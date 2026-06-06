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Bizarno! Bivša avstrijska ministrica po napadu veselo igra bovling v Sankt Peterburgu: »Všeč mi je vaš humor«

Po enem od preteklih napadov je avstrijskemu časopisu Krone celo cinično sporočila: »Na vašo žalost vam moram sporočiti, da sem še vedno živa.«
Postala je ruska propagandistka. FOTO: Anton Vaganov Reuters
Postala je ruska propagandistka. FOTO: Anton Vaganov Reuters
N. P.
 6. 6. 2026 | 14:20
3:07
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Nekdanja avstrijska zunanja ministrica Karin Kneissl se je udeležila gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu, ki ga je že prvi dan pretresel silovit napad z ukrajinskimi droni. To 61-letne političarke, ki je danes tesna zaveznica Vladimirja Putina, očitno ni vznemirilo. Na obrobju konference se je sproščeno zabavala ob bovlingu in znova kritizirala Zahod. »Dober večer iz Sankt Peterburga, ki je bil zjutraj tarča močnega napada z ukrajinskimi droni,« je na Telegramu zapisala Kneisslova. To so razmere, na katere je zdaj že navajena, saj je tudi regija Rjazan, kjer danes živi s svojimi živalmi, pogosta tarča napadov. Po enem od preteklih napadov je avstrijskemu časopisu Krone celo cinično sporočila: »Na vašo žalost vam moram sporočiti, da sem še vedno živa.«

Po napadu na Putinovo rodno mesto je bila nekdanja ministrica videti odlično razpoložena. Na razstavnem prostoru ruske propagandne televizije Russia Today, ki je v Evropski uniji prepovedana, je z nasmehom na obrazu igrala bovling. Na belih kegljih, ki jih je podirala s kroglo z logotipom omenjene televizije, so bili z rdečimi črkami izpisani izrazi, kot so »sankcije«, »cenzura« in »rusofobija«.

Provokativna ponudba na jedilniku

Tudi kulinarična ponudba na prizorišču je bila prežeta s politično provokacijo. Obiskovalcem so med drugim stregli kave z imeni »Hormuška ožina«, »Propad Evrope« in »Americano«. V ponudbi sta bili še »evropska mineralna voda«, ki so jo opisali kot vodo »brez plina«, ter koktajl »Long Epstein Island«, ki namiguje na obsojenega ameriškega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina. Za piko na i je bila na jedilniku sladica »Orešnik«, poimenovana po ruski balistični raketi srednjega dosega, ki jo v svojih govorih rad izpostavlja ruski predsednik. »Všeč mi je vaš humor,« je za propagandni kanal priznala Kneisslova.

Dobro plačana služba v Kremlju

Po umiku iz avstrijske politike se je Karin Kneissl prelevila v rusko propagandistko. Njeni javni komentarji se danes skorajda ne razlikujejo več od retorike najbolj radikalnih tiskovnih predstavnikov Kremlja. Njen odnos s Putinom je izjemno tesen že vrsto let, ruski predsednik pa je bil leta 2018 celo gost na njeni poroki. Čeprav je v Rusijo redno potovala že dolgo pred prevzemom ministrske funkcije, se njeno odkrito prorusko stališče danes tudi uradno bogato obrestuje. Glede na raziskavo ruskega neodvisnega medija Novaya Gazeta Europe, avstrijskega časnika Der Standard in preiskovalnega portala The Insider njeni trenutni prihodki v Rusiji presegajo plačo, ki jo je prejemala kot ministrica v Avstriji.

Karin Kneissl in Vladimir Putin na njeni poroki. FOTO: Reuters
Karin Kneissl in Vladimir Putin na njeni poroki. FOTO: Reuters

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