Baba Vanga napoveduje pretresljivo leto in šokanten stik z nezemljani

Letos ob prehodu v novo leto ne manjka napovedi o mogoči invaziji nezemljanov in stikih z bitji iz drugih svetov. Zaloge toaletnega papirja in izdelava »folijskih klobukov« sta zopet postali del medijskih špekulacij, saj naj bi se leta 2026 prvič zgodil stik z nezemljani, trdijo nekateri oboževalci prerokb. Tema tehnološko naprednih obiskovalcev z vesolja že mesece buri domišljijo, številni pa so prepričani, da je bil komet 3I/ATLAS pravzaprav raziskovalna ladja oddaljene civilizacije. Ta trditev pa se je, po besedah NASE izkazala za napačno. Kljub temu spekulacije o nezemeljskih stikih nikoli ne izginejo.

Po poročanju britanskega The Mirror naj bi Baba Vanga — ki je umrla leta 1996 — verjela, da bo izrazit stik z nezemeljsko civilizacijo med ljudmi dosežen najkasneje do novembra 2026. Prerokinja ni navdala veliko podrobnosti, a naj bi prvi stik nastal, ko bo kolosalna vesoljska ladja vstopila v našo atmosfero. Preden množice v paniki zapustijo svoje domove (kot mnogi Američani po radijski oddaji War of the Worlds iz leta 1938), je treba poudariti, da Vanga nima dobrega statističnega izkaza glede preroških napovedi o nezemljanih. Letošnje leto je bilo polno napovedi o Marsu, civilizacijah in apokaliptičnih scenarijih, a prav tako veliko teh napovedi ni bilo potrjenih, poroča LADbible.

Poleg nezemeljskih obiskovalcev naj bi Vanga napovedovala še velike naravne katastrofe, svetovne vojne, preobrat v razvoju umetne inteligence in druge dramatične spremembe v letu 2026, čeprav znanstvena skupnost ostaja zelo skeptična do takšnih prerokb.

Kratka opomba o zanesljivosti

Takšne prerokbe ne temeljijo na znanstvenih dokazih in pogosto gre za interpretacije izjav ali povsem domnevne napovedi, ki jih ni mogoče potrditi iz verodostojnih virov ali izvirnih zapiskov Babe Vange. Ostajajo del popularne kulture, ne pa preverjene napovedi o dogodkih v prihodnosti.

Preberite še: