UGANKA

Astronomi šokirani: Našli smo najčudnejši eksoplanet v naši galaksiji! (VIDEO)

Eksoplanet, ki ni planet? Znanstveniki odkrivajo nepojmljivo vesoljsko skrivnost.
FOTO: Nasa 
FOTO: Nasa 
A. G.
 27. 12. 2025 | 11:03
Novoodkriti eksoplanet PSR J2322-2650b si zasluži naslov najčudnejšega planeta doslej. Ta »vroči Jupiter« kroži okoli pulzarja, gravitacija zvezde pa ga je raztegnila v obliko limone. Njegova atmosfera, polna ogljikove pare, se vrti izjemno hitro – in v nasprotni smeri kot rotacija samega planeta, poroča Science Alert. »To je bil popoln šok,« pravi astronom Peter Gao iz Laboratorija za Zemljo in planete Carnegie. »Spomnim se, da smo po prejetju podatkov rekli: ‘Kaj, za vraga, je to?’« Naš vesoljski sistem zmore ustvariti res nenavadne svetove – od atmosfer, ki spominjajo na sladkarije, do kovinskih oblakov in dežja draguljev. Kljub temu PSR J2322-2650b odpira nova vprašanja: njegova lastnosti se ne ujemajo z nobeno znano potjo planetarne evolucije. »Težko si je predstavljati, kako nastane tako ogljikovo bogata sestava,« poudarja Michael Zhang z Univerze v Chicagu.

Za razumevanje planeta moramo najprej pogledati njegovo zvezdo, PSR J2322-2650, oddaljeno okoli 2.055 svetlobnih let. Gre za degenerirano zvezdo, milisekundni pulzar – nevtronsko zvezdo, ki nastane iz goste jedra masivne zvezde po eksploziji supernove. Njeni ostanki imajo do 2,3-krat večjo maso kot Sonce, stisnjeni v krog premera le 20 km. Nevtronske zvezde postanejo milisekundni pulzarji, ko se vrtijo znotraj nekaj milisekund – PSR J2322-2650 se obrne v samo 3,46 milisekunde, hkrati pa z obeh polov pošilja močne snope radijskega in gama sevanja. Prav ti natančni signali so vodili do odkritja planeta že leta 2017. Astronomi so opazili, da radijski pulzi rahlo odstopajo, kar so pripisali nevidnemu spremljevalcu z maso okoli 80 % Jupitrove, ki kroži okoli pulzarja v orbiti 7,8 ure. Sistem so podrobneje preučili z vesoljskim teleskopom James Webb, ki opazuje infrardeče valovne dolžine, in tako lahko jasno vidi eksoplanet brez osvetlitve zvezde. »Sistem je edinstven, saj lahko opazujemo planet, osvetljen z lastno zvezdo, a zvezde same skoraj ne vidimo,« razlaga astronominja Maya Beleznay s Stanforda. »Tako dobimo čisti spekter, ki omogoča podrobnejše raziskave kot pri običajnih eksoplanetih.«

Atmosfera, polna presenečenj

Opazovanja so razkrila nenavadne atmosferske pogoje. Zaradi bližine pulzarja gravitacija zvezde raztegne planet v obliko ameriške nogometne žoge. Atmosfera segreje gama sevanje na okoli 1.630 °C. Atmosfera se vrti v nasprotni smeri od rotacije planeta. A največji šok je sestava planeta: »To je nova vrsta atmosfere, ki je še nihče ni videl,« pravi Zhang. Namesto običajnih molekul, kot so voda, metan in CO₂, so zaznali molekularni ogljik C₂ in C₃. Ob tem bi se lahko na nižjih višinah oblikoval dež diamantov. Kako planet preživi supernovo, ki ustvari nevtronsko zvezdo? Znanstveniki menijo, da morda sploh ni začel kot planet, temveč kot helijem bogata zvezda. Pulzarji, znani kot »črne vdove«, se nahajajo v binarnih sistemih in počasi požirajo svojo zvezdo. Ta erozija pojasni notranjost »eksoplaneta«, bogato s helijem in ogljikom.

»Ko spremljevalec hladi, se mešanica ogljika in kisika začne kristalizirati,« pojasni astrofizik Roger Romani s Stanforda. »Čisti ogljikovi kristali plavajo na površino in se mešajo s helijem – to vidimo. A nato se mora zgoditi nekaj, da kisik in dušik ostaneta stran, kar ustvarja kontroverznost.« Ker spremljevalec nima dovolj mase za fuzijo atomov v jedru, ga ne moremo klasificirati niti kot zvezdo niti kot rjavega pritlikavca – kar še dodatno briše meje med planetom in zvezdo. Prihodnja opazovanja lahko razjasnijo nepojmljivost tega sistema. »Lepo je, da ne vemo vsega,« zaključi Romani. »Veselim se odkritij o čudni atmosferi. Fantastično je imeti uganko za reševanje.« Raziskava je objavljena v The Astrophysical Journal Letters, poroča index.hr.

eksoplanetvesoljeJames WebbastronomijaNasapulzarjiwebbov teleskop
