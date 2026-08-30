Avstralski turist poskušal pobegniti z Balija, potem ko je lastnici hiše pripravil eksplicitni šov na dvorišču (VIDEO)

Avstralskega turista so aretirali, ko je poskušal pobegniti z Balija in se vrniti domov v Brisbane, potem ko je policija sprožila iskalno akcijo. Moškega so oblasti iskale zaradi domnevnega spolnega odnosa v javnosti, za kar bi mu zaradi strogih indonezijskih zakonov lahko grozila do enoletna zaporna kazen. Nadzorne kamere so v soboto zvečer posnele moškega in žensko, ki naj bi imela spolni odnos pred hišo v vasi Tibubeneng v Severni Kuti. Par naj bi zalotila lastnica hiše, ko je hodila čez dvorišče. Zavpila je, naj prenehata, vendar naj bi moški in ženska nadaljevala, preden se je lastnica vrnila v notranjost.

Nadzorne kamere so posnele domnevni spolni odnos, ki je trajal 15 minut, par pa so pozneje opazili, kako se je povsem mirno oddaljil. Moškega, ki naj bi bil vpleten v primer, so identificirali kot 27-letnega Billa Aspinalla. Prijeli so ga uslužbenci imigracijskega urada Ngurah Rai po skupni preiskavi incidenta s policijo Badunga. Policija je za identifikacijo Aspinalla na posnetku nadzorne kamere uporabila programsko opremo za prepoznavanje obrazov, nato pa so ga imigracijski uradniki uvrstili na seznam oseb, ki jih spremljajo.

Aspinalla so zadržali na mednarodnem letališču I Gusti Ngurah Rai na Baliju, ko se je v torek zvečer poskušal vkrcati na let za Brisbane. Ekipa za obveščevalne dejavnosti in izvajanje imigracijske zakonodaje urada za priseljevanje Ngurah Rai je Aspinalla pridržala, nato pa ga predala policiji Badunga za nadaljnji pravni postopek.

Policija še vedno išče skrivnostno žensko

Policija še vedno išče žensko, za katero domnevajo, da je prav tako tuja turistka. Na Baliju verjamejo, da spolni odnosi v javnosti v hišo prinašajo slabo energijo. Lastnica, ki je zalotila par, je morala na posestvu izvesti hindujski obred, da bi pregnala to slabo energijo.

»Nespodobna dejanja lahko povzročijo zaskrbljenost javnosti. Še posebej med prebivalci Tibubenenga, negativno pa lahko vplivajo tudi na podobo varnosti in turizma na območju Severne Kute, če težave ne bomo resno obravnavali in proti storilcem sprejeli odločnih ukrepov, bodisi v skladu z lokalnim običajnim pravom bodisi nacionalno zakonodajo,« je dejal poveljnik policije Severne Kute Ketut Sukadana.

Indonezija je spremenila svoj kazenski zakonik, ki zdaj kriminalizira predporočne spolne odnose, zunajzakonsko skupnost in javno opijanje. Po novih zakonih, sprejetih januarja, so prešuštvo, predporočni spolni odnosi ter zunajzakonska skupnost oziroma skupno življenje neporočenih parov zdaj potencialno kazniva dejanja, za katera so predvidene kazni od šest mesecev do enega leta zapora, poroča Jutarnji.hr.