Bliža se kozmična apokalipsa, NASA razkriva datum konca sveta

Znanstveniki so podali še posebej temačno napoved o tem, kako bi se svet lahko končal, potem ko je superračunalnik NASA izračunal, kdaj bi se to lahko zgodilo.

Čeprav nekateri napovedujejo apokalipso vsakih nekaj mesecev, kar je – če smo pošteni – morda celo upravičeno, glede na vedno prisotno grožnjo tretje svetovne vojne in nevarnost, da bi umetna inteligenca zasužnjila človeštvo, je superračunalnik NASA predlagal, da to morda ne bo nekaj, zaradi česar bi se morali preveč obremenjevati – ne mi, ne naši otroci in ne naši vnuki.

Kdaj naj bi se po napovedi superračunalnika NASA končal svet?

Znanstveniki iz NASA verjamejo, da je prihodnost Zemlje povezana s prihodnostjo Sonca — in na srečo ne govorimo o časopisu. Rezultati 400.000 računalniških simulacij napovedujejo, da bo naš planet postal neprimeren za življenje leta 1.000.002.021.

Naš planet postal neprimeren za življenje leta 1.000.002.021. FOTO: Forplayday, Getty Images/iStockphoto

A glede na resno grožnjo podnebnih sprememb ter na dejstvo, da Sonce oddaja vse bolj nevarno sevanje, je verjetno, da človeštvo ne bo preživelo niti približno tako dolgo.

Ko bomo potovali naprej v oddaljeno prihodnost, se bodo razmere na Zemlji verjetno samo slabšale: temperature bodo naraščale, kakovost zraka se bo zmanjševala, ravni kisika pa padale – vse skupaj pa bo ustvarilo posebno vesel 'koktajl'.

Kako znanstveniki menijo, da se bo svet končal?

Če ga prej ne uničimo sami, znanstveniki menijo, da bo naš konec znova povezan s tisto veliko rdečo zvezdo na nebu, ki nam daje toploto.

Astronomi z University College London in University of Warwick so prepričani, da bo Sonce Zemljo bodisi požrlo v celoti ali pa jo preprosto raztrgalo na koščke — kar se ne sliši kot ravno zabaven zaključek.

Medtem ko Elon Musk že načrtuje novo prihodnost človeštva na Marsu, je zelo verjetno, da bodo povabljeni le njegovi milijarderski prijatelji. Tako bo ta težava očitno prepuščena našim zelo oddaljenim potomcem.

Po navedbah raziskovalcev človeštvo ne bo preživelo, ko bodo močni gravitacijski učinki, imenovani plimske sile, začeli vplivati na Zemljo. Glavni avtor, dr. Edward Bryant, je pojasnil: »Tako kot Luna vleče oceane na Zemlji in ustvarja plimovanje, planet vleče zvezdo. Ko se zvezda razvija in širi, ta interakcija postaja močnejša. Te interakcije upočasnjujejo planet in povzročijo, da se njegova orbita krči, zaradi česar začne spiralno padati navznoter, dokler se ne razbije ali pade v zvezdo.«

Ko zvezdi začne primanjkovati vodika, ki ga lahko porablja, se lahko sesede sama vase in se poveča, kar poveča verjetnost, da bo vase potegnila vse, kar je preblizu — denimo kakšen nič hudega sluteči planet, kot je Zemlja, poroča LADbible.

