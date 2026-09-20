  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KAOS

Baba Vanga naj bi za konec 2026 napovedala »zlom sistema denarja« ter prihod »nove vrste življenja«

Napovedi Babe Vange za leto 2026 so bile dokaj temačne. Ni pa še konec - svet naj bi jeseni čakal »cash crush« oziroma denarni zlom, ki bi lahko prizadel tako fizični kot digitalni denar.
Baba Vanga je bila slepa bolgarska mističarka in vedeževalka, rojena leta 1911, znana po svojih preroških napovedih, ki jih je dajala v transu. Velja za eno najbolj znanih prerokinj 20. stoletja, njena napovedovanja pa še danes vzbujajo zanimanje in razprave. FOTO: Youtube
Baba Vanga je bila slepa bolgarska mističarka in vedeževalka, rojena leta 1911, znana po svojih preroških napovedih, ki jih je dajala v transu. Velja za eno najbolj znanih prerokinj 20. stoletja, njena napovedovanja pa še danes vzbujajo zanimanje in razprave. FOTO: Youtube
G. P.
 20. 9. 2026 | 19:19
2:19
A+A-

Bolgarska jasnovidna legenda Baba Vanga, ki jo pogosto imenujejo kar »Nostradamus z Balkana«, je za leto 2026 napovedala veliko gospodarsko krizo. Za konec leta pa je napovedala najhujši del, tako imenovan zlom denarnega sistema oziroma »cash crush«, torej obdobje hudega pomanjkanja denarja in velikih pretresov v finančnem sistemu.

Po interpretacijah bi lahko težave zajele tako klasični denarni sistem kot digitalna plačila, posledice pa naj bi bile motnje v bankah, zmanjšana likvidnost in razvrednotenje valut. Prav zaradi tega se je na družbenih omrežjih znova pojavilo vprašanje, ali naj bi Baba Vanga dejansko napovedala svetovno recesijo.

Prihaja »novo življenje«

Baba Vanga naj bi govorila o širši gospodarski nestabilnosti, ne zgolj o težavah posameznih držav. Interpretacije njene napovedi omenjajo globalno pomanjkanje denarja. Opozorila so bila povezana predvsem z inflacijo, nihanjem cen nafte, odpuščanjem v tehnološkem sektorju in nestabilnimi trgi. Med napovedmi pa so tudi vojna, umetna inteligenca in vesoljci. Po istih medijskih zapisih naj bi napovedala tudi zaostritev konfliktov med velikimi silami in celo možnost nove svetovne vojne.

image_alt
Ste med njimi: prihaja fantastičen čas za tri astrološke znake

Druga domnevna napoved govori o izjemno hitrem razvoju »nove vrste življenja«, ki naj bi dobilo vse večji vpliv na delovanje družbe in človeških sistemov. Nekateri so to razlagajo kot vzpon umetne inteligence, drugi pa kot prihod življenja iz vesolja. Karkoli se bo zgodilo, naj bi se novembra.

Pri napovedih Babe Vange je sicer težava vedno ista: za velik del napovedi, ki se ji pripisujejo desetletja po njeni smrti, ni avtentičnih pisnih zapisov. Baba Vanga je umrla leta 1996, njene domnevne izjave pa so se večinoma širile prek pričevanj, kasnejših zapisov in medijskih interpretacij.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

baba Vangaprerokbenapovedijasnovidkanezemljaniumetna inteligencagospodarska kriza
ZADNJE NOVICE
19:40
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SMRTNA INJEKCIJA

Usmrtili moškega, ki je zagrešil trojni umor sosedov: ubil jih je, ker pri njih ni našel kokaina

Gre za peto izvedeno smrtno kazen v Teksasu letos.
20. 9. 2026 | 19:40
19:19
Bulvar  |  Zanimivosti
KAOS

Baba Vanga naj bi za konec 2026 napovedala »zlom sistema denarja« ter prihod »nove vrste življenja«

Napovedi Babe Vange za leto 2026 so bile dokaj temačne. Ni pa še konec - svet naj bi jeseni čakal »cash crush« oziroma denarni zlom, ki bi lahko prizadel tako fizični kot digitalni denar.
20. 9. 2026 | 19:19
18:58
Novice  |  Svet
VOLITVE

V Nemčiji kaže na še eno zmago skrajno desne Alternative za Nemčijo

Kljub morebitni zmagi v Mecklenburgu-Predpomorjanskem se AfD verjetno tam ne bo zavihtela na oblast.
20. 9. 2026 | 18:58
18:33
Novice  |  Kronika  |  Doma
ODPELJAN V BOLNICO

Krajan na težko dostopnem terenu doživel nesrečo, sledilo je zahtevno reševanje slovenskih gasilcev

S pomočjo vrvne tehnike so osebo transportirali okoli 500 metrov po strmem pobočju do reševalnega vozila.
20. 9. 2026 | 18:33
18:18
Novice  |  Svet
NAPETOST MED NATOM IN RUSIJO

Kje bi lahko počilo med Natom in Rusijo? V središču je območje, široko le 65 kilometrov (VIDEO)

V Evropi se kopičijo incidenti, ki kažejo, kako hitro bi se lahko posamezen dogodek razširil. V ozadju ostaja vojna v Ukrajini, ob kateri se povečujejo tudi tveganja napačnih ocen in neposrednega soočenja med Rusijo ter državami članicami Nata.
20. 9. 2026 | 18:18
18:05
Novice  |  Svet
ZGODBA IZ IRSKE

Mislila je, da gre za vročino, a se zbudila brez rok in nog (VIDEO)

Sophie Lanigan iz Dublina je pri 12 letih preživela sepso, vendar je zaradi posledic bolezni in zdravljenja izgubila obe roki in obe nogi.
20. 9. 2026 | 18:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTA

Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Svet
KOROŠKA

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
POMAGAJMO ŽIVALIM

Prižgimo srečno zvezdo živalim v stiski

Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
Promo Slovenske novice17. 9. 2026 | 14:08
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 15:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTA

Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Novice  |  Svet
KOROŠKA

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
POMAGAJMO ŽIVALIM

Prižgimo srečno zvezdo živalim v stiski

Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
Promo Slovenske novice17. 9. 2026 | 14:08
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 15:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Čaka vas več kot 50 izzivov, vstop je brezplačen

Kam z otroki zadnji konec tedna v septembru? Pred vrati je 12. Olimpijski festival. Sredi Ljubljane vas čaka več kot 50 športnih izzivov, srečanja z olimpijci, nagrade in brezplačen vstop.
17. 9. 2026 | 12:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Podjetje ima več naročil kot leto prej

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
14. 9. 2026 | 09:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOSTEN ZRAK

Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal nikogar. Poglejte, kje je danes

Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Zakaj vaš denar še vedno stoji na računu?

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
15. 9. 2026 | 15:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVE

Ni vsak matični mleček enak

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
Promo
Novice  |  Svet
MISLI STROKOVNJAKA

Iluzije stabilnosti je konec

Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST V ZDRAVSTVU

Kako varni so za pacienta medicinski pripomočki v Sloveniji?

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POPOLNA TEMPERATURA

On bi hladil, ona ogrevala: sodoben dom zmore oboje

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAV NASMEH

Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UMETNA INTELIGENCA

Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 12:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORO

Ali je vaše ime že v bobnu za nagrade?

Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
17. 9. 2026 | 16:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Petrol odgovarja na vse bolj zahtevne razmere

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
15. 9. 2026 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ko želite več miru, a ne dlje od mesta

Na sončnem pobočju Grmade nastaja soseska Pod Šmarno goro. Zaprta skupnost združuje mir narave, sodobno udobje in hiter dostop do Ljubljane.
Promo Slovenske novice17. 9. 2026 | 15:23
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

To bo v veliko pomoč slovenskim podjetjem

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
Promo
Novice  |  Slovenija
SONČNA PRIHODNOST

Slovenske železnice s sončnicami širijo zgodbo o trajnosti in povezovanju

Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice18. 9. 2026 | 08:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

»Kdor razume inflacijo, ne bo tvegal«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 11:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kaj prinaša nadgradnja programske opreme?

Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
Promo Slovenske novice17. 9. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
EU ZA SLOVENIJO

Kam je šel evropski denar?

Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
OLIMPIJSKI FESTIVAL

»Moj otrok ne mara športa.« Morda ga prepriča veslanje

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA

»Danes si življenja brez športa ne predstavljam« (video)

Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
17. 9. 2026 | 12:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki