tudi šibko svetlobno točko, vendar dolgo ni bilo mogoče zanesljivo potrditi, da res gre za planet.

Preboj je prišel, ko so raziskovalci ponovno analizirali arhivske posnetke observatorija W. M. Keck na Havajih. Planet je bil pravzaprav že na posnetkih iz let 2018 in 2020, vendar je bil tako šibek in zakrit z bleščanjem zvezde, da ga takrat niso zanesljivo prepoznali. Z uporabo novih metod obdelave podatkov so raziskovalci lahko potrdili, da svetla točka potuje skupaj s sistemom in da gre res za planet. Študija je bila objavljena 16. septembra v reviji The Astrophysical Journal Letters.

Zakaj je tako zelo hitro tako zelo zrastel?

Odkritje je zanimivo tudi zato, ker je Elias 2-24 b za svojo starost že zelo velik in daleč od svoje zvezde. Po nekaterih sedanjih modelih nastajanja planetov bi moral plinski velikan, podoben Jupitru, potrebovati več milijonov let, da zbere dovolj materiala. Elias 2-24 b pa je očitno dosegel veliko maso precej hitreje. Prav zato lahko pomaga astronomom preveriti, ali današnje teorije nastajanja velikih planetov potrebujejo dopolnitve.