Baba Vanga naj bi za konec 2026 napovedala »zlom sistema denarja« ter prihod »nove vrste življenja«

Bolgarska jasnovidna legenda Baba Vanga, ki jo pogosto imenujejo kar »Nostradamus z Balkana«, je za leto 2026 napovedala veliko gospodarsko krizo. Za konec leta pa je napovedala najhujši del, tako imenovan zlom denarnega sistema oziroma »cash crush«, torej obdobje hudega pomanjkanja denarja in velikih pretresov v finančnem sistemu.

Po interpretacijah bi lahko težave zajele tako klasični denarni sistem kot digitalna plačila, posledice pa naj bi bile motnje v bankah, zmanjšana likvidnost in razvrednotenje valut. Prav zaradi tega se je na družbenih omrežjih znova pojavilo vprašanje, ali naj bi Baba Vanga dejansko napovedala svetovno recesijo.

Prihaja »novo življenje«

Baba Vanga naj bi govorila o širši gospodarski nestabilnosti, ne zgolj o težavah posameznih držav. Interpretacije njene napovedi omenjajo globalno pomanjkanje denarja. Opozorila so bila povezana predvsem z inflacijo, nihanjem cen nafte, odpuščanjem v tehnološkem sektorju in nestabilnimi trgi. Med napovedmi pa so tudi vojna, umetna inteligenca in vesoljci. Po istih medijskih zapisih naj bi napovedala tudi zaostritev konfliktov med velikimi silami in celo možnost nove svetovne vojne.

Druga domnevna napoved govori o izjemno hitrem razvoju »nove vrste življenja«, ki naj bi dobilo vse večji vpliv na delovanje družbe in človeških sistemov. Nekateri so to razlagajo kot vzpon umetne inteligence, drugi pa kot prihod življenja iz vesolja. Karkoli se bo zgodilo, naj bi se novembra.

Pri napovedih Babe Vange je sicer težava vedno ista: za velik del napovedi, ki se ji pripisujejo desetletja po njeni smrti, ni avtentičnih pisnih zapisov. Baba Vanga je umrla leta 1996, njene domnevne izjave pa so se večinoma širile prek pričevanj, kasnejših zapisov in medijskih interpretacij.