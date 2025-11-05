  • Delo d.o.o.
ZNANSTVENIKI SVARIJO

Bliža se kozmična apokalipsa, NASA razkriva datum konca sveta

Odštevanje se je začelo: vemo, kdaj bo konec sveta.
Fotografija je simbolična FOTO: Egal Getty Images/iStockphoto

Fotografija je simbolična FOTO: Egal Getty Images/iStockphoto

Naš planet postal neprimeren za življenje leta 1.000.002.021. FOTO: Forplayday, Getty Images/iStockphoto

Naš planet postal neprimeren za življenje leta 1.000.002.021. FOTO: Forplayday, Getty Images/iStockphoto

Znanstveniki so prepričani, da bo Sonce Zemljo preprosto raztrgalo na koščke. FOTO: Ig0rzh, Getty Images/iStockphoto

Znanstveniki so prepričani, da bo Sonce Zemljo preprosto raztrgalo na koščke. FOTO: Ig0rzh, Getty Images/iStockphoto

Fotografija je simbolična FOTO: Egal Getty Images/iStockphoto
Naš planet postal neprimeren za življenje leta 1.000.002.021. FOTO: Forplayday, Getty Images/iStockphoto
Znanstveniki so prepričani, da bo Sonce Zemljo preprosto raztrgalo na koščke. FOTO: Ig0rzh, Getty Images/iStockphoto
A. G.
 5. 11. 2025 | 20:06
2:56
Znanstveniki so podali še posebej temačno napoved o tem, kako bi se svet lahko končal, potem ko je superračunalnik NASA izračunal, kdaj bi se to lahko zgodilo.

Čeprav nekateri napovedujejo apokalipso vsakih nekaj mesecev, kar je – če smo pošteni – morda celo upravičeno, glede na vedno prisotno grožnjo tretje svetovne vojne in nevarnost, da bi umetna inteligenca zasužnjila človeštvo, je superračunalnik NASA predlagal, da to morda ne bo nekaj, zaradi česar bi se morali preveč obremenjevati – ne mi, ne naši otroci in ne naši vnuki.

Kdaj naj bi se po napovedi superračunalnika NASA končal svet?

Znanstveniki iz NASA verjamejo, da je prihodnost Zemlje povezana s prihodnostjo Sonca — in na srečo ne govorimo o časopisu. Rezultati 400.000 računalniških simulacij napovedujejo, da bo naš planet postal neprimeren za življenje leta 1.000.002.021.

Naš planet postal neprimeren za življenje leta 1.000.002.021. FOTO: Forplayday, Getty Images/iStockphoto
Naš planet postal neprimeren za življenje leta 1.000.002.021. FOTO: Forplayday, Getty Images/iStockphoto

A glede na resno grožnjo podnebnih sprememb ter na dejstvo, da Sonce oddaja vse bolj nevarno sevanje, je verjetno, da človeštvo ne bo preživelo niti približno tako dolgo.

Ko bomo potovali naprej v oddaljeno prihodnost, se bodo razmere na Zemlji verjetno samo slabšale: temperature bodo naraščale, kakovost zraka se bo zmanjševala, ravni kisika pa padale – vse skupaj pa bo ustvarilo posebno vesel 'koktajl'.

Kako znanstveniki menijo, da se bo svet končal?

Če ga prej ne uničimo sami, znanstveniki menijo, da bo naš konec znova povezan s tisto veliko rdečo zvezdo na nebu, ki nam daje toploto.

Astronomi z University College London in University of Warwick so prepričani, da bo Sonce Zemljo bodisi požrlo v celoti ali pa jo preprosto raztrgalo na koščke — kar se ne sliši kot ravno zabaven zaključek.

Medtem ko Elon Musk že načrtuje novo prihodnost človeštva na Marsu, je zelo verjetno, da bodo povabljeni le njegovi milijarderski prijatelji. Tako bo ta težava očitno prepuščena našim zelo oddaljenim potomcem.

Po navedbah raziskovalcev človeštvo ne bo preživelo, ko bodo močni gravitacijski učinki, imenovani plimske sile, začeli vplivati na Zemljo. Glavni avtor, dr. Edward Bryant, je pojasnil: »Tako kot Luna vleče oceane na Zemlji in ustvarja plimovanje, planet vleče zvezdo. Ko se zvezda razvija in širi, ta interakcija postaja močnejša. Te interakcije upočasnjujejo planet in povzročijo, da se njegova orbita krči, zaradi česar začne spiralno padati navznoter, dokler se ne razbije ali pade v zvezdo.«

Ko zvezdi začne primanjkovati vodika, ki ga lahko porablja, se lahko sesede sama vase in se poveča, kar poveča verjetnost, da bo vase potegnila vse, kar je preblizu — denimo kakšen nič hudega sluteči planet, kot je Zemlja, poroča LADbible.

vesoljeZemljaznanostNasaprihodnostsuperračunalnikkonec svetaapokalipsa
20:07
Novice  |  Slovenija
KAJ PRINAŠA?

Razkrit osnutek »Šutarjevega zakona«: kdaj policija v stanovanje brez odredbe, kdaj odvzem otroka mladoletnici?

Zakon, ki naj bi uredil varnostne razmere na jugovzhodu države, bo vlada obravnavala v četrtek.
5. 11. 2025 | 20:07
20:06
Bulvar  |  Zanimivosti
ZNANSTVENIKI SVARIJO

Bliža se kozmična apokalipsa, NASA razkriva datum konca sveta

Odštevanje se je začelo: vemo, kdaj bo konec sveta.
5. 11. 2025 | 20:06
20:01
Novice  |  Slovenija
INCIDENTI V SREDIŠČU LJUBLJANI

Drama v ljubljanskem lokalu: sredi nedeljskega dopoldneva narkomanka povzročila preplah med gosti

Po spletu zaokrožila zgodba o incidentu v kavarni SEM. Vodja lokala Robert Kutin: »To ni nič novega, s tem se ukvarjamo vsi gostinci v centru«.
Nina Čakarić5. 11. 2025 | 20:01
20:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
STARŠEVSTVO PO RAZHODU

Razšla sta se, a ostajata starša: kako po ločitvi ravnati v otrokovo dobrobit

Preberite, kako lahko ločeni starši s spoštovanjem in sodelovanjem poskrbijo za otrokovo varnost, mir in čustveno ravnovesje – tudi po razhodu.
Melita Kuhar5. 11. 2025 | 20:00
19:45
Novice  |  Svet
VOJNA V UKRAJINI

Ruske sile tik pred zavzetjem mesta, Ukrajinci brez izhoda: morajo se predati, če hočejo preživeti

Medtem obe strani trdita, da sta na pragu »ključnega preobrata«.
5. 11. 2025 | 19:45
19:33
Bulvar  |  Domači trači
RADA BI ŠE ŽIVELA

Legendarna slovenska igralka odkrito o bolezni: »Zjutraj sem v najhujši fazi ...«

Igralka je spregovorila o svojih težkih dneh, prijateljstvu in moči volje, ki jo še vedno žene naprej.
5. 11. 2025 | 19:33

Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
