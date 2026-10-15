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NAPOVEDI BOLGARSKE PREROKINJE

Baba Vanga napovedala Putinov konec? To naj bi se zgodilo še letos

Med napovedmi, ki jih pripisujejo slepi prerokinji, so sprememba oblasti v Rusiji, tretja svetovna vojna in prihod nezemljanov. Nekatere naj bi se uresničile še pred koncem leta.
Baba Vanga FOTO: Arhiv S. N.
Baba Vanga FOTO: Arhiv S. N.
A. G.
 15. 10. 2026 | 18:18
 15. 10. 2026 | 18:18
4:22
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Baba Vanga naj bi za prihodnje mesece napovedala več srhljivih dogodkov, med drugim spremembo vodstva v Rusiji in možnost tretje svetovne vojne. Slavna prerokinja, ki ji pripisujejo napovedi nekaterih velikih svetovnih dogodkov, naj bi med drugim napovedala teroristične napade 11. septembra 2001 in pandemijo covida-19. Bolgarska prerokinja je umrla avgusta 1996, vendar naj bi pred smrtjo izrekla številne napovedi, od katerih naj bi se nekatere nanašale tudi na prihodnost.

Med napovedmi Babe Vange za letošnje leto so bile po navedbah različnih virov tudi naravne nesreče, ki smo jim bili žal že priča. Opozorila naj bi tudi, da bi se lahko prav letos začelo obdobje, v katerem bi ljudje na številnih področjih začeli izgubljati svoje mesto v korist strojev. To se ujema z zaskrbljenostjo nekaterih strokovnjakov za umetno inteligenco, ki opozarjajo na možnost izgube delovnih mest zaradi vse hitrejšega razvoja tehnologije.

Putin naj bi izgubil oblast, grozila naj bi tudi tretja svetovna vojna

Ko se leto bliža koncu, naj bi bilo pred nami še nekaj napovedi, ki jih pripisujejo bolgarski prerokinji. Baba Vanga naj bi napovedala, da bo Rusija do leta 2027 dobila novega voditelja. To bi pomenilo konec 26-letnega obdobja vladavine Vladimirja Putina in morda začetek novega obdobja političnih pretresov, v katerem bi lahko izbruhnili spopadi med svetovnimi velesilami. Pravzaprav naj bi tako Baba Vanga kot njen kolega, francoski prerok Nostradamus, verjela, da bi se lahko tretja svetovna vojna začela že letos.

Če to še ni dovolj, naj bi Baba Vanga napovedala tudi, da bodo novembra na Zemljo prispeli prvi nezemljani. Če bi se njena napoved uresničila, bi bil lahko prihodnji mesec precej razburljiv.

Leta 2027 naj bi ljudje dobili nadčloveške sposobnosti

Če pogledamo še nekoliko dlje v prihodnost, bi lahko nekateri ljudje prihodnje leto pridobili skoraj nadčloveške sposobnosti. Po navedbah, ki jih pripisujejo prerokinji, bi lahko leta 2027 posamezniki razvili »nadčloveške lastnosti«. Napoved naj bi nakazovala, da bi bil vzrok za to skrivnostna bolezen ali genski eksperiment. Seveda gre zgolj za napovedi, zato verjetno ni najbolj smiselno načrtovati svojega življenja na podlagi ugibanj, ki naj bi jih nekdo izrekel pred več desetletji.

Poleg tega Baba Vanga svojih napovedi ni nikoli zapisala. Po njeni smrti so se prenašale ustno, tudi prek njej najbližjih ljudi, med katerimi je bila njena nečakinja Krasimira Stojanova. To pomeni, da so lahko bile nekatere napovedi napačno razumljene ali interpretirane, še posebej z minevanjem časa. Kot ste morda že opazili, so številne napovedi, ki jih pripisujejo Babi Vangi, precej nejasne, zato jih ni mogoče šteti za trden dokaz tega, kaj se bo zgodilo v prihodnosti.

Znanstvenik je nekoč napovedal konec sveta na natančen datum

Poleg napovedi Babe Vange, da naj bi nezemljani na Zemljo prispeli do konca prihodnjega meseca, je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja avstrijski fizik Heinz von Foerster napovedal, da bo sveta konec 13. novembra 2026. Da, prav ste prebrali. Če bi se njegova napoved izkazala za pravilno, bi nam ostalo manj kot mesec dni.

V nasprotju z Babo Vango, ki se je zanašala na svoje domnevne jasnovidne sposobnosti, je von Foerster preučil 24 ocen svetovnega prebivalstva, ki so zajemale obdobje več tisoč let. Zanimalo ga je, kako hitro narašča število ljudi na Zemlji. Njegova raziskava je pokazala, da je nekoč podvojitev svetovnega prebivalstva trajala več stoletij, nato pa se je rast pospešila. Vsaka naslednja podvojitev naj bi se zgodila hitreje kot prejšnja. Znanstvenik je trdil, da bi lahko ob nadaljevanju takšnega trenda prišli do točke, ko bi se prebivalstvo podvajalo tako hitro, da bi nam zmanjkalo prostora. Posledično bi bili, kot se je izrazil, ljudje »stisnjeni do smrti«, poroča LADbible.

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