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BAZEN MED AVTOMOBILI

Babica za vnuke postavila bazen kar sredi ulice v prestolnici, posredovala je policija (FOTO)

Starejša prebivalka zagrebške Dubrave je pred hišo postavila večji bazen, ker na dvorišču ni imela prostora.
FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook
FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook
A. G.
 3. 7. 2026 | 08:18
 3. 7. 2026 | 08:18
1:50
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V zagrebški četrti Dubrava je nenavaden prizor postal spletna senzacija in sprožil burne odzive – večji napihljiv bazen, postavljen kar na ulici med parkiranimi avtomobili. Kot poroča Index.hr, je starejša lastnica bazen postavila pred svojo hišo, ker v dvorišču ni imela dovolj prostora. V njem so se več dni kopali njeni vnuki, prizor pa naj sosedom ne bi posebej motil.

»Dva tedna je bil tu bazen, in kolikor vem, se nihče ni pritožil,« je povedala lastnica, ki jo je ekipa novinarjev ujela pred hišo med praznjenjem bazena. Vse skupaj je eksplodiralo po objavi videa na TikToku, ki je sprožil val komentarjev in razprav na družbenih omrežjih. Kmalu zatem je na kraj prišla policija in ji odredila, da mora bazen izprazniti, sicer ji grozi kazen. Medtem ko je ekipa Index.hr snemala dogajanje, se je bazen praznil v bližnji jašek, lastnica pa pred kamere ni želela, saj je bila razočarana zaradi odzivov javnosti. Povedala je, da so jo najbolj pretresli spletni komentarji, v katerih so se pojavile tudi grožnje.

»Ko je snaha prebrala komentarje, smo se ustrašili. Ljudje so pisali, da bodo v bazen vlili solno kislino. Si predstavljate, da bi moji vnuki plavali v takem bazenu?« je povedala pretresena babica, ki dodaja, da jo je spletni val komentarjev močno prestrašil in da si ne želi, da bi zaradi vsega skupaj kdo nosil kakršnekoli posledice.

Dogodek je razdelil javnost – od tistih, ki so jo razumeli, do tistih, ki opozarjajo na uporabo javne površine in varnost.

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