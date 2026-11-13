Bizarno dogajanje čez mejo! Otroci obmetavali hišo z jabolki, lastnik nanje streljal: »Tri dni so me terorizirali«

Nepremišljena in skrajno nevarna poteza 65-letnega voznika iz zagrebških Sesvet bo imela hude posledice. Potem ko je konec junija z zračno puško streljal na skupino štirih dečkov in enega od njih zadel v stegno, ga je občinsko kazensko sodišče v Zagrebu spoznalo za krivega ter ga nepravnomočno obsodilo na osem mesecev zapora.

Deček jo je tistega ponedeljka zgolj po sreči odnesel brez hujših poškodb, 65-letni brezposelni voznik V. V. pa je pred sodnico poskušal pojasniti, kaj ga je pognalo čez rob. »Tri dni so me terorizirali. Na mojo hišo so metali jabolka, četrti dan pa sem bil pripravljen. Vedno so prihajali ob isti uri,« je pripovedoval na sodišču. V svoj zagovor je dodal, da so mladoletniki četrtega dne spet prišli pred njegovo hišo in povsem »podivjali«, tokrat pa so celo vstopili na dvorišče in se prebijali skozi ciprese. Kot je zatrdil, jih je najprej poskušal prestrašiti z dvema streloma v zrak, nato pa je enkrat ustrelil proti cipresam.

»Preklinjam dan, ko sem imel tisto zračno puško pri sebi«

»Na žalost je tisti strel zadel enega od dečkov. Globoko se kesam in se opravičujem tako dečku kot njegovim staršem. Preklinjam dan, ko sem imel tisto zračno puško pri sebi,« je skesano dejal 65-letnik, ki je sicer na začetku sojenja trdil, da ni kriv. Med bivanjem v priporu je po lastnih besedah o vsem temeljito razmislil. Zagotovil je, da mu je iskreno žal, da bi spoštoval vse morebitne varnostne ukrepe sodišča in da bi se otrokom v prihodnje izogibal v velikem loku. Pri tem pa se je pojavila ena težava, saj sploh ne ve, kje dečki stanujejo. »Niti prepoznal jih ne bi več, ne poznam jih niti na videz, prav tako ne njihovih staršev,« je priznal sodnici.

Njegovo kesanje pa ni zadostovalo, da bi se izognil zaporni kazni. Sodišče je kot olajševalne okoliščine upoštevalo priznanje dejanja, izraženo obžalovanje, doslejšnjo nekaznovanost ter ugotovljene psihične težave in osebnostno motnjo, ki so delno vplivale na njegovo ravnanje. Po drugi strani pa je kot oteževalno okoliščino ocenilo dejstvo, da je iz zračne puške večkrat ustrelil proti mladoletnim otrokom, s čimer je pokazal vztrajnost in brezobzirnost glede na njihovo starost, pri čemer ni zanemarilo niti velikega strahu, ki so ga dečki ob streljanju prestali.