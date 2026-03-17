Ulico, poimenovano po hrvaškem pesniku Viktorju Vidi, je namreč nekdo preimenoval v 'Kur*ina od ceste'. Sprememba je sprožila najprej osuplost, nato zgražanje, danes pa se iz situacije že delajo norca. Na »novo ime« so se Googlu že pritožili, čeprav počasi niso več tako jezni. »Ulica je res v slabem stanju ...,« je eden od prebivalcev v smehu komentiral za hrvaški portal 24sata.

Kdaj bo Google ukrepal, iz svojih evidenc umaknil žaljivko in povrnil ulici pesnikovo ime, ne vedo. Velika prednost, a hkrati tudi največja slabost Googlovih evidenc, predvsem Googlovega Zemljevida, je namreč ravno ta, da lahko vsakdo odda vris nove stavbe, nove poti ali novega imena kraja. Google načeloma popravke skrbno preveri in ne odobri kar vsakega prispevka, a tokrat očitno temu ni bilo tako. Nerodno pa je tudi to, da s popravki niso vedno ažurni. Včasih so potrjeni hitro, včasih pa lahko traja tudi več tednov.

Koliko časa bodo Zadrčani živeli na 'Kur*ini od Ceste', torej zaenkrat pač še ni znano.