Bi živeli tukaj? Otok išče nove prebivalce: ponuja hišo in 18.000 evrov …

Sodobni svet se vse intenzivneje spopada z depopulacijo. Demografski zlom, staranje prebivalstva in selitve v mesta puščajo za seboj prazne vasi in odmaknjena območja. Depopulacija predstavlja zapleten družbeni in gospodarski problem, saj prazna naselja med drugim pomenijo zapiranje šol in izginjanje lokalnih obrti. Ta proces prizadene številne dele Evrope, med njimi tudi kraj s kristalno čistim morjem in mirnim vzdušjem.

Odmaknjeni grški otok Antikitera, na katerem živi približno 45 stalnih prebivalcev, je sprožil ambiciozno pobudo, da bi obrnil resno krizo depopulacije. Mladim družinam in usposobljenim delavcem, ki bi se bili pripravljeni tja preseliti, ponuja vrsto spodbud, poroča Greek City Times.

V okviru programa zagotavljajo brezplačno nastanitev, hišo in zemljišče, za celotno obdobje bivanja. Vključene so tudi osnovne življenjske potrebščine ter 500 evrov mesečno na gospodinjstvo v prvih treh letih, kar skupaj znaša 18.000 evrov. Ker je večina sedanjih prebivalcev starejših od 50 let, otrok pa skoraj ni, želijo z ukrepom oživiti skupnost, ohraniti šolo, podpreti lokalne trgovine in zaščititi kulturno dediščino.

Spodbude so namenjene mladim družinam z otroki ter strokovnjakom, kot so peki, ribiči, gradbeniki ali kmetje, ki bi lahko zagotavljali ključne storitve na otoku. Po razgovorih bodo izbrali pet družin. Po podatkih iz januarja letos se v okviru programa še ni nihče preselil, zanimanje pa obstaja.