Med domnevnimi prerokbami Babe Vange za leto 2027 izstopa nenavadno natančna napoved. Cena zlata naj bi se po trditvah, ki krožijo po spletu, zvišala za od 25 do 40 odstotkov, razlog za to pa naj bi bil razvoj umetne inteligence.

Vangelija Pandeva Gušterova, bolj znana kot Baba Vanga, je umrla leta 1996, vendar se njeno ime tudi tri desetletja pozneje pojavlja na seznamih napovedi za prihodnost. Kot poroča Večernji list, ki se sklicuje na Sky History, se med domnevnimi prerokbami za leto 2027 omenjajo tudi nov vir energije, svetovni spopad in ljudje z nenavadnimi sposobnostmi.

Zakaj naj bi se zlato podražilo?

Domnevno rast cene zlata povezujejo s širjenjem podatkovnih centrov. Razvoj umetne inteligence naj bi povečal povpraševanje po elektronski opremi in posledično po zlatu, ki se uporablja v nekaterih elektronskih komponentah. Strokovnjaki iz industrije ob tem opozarjajo, da bi višje cene lahko proizvajalce spodbudile k iskanju cenejših alternativ. Prav tako ni preverljivih izračunov, ki bi podpirali napoved tako izrazite podražitve.

Nov vir energije, svetovni spopad in nadčloveške sposobnosti

Med domnevnimi prerokbami se pojavlja tudi razvoj novega vira energije. Nekateri ga povezujejo z jedrsko fuzijo, čeprav ni dokazov, da bi Baba Vanga govorila prav o tej tehnologiji. Na seznamu je ponovno tudi napoved velikega svetovnega spopada. Nekatere različice omenjajo morebitni kitajski prevzem nadzora nad Tajvanom, druge pa neposreden spopad med ZDA in Rusijo.

Po spletu kroži še zgodba o ljudeh, ki naj bi zaradi skrivnostne bolezni ali genskega poskusa razvili nadčloveške sposobnosti. Del izjav, ki jih pripisujejo Babi Vangi, so širili ljudje, ki so jo poznali, med njimi tudi njena nečakinja Krasimira Stojanova.