Bizarna intervencija pri sosedih, ne boste verjeli kaj so počeli gasilci

Splitski gasilci so imeli v četrtek nenavadno intervencijo. Čeprav kot pravijo, zanje nobena intervencija ni nenavadna. Tokrat so posredovali v KBC Split, kjer so eni osebi s prsta uspešno odstranili kar štiri jeklene prstane. Morali so biti previdni, in natančno žagati, kot dodajajo v objavi, pa je bilo potrebnega tudi veliko potrpljenja.

»Na eni osebi, z enega prsta, smo uspešno odstranili kar štiri jeklene prstane. Za sprostitev je bilo potrebno natančno žaganje in velika mera potrpljenja, ob maksimalni pozornosti na varnost poškodovane osebe. Takšne intervencije zahtevajo timsko delo in dobro koordinacijo vseh vpletenih,« so zapisali splitski gasilci v objavi na družbenem omrežju Facebook, poroča 24sata.hr.

